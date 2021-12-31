婚鞋推薦2022｜Jimmy Choo夢幻水鑽鞋履　戴安娜王妃收藏過百款

婚鞋推薦香港2022｜Jimmy Choo品牌向來都是結婚必備的鞋王首選，經典水鑽的婚鞋可說是世界知名，就連英國王室已故戴安娜王妃亦有收藏過百款Jimmy Choo高跟鞋，到底它有甚麼吸引之處？即看看每對婚鞋的設計、細節及價錢吧！



婚鞋推薦2022｜Jimmy Choo夢幻水鑽鞋履（Instagram@jimmychooismysoulmate）

如果你是Jimmy Choo的忠實粉絲，也許你會有聽過電影《穿PRADA的惡魔》這一句經典台詞：「當你穿上那雙Jimmy Choo的時候，你就出賣了自己的靈魂。」意即帶出了Jimmy Choo其高尚且極具奢華感的價值，品牌成立於1996年，年紀尚算年輕。

雖然Jimmy Choo的婚鞋聞名世界，但是你又知道此品牌的夢幻鞋履創辦人是一位男性嗎？提及他對Jimmy Choo的設計理念時，他道出這樣簡而精的一句話，「只有舒適的鞋子是不退流行的。」最終他以夢幻的設計成功開創屬於Jimmy Choo鞋履帝國。

婚鞋推薦2022｜當你穿上那雙Jimmy Choo的時候，你就出賣了自己的靈魂。（Instagram@jimmychooismysoulmate）

已故的戴安娜王妃亦是Jimmy Choo的忠實粉絲，據悉它私下收藏了過百雙Jimmy Choo，因受到戴安娜王妃的加持，令到此品牌慢慢為人熟知，短時間內更火速竄紅。不少女明星如Angelababy, 林志玲等人在結婚時亦選了Jimmy Choo的婚鞋踏入人生下一個階段。以下細選Farfetch官網15款Jimmy Choo最經典不敗的婚鞋，為正在籌備婚禮的你帶來小靈感。

Jimmy Choo Sabine 85mm d'Orsay pumps HKD11,089

白色婚鞋當然是各位準新娘子的必備之選，不過如果不喜歡婚鞋太過簡約變得沒有特色，也許這款高調的婚鞋會正中你的心。鞋身飾以不同大小的人造珍珠，正中間綴上超大顆珍珠，令婚鞋更顯貴氣的奢華感，猶如皇室的專屬婚鞋款式。

婚鞋推薦2022｜Jimmy Choo Sabine 85mm d'Orsay pumps HKD11,089（Farfetch）

Jimmy Choo 'Viola 110' sandals HKD14,400

如果你在夏季舉辦婚禮，那一定要穿上露出腿型的婚紗款，那一定要選這款裸色的高跟鞋，鞋身全飾上銀白色的珠子，再搭上白色羽毛的細節，不但很符合婚禮的簡約白色調，同時還增添異國風情的魅力，很有活力的感覺。

婚鞋推薦2022｜Jimmy Choo 'Viola 110' sandals HKD14,400（Instagram@jimmychooismysoulmate）

Jimmy Choo Aveline 100mm bow sandals HKD7,650

喜歡甜美可愛小物的女生，絕不能錯過這款巨型薄紗蝴蝶結的高跟鞋，充滿少女風的蝴蝶結裝飾為你瞬間減齡。而Aveline 款式採用100毫米細高跟，讓你在婚禮的殿堂每走一步都能優雅地搖擺，相信襯上同是有薄紗細節的婚紗，一定會魅力四射。

婚鞋推薦2022｜Jimmy Choo Aveline 100mm bow sandals HKD7,650（Instagram@michellealexandraphoto）

Jimmy Choo Romy 85 pumps HKD5,550

閃鑽款的婚鞋相信是各位準新娘子最夢寐以求的鞋款，超閃的銀色款猶如童話世界的公主必備鞋款，這麼閃耀迷人，在婚紗下每走一步都能透現出閃鑽光芒，讓你有Jimmy Choo閃鑽婚鞋的加持下，成為最耀眼的新娘子。

婚鞋推薦2022｜Jimmy Choo Romy 85 pumps HKD5,550（Farfetch）

Jimmy Choo Saeda 100mm glitter pumps HKD8,590

這雙Jimmy Choo的高跟鞋俏皮而優雅，同樣鞋身飾有閃光細節，當中最別緻的相信是水晶綴飾的踝帶，極顯奢華感！聽說這雙鞋非常搶手，成為了不少女生大愛的款式。除了能穿在婚禮上，不少人亦愛在派對上穿上它，絕對讓你輕易成為全場的焦點所在。

婚鞋推薦2022｜Jimmy Choo Saeda 100mm glitter pumps HKD8,590（Farfetch）

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