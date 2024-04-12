穿搭靈感｜4個不出錯牛仔闊褲搭配公式：鬆弛慵懶感、顯瘦復古風

牛仔闊褲穿搭靈感！牛仔單品可說是在眾多穿搭元素中，最歷久不衰和百搭，不論是在哪個季節還是時期，總會有創新的設計或造搭配，使牛仔單品成了衣櫃中必買之一！近年掀起一陣牛仔闊腳褲熱潮，相比起窄腳褲更能顯高和能遮蓋腿部線條缺點，而且在穿搭上還會多了幾分率性俐落感，再透過不同單品搭配打造出不同的穿搭風格！



這次筆者就選擇了4款不同剪裁設計的牛仔闊褲，再搭配一些其它單品，穿出4個很適合今個春夏的穿搭公式，由甜美到率性鬆弛感十足的造型都有，大家可以參考一下！

春夏牛仔褲穿搭公式1. Twin-set疊穿上衣＋牛仔闊褲

淺色的牛仔闊褲可以配上同樣近年很流行的鏤空上衣，更有若隱若現的小性感，不會太過浮誇！此外這次筆者選擇的上衣是INTIQUE的Twin-set疊穿，以漸變灰色的吊帶背心配棕色的袖套上衣，營造出同樣效果。而淺色牛仔闊褲，選擇了帶有輕輕刷破和做舊效果的款式，帶有微微叛逆感又隨性。

春夏牛仔褲穿搭公式2. 牛仔吊帶上衣、外套＋白色牛仔褲

在大眾印象中「整套牛仔穿搭」，是累贅又沒有創意的穿搭，但其實通常搭配也能時尚度十足！這次筆者選擇的上身服飾都是American Eagle 較深色的牛仔單品，下身則是白色牛仔褲，為造型添加一絲清爽乾淨。上身是American Eagle 深藍色牛仔吊帶上衣，腰身位置有著淺色縫線更突顯腰部線條，有著顯瘦效果。外套同樣是選擇版型寛鬆的，與緊身上衣成對比，營造出慵懶又有小性感，是富有鬆弛感的復古風造型！

春夏牛仔褲穿搭公式2. 牛仔吊帶上衣、外套＋白色牛仔褲（李樂瑤 攝）

春夏牛仔褲穿搭公式3. 短版上衣＋漸變牛仔闊褲

朝氣勃勃的春夏季，當然不能少充滿活力的造型。這次筆者上衣選擇了Chevignon的聯乘短版T恤，配上漸變牛仔闊褲，造型簡單但充滿小細節。上衣是短版款式，在下方還有印有Peter Rabbit，更添可愛氣息。而下來選擇了同樣是來自Chevignon的高腰漸變染色寬鬆牛仔褲，上淺下深，有著拉長腿部比例的效果可更顯高，整體是一個簡單又舒適的日常造型，容易駕馭！

春夏牛仔褲穿搭公式4. 牛仔背心外套、短吊帶上衣＋牛仔闊褲

假如是街頭運動的話，不如錯過這套！是以Levi’s的淺藍色牛仔背心外套，搭配一件黑色短版吊帶上衣，內緊外鬆，簡單一搭就有層次感且添型格氣息。而牛仔褲同樣是來自Levi’s的RIBCAGE 闊腳牛仔褲，以70年代剪裁修長的外觀與90年代的高腰設計相結合，有著拉長腿部比例的效果，且能展現腰部線條及提臀，是很百搭的牛仔褲！