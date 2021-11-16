Jimmy Choo｜首推美妝系列香港開賣：全加淡香水　啞緻唇膏減唇紋

Jimmy Choo Beauty｜Jimmy Choo的鞋履，不論是高跟婚鞋，還是戴妃也鍾愛的Jimmy Choo平底鞋，一直都是不少女生的「dream shoes」。繼Hermès首支唇膏開賣後，Jimmy Choo也推出美妝品系列，更將於香港發售，Jimmy Choo的粉絲絕不能錯過。



Jimmy Choo｜Jimmy Choo首次推出美妝系列。（Jimmy Choo）

首推美妝系列香港開賣：全加淡香水 必搶10色啞緻唇膏

未入手Jimmy Choo的鞋履，不妨先試試Jimmy Choo Beauty的美妝系列，首次在香港發售，將會在置地廣場Beauty Botanica擺設專櫃，於12月正式開賣。

Jimmy Choo｜Jimmy Choo Beauty的美妝系列，首次在香港發售將會在置地廣場Beauty Botanica擺設專櫃。

化妝品跟新香水同名為Seduction Collection，美妝品推出唇膏與指申油系列，以粉紅裸色和金色為主。唇膏於意大利製造，共推出10款顏色，啞緻質感，印有蟒蛇紋和 JC 字母組合。記者特別推介「Tender Pink」與「Coral Kiss」兩色，豆沙或乾燥玫瑰紅，屬百撘顏色，適合日常上班或約會，想要高調一點的女生，則可選「Burgundy Charm」或「Carpet Red」，酒紅色或鮮紅色都可令妝容更亮麗。另外，唇膏加入Iris Crush淡香水，也含豐富維他命E及天然植物油，滋潤同時撫平雙唇，減少唇紋。

Jimmy Choo｜6款香水由法國製造，靈感來自女性充滿活力的不同個性。（Jimmy Choo）

另外，Jimmy Choo Beauty也推出6款香水，在香港發售。6款香水由法國製造，靈感來自女性充滿活力的不同個性。記者推介淡香水Iris Crush，鳶尾花香，柔和活潑，適合低調品味的女生；喜歡甜一點的女生，則可選濃一點的TEMPTING ROSE，香味清新細膩，不止有玫瑰花香，還揉合覆盆子與荔枝果味，甜而不膩。而且，香水玻璃瓶多面切割，也可點綴化妝桌。

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