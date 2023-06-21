夏天穿搭重點教學！4招穿出顯瘦顯高、減齡7歲、微性感、氣質女孩

夏天穿搭！踏入盛夏，天氣開始變幻莫測，不是陽光普照就是雷雨交加，想要隨時隨地都保持好看的約會造型，就要花點小心思！《01女生》記者這次分享4個夏天約穿搭，巧妙運用今季流行元素，讓女生們在任何時候都能保持悅目又舒適的打扮！



夏天穿搭重點1：減齡運動風穿搭 增添螢光色單品秒變「Y2K」

青春、活潑都是夏日的代名詞，很適合換上一套減齡的運動風穿搭。MARNI的這款連帽衛衣，採用大尺寸（Oversize）印有繽紛色彩的印花，很適合充滿活力的夏日。想要穿出視覺減齡，不妨將長髮綁上元氣滿滿的泡泡辮，及戴上可愛的棒球帽，還有顯臉小的效果！容易會被大讚像中學生，輕鬆減齡7歲！

夏天穿搭推薦：MARNI x No Vacancy Inn Cropped Hooded Sweatshirt with Logo $5200（黃寶盈攝）

夏天穿搭推薦：MARNI x No Vacancy Inn Cropped Hooded Sweatshirt with Logo $5200（黃寶盈攝）

夏天穿搭重點1：長髮綁上元氣滿滿的泡泡辮，及戴上可愛的棒球帽（黃寶盈攝）

而下身穿搭，則選擇MARNI的拼布牛仔裙，柔軟的直身牛仔裙上刺有品牌與No Vacancy Inn聯乘的拼布圖案，色彩明艷，頓時增添夏日活力感！鞋子則選擇同品牌的黑色厚底帆布鞋，增高同時拉長腿部線條，而手袋當然是選擇充滿夏日氣息的草編手袋，以草編手挽及流蘇，再配上螢光莓紅色拼白色皮革飾邊，立即變成「Y2K」風！

夏天穿搭推薦：MARNI x No Vacancy Inn Denim Skirt with Patches HK$4800（黃寶盈攝）

夏天穿搭推薦：MARNI X NO VACANCY INN - MARCEL TOTE BAG IN PINK RAFFIA WITH WHITE TRIMS $8100 （黃寶盈攝）

夏天穿搭重點2：溫柔隨性風穿搭 高腰牛仔短褲百搭又顯瘦

陽光普照的夏日，換上淺色系的穿搭，絕對會是清爽加倍！淡雅的黃色定必是首選，像是bread n butter的這款露出手臀的上衣，配上大大的波浪邊，除了增添夏日活力氣息外﹐還可修飾令人在意的粗手臂。

夏天穿搭推薦：bread n butter Ruffle Detail Cropped Top $799（黃寶盈攝）

夏天穿搭推薦：bread n butter Ruffle Detail Cropped Top $799（黃寶盈攝）

而下身穿搭，不妨挑選高腰膝上牛仔短褲，一來牛仔褲予人一種日常舒適感，二來高腰的設計可拉長腿部線條。在挑選牛仔短褲時也是有小秘訣，褲型可選「A字型」，上窄下寬的設計，可顯雙腿更纖瘦！這樣的整體打扮，可營造出既隨性，但處處充滿小心思的夏日約會造型。

夏天穿搭推薦：bread n butter High Waist Denim Shorts $699（黃寶盈攝）

夏天穿搭重點3：微性感的少女風

碎花元素絕對是夏日必備的穿搭，但bread n butter的這款裙子有別於以往常見密條碎花，花朵圖案較大，以像是油畫般的暈染效果，交錯呈現於裙子上，氣質加倍。裙子配色選用了療癒又鮮明的暖色系，讓人一眼就知夏日的到來，使整體打扮更添少女感。

夏天穿搭推薦：bread n butter Off Shoulder Crop Top $899/ Tiered Maxi Skirt $1099（黃寶盈攝）

夏天穿搭推薦：bread n butter Tiered Maxi Skirt $1099（黃寶盈攝）

這款薄紗裙採用上下兩件式設計，上衣是一字領可顯出漂亮鎖骨，小露性感又不會過度暴露。而裙子則是長裙，裙襬是一層一層的堆疊上去，具層次感。此外，裙子選用輕盈薄紗布料，使整體更飄逸，且在夏日穿著時也不會悶熱。

夏天穿搭推薦：bread n butter Off Shoulder Crop Top $899（黃寶盈攝）

夏日穿搭重點4：浪漫長裙不能錯過

夏日與閨密相約於咖啡店、野餐、旅遊等漂亮地方打卡，就很需要一條氣質滿滿的長裙。KanaLili的這款連身裙，採用寶藍色薄紗裙並綴上金色心形圖案，充滿優雅氣質。而長裙的設計看似不適合矮個子女生，但這款暗藏不少小心思，上衣位置採用充滿彈性的皺褶設計，使腰線位提高，視覺上下身拉長。

夏天穿搭推薦：Kanalili Harper Midi Dress in Navy Peony HK$1,830（黃寶盈攝）

夏天穿搭推薦：Kanalili Harper Midi Dress in Navy Peony HK$1,830（黃寶盈攝）

此外，裙擺位置加了開叉設計，在走動時或夏日微風吹過，都會若隱若現顯露部分腿部線條，微性感同時也是顯高小心機！而長裙本身就可以遮蓋來不及減的贅肉，但此款於手臂位置還加上透透的薄紗可把贅肉遮蓋，又能顯氣質，是一款與閨密約會打卡必備的裙子！