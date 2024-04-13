Louis Vuitton｜LV春夏新品手袋：深色知性好襯、大容量潮流重現

Louis Vuitton｜繼可愛俏皮、春日氣息洋溢的Louis Vuitton （LV） x Tyler, the creator，兩者攜手設計的全新春季男裝限量系列，含蓄優雅、簡約的春夏女裝以及富夏日風情、滿滿航海風格的 Nautical系列亦隨之登場。云云新品當中，深色、黑色手袋可謂大熱跑出，難怪會被冠稱經典長青，搭配必備單品。



2024 春夏新品當中除了簡潔低調元素，更有不少驚喜出現，今次就盤點出深色新品手袋，就讓我們一同研究當中的美學細節。

Louis Vuitton深色手袋：1. Low Key Shoulder Bag HK$26,600

今季新推出的 Low Key Shoulder Bag，以時下流下的半月形腋下包為外形靈感，綴以品牌標誌的鎖頭，打造出簡潔低調、奢華的小牛皮手袋。

Louis Vuitton深色手袋：1. Low Key Shoulder Bag HK$26,600（Louis Vuitton）

Louis Vuitton深色手袋：2. CarryAll Cargo PM HK$26,700

前年推出的CarryAll Cargo款式，在今年春夏系列中重新演繹，皮革的自然垂皺感，令多功能手袋中注入率性、鬆弛的街頭風格。皮革綁帶收合設計更能夠自由垂放或是打成蝴蝶結，十分符合Y2K潮流，甜辣感營造出今年大熱的Girl-core風格。

今年的另一大重點是，手袋綴以可拆式肩帶以及金屬可拆式鏈帶，能夠隨時更換肩揹或手提，日夜皆宜，搭配上更為多變。

Louis Vuitton深色手袋：2. CarryAll Cargo PM HK$26,700（Louis Vuitton）

Louis Vuitton深色手袋：3. Low Key Hobo MM HK$29,100

Low Key 系列作為LV新品，小牛皮加上麂皮襯裡，柔軟具流線感。以單提把的大開口設計，配上三角形輪廓，與Hobo 簡約的外觀相似，但背帶側邊的品牌標誌的鎖頭，大容量但不失別緻感。

Louis Vuitton深色手袋：3. Low Key Hobo MM HK$29,100（Louis Vuitton）

Louis Vuitton深色手袋：4. OnTheGo MM HK$32,500

一提到大容量手袋，經典的OnTheGo 絕對佔一席位，容量十足、實用與美感兼備，十分適合OL女生、媽媽走佬袋、旅行手提等所用。今季所推出的Nautical系列，將航海風格注入其中，LV Initials標誌以水手繩結造型呈現，配合立體刺繡工藝，令單品充滿夏日風情。

Louis Vuitton深色手袋：4. OnTheGo MM HK$32,500（Louis Vuitton）

Louis Vuitton深色手袋：5. Side Trunk PM HK$31,500

上年早春系列登場的Side Trunk 手袋，方形箱的外貌，與女生愛用的化妝箱手袋有異曲同工之妙，更為獨特之處是Side Trunk 將各種傳統行李箱元素迷你化，完美地向Louis Vuitton行李箱製作工藝致敬。

今次更將以往標誌的Monogram 抹去，換上全黑小牛皮，配有金色S-lock鎖扣及護角，打造出低調的復古魅力。

Louis Vuitton深色手袋：5. Side Trunk PM HK$31,500（Louis Vuitton）

Louis Vuitton深色手袋：6. Petite Malle HK$57,500

提到行李箱工藝，Petite Malle 亦是一款具有歷史意義的致敬之作，靈感源自1929年為法國銀行家兼慈善家 Albert Kahn 特別個人訂制行李箱，屬於早期的個人化服務，讓隨身單品的價值變得不再普通，更具有記念意義。

今季所推出的Nautical系列，帶來繩結造型的LV Monogram 圖案，袋身更配備編織皮革手柄，盡顯夏日水手、航海意味。

Louis Vuitton深色手袋：6. Petite Malle HK$57,500（Louis Vuitton）

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