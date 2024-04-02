Jimmy Choo出身清貧、得戴妃欣賞改命運！創業不到30年成女星最愛

第一次看到Jimmy Choo的鞋子，難免會被那閃爍動人的設計吸引。後來發現該想法，原來不只有自己，連戴安娜王妃、《色慾都市》中的凱莉及林志玲等，也對這紮根僅得28年的鞋履品牌著迷。Jimmy Choo猶如在各女生們的雙腳上，施展夢幻魔法，讓人能夠散發自信魅力，而背後最重要的一點，便是舒適度，正如品牌創辦人周仰杰（Jimmy Choo）所言，「只有舒適的鞋子是不退流行的。」



Jimmy Choo於1996年創立，由周仰杰和英國《Vogue》編輯Tamara Mellon攜手打造，旋即擄獲不少棒場客。周仰杰所打造的鞋子，非常懂抓住上流人士的喜好，不過他其實並非含著金鎖匙出身，來自馬來西亞的清貧家庭，沒有完成小學畢業，一直跟隨父親在製鞋廠打拼，更曾到港式餐廳打工。而這一切亦促使他的鞋子，都以「舒適、好穿」為首要條件。

Jimmy Choo出身清貧，卻因受戴妃賞識而逆轉命運。(Getty Images)

Jimmy Choo出身清貧、鞋子曾賣49元

在製鞋廠打工的時候，周仰杰便已展示出天賦，隨後在得到親友的支援和推薦下，飛往英國修讀設計，並為應負當時300英鎊的學費，每天生活都勒緊褲頭。而在畢業後，當時35歲的他創業，成績持續數年都是一般，試過僅售5英鎊（約49港元）的鞋子無人問津，亦曾要靠擺地攤來維持生計。

Jimmy Choo才華受戴妃賞識

雖然工作不算順利，不過周仰杰人緣不錯，遇上逆轉事業的第一個伯樂——戴安娜王妃。當時他因得到雜誌的8張內頁介紹，已在當地小有名氣。同時品牌亦得到戴妃賞識，對方經常拜訪品牌的小作坊，更常穿著其鞋子出席活動場合，在短短數年間，戴妃已擁有Jimmy Choo逾百雙鞋子，並得到廣泛報道。周仰杰對此亦表示感激，曾在訪問中表示，「戴安娜王妃就是我人生中最大的恩人。」

Jimmy Choo創辦人周仰杰（Jimmy Choo）一直堅持，「只有舒適的鞋子是不退流行的。」(IG@jimmychoo)

Jimmy Choo零經驗創業卻闖出名堂

周仰杰遇上的第二位伯樂，便是Tamara Mellon，兩人共同創立品牌，開始受到時尚圈關注。Tamara曾在訪問中憶述，當時Jimmy Choo有固定收入，對年輕的她不予信任，最後是由其父親出面，才說服合作機會。而面對零經驗創作，兩人遭遇不少波折，Tamara更利用自己人脈，在酒店房內辦展覽，吸納更多的買家，最後成功在英國倫敦Motcomb Street，開設首家Jimmy Choo門店。

Jimmy 是很出色的製作師。 Tamara Mellon

Jimmy Choo開店不到30年，卻是不少女生心中的「夢幻婚鞋」。(IG@jimmychoo)

Jimmy Choo奠定「夢幻婚鞋」地位！

至今，Jimmy Choo的鞋子被喻為「夢幻婚鞋」，在事業成績上屢創顛峰。在《色慾都市》中，女主凱莉穿著Jimmy Choo鞋子於馬路上狂奔，並因高跟鞋掉了，而惋惜表示「我失去我的『Choo』！」；其後她更在失戀時指要「解放腳踝脫離無聊生活，買很多很多雙Jimmy Choo！」而這句話使Jimmy Choo奠定了品牌地位。

在《色慾都市》中，女主凱莉穿著Jimmy Choo鞋子。(《色慾都市》劇照)

除了《色慾都市》，風靡全球的韓劇《來自星星的你》中，劇中女主角千頌伊在男主角都敏俊家中，瘋狂尋找Jimmy Choo銀色高跟鞋的一幕，亦讓觀眾留下深刻印象。

《來自星星的你》中女主角千頌伊在男主角都敏俊家中，瘋狂尋找Jimmy Choo銀色高跟鞋。(《來自星星的你》劇照)

Jimmy Choo自立門戶製高質鞋

不僅如此，圈中不少女星更愛選Jimmy Choo為婚鞋，包括林志玲、劉詩詩和楊穎（Angelababy）等。能夠得到重大成就，相信周仰杰對造鞋的堅持，佔據不少原因。他曾堅持鞋子的舒適度，一直設計4吋高的鞋子，認為再高的話不宜長時間穿著。他後來在2002年，出售品牌所有股份，自設「Jimmy Choo Couture」，為製作更優質的鞋子，限定一周生產僅5對，而且價格相對昂貴，但依然得到各國王室、明星和政商名流的支持。

林志玲婚禮都穿Jimmy Choo的婚鞋。(視覺中國)