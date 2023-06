夏天穿搭重點教學！4招穿出顯瘦顯高、減齡7歲、微性感、氣質女孩

夏天穿搭!踏入盛夏,天氣開始變幻莫測,不是陽光普照就是雷雨交加,想要隨時隨地都保持好看的約會造型,就要花點小心思!《01女生》記者這次分享4個夏天約穿搭,巧妙運用今季流行元素,讓女生們在任何時候都能保持悅目又舒適的打扮!



青春、活潑都是夏日的代名詞,很適合換上一套減齡的運動風穿搭。MARNI的這款連帽衛衣,採用大尺寸(Oversize)印有繽紛色彩的印花,很適合充滿活力的夏日。想要穿出視覺減齡,不妨將長髮綁上元氣滿滿的泡泡辮,及戴上可愛的棒球帽,還有顯臉小的效果!容易會被大讚像中學生,輕鬆減齡7歲!

夏天穿搭推薦:MARNI x No Vacancy Inn Cropped Hooded Sweatshirt with Logo $5200(黃寶盈攝)

而下身穿搭,則選擇MARNI的拼布牛仔裙,柔軟的直身牛仔裙上刺有品牌與No Vacancy Inn聯乘的拼布圖案,色彩明艷,頓時增添夏日活力感!鞋子則選擇同品牌的黑色厚底帆布鞋,增高同時拉長腿部線條,而手袋當然是選擇充滿夏日氣息的草編手袋,以草編手挽及流蘇,再配上螢光莓紅色拼白色皮革飾邊,立即變成「Y2K」風!

夏天穿搭推薦:MARNI x No Vacancy Inn Denim Skirt with Patches HK$4800(黃寶盈攝)

夏天穿搭推薦:MARNI X NO VACANCY INN - MARCEL TOTE BAG IN PINK RAFFIA WITH WHITE TRIMS $8100 (黃寶盈攝)