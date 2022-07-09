美少女戰士聯乘Jimmy Choo　將月野兔長靴實體化添加19,000顆水晶

【美少女戰士/ 聯乘】今年是日本動漫《美少女戰士》30周年，慶祝活動當然停不了，早前才有Vans別注系列，如今再跟Jimmy Choo聯乘，今次不玩街頭潮流，由優雅奢華取而代之，盡顯美少女戰士High Fashion的一面。



Jimmy Choo以設計高級鞋履聞名，今次賀《美少女戰士》30周年，理所當然以最擅長的鞋履為本。

今年是日本動漫《美少女戰士》30周年（Wikipedia）

由漫畫家武內直子創作的《美少女戰士》，當中眾女主角的造型是經典中的經典，成為流行文化重要標記，除了深深影響動漫文化外，時尚文化也被感染，多年來的聯乘企劃多不勝數，不過要數最高級的，無疑是今次跟Jimmy Choo的合作。

美少女戰士水手服造型，深入民心。（美少女戰士）

說到美少女戰士造型的重點，相信大部份人都會說是日式水手服變奏而成的戰隊制服，然而她們招牌長腿上的長靴，同樣不容少覷。Jimmy Choo正是以主角月野兔的長靴作藍本，保留原有的長度和顏色，卻鑲嵌共19,000顆Swarovski施華洛世奇水晶，這升級加工，既令長靴保留原來的夢幻性感，同時又加添高貴氣派，超級搶眼。

《美少女戰士》聯乘Jimmy Choo長靴（Jimmy Choo）

《美少女戰士》聯乘Jimmy Choo長靴現於東京六本木博物館「美少女戰士 Salior Moon Museum 」展覽中展出，而此靴亦會作限量生產，定價為$15,000美元（約$117,733港元），相信是至今最名貴的《美少女戰士》別注。

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《美少女戰士》的時尚聯乘當然不只Jimmy Choo和Vans，按圖重溫昔日《美少女戰士》時尚聯乘：