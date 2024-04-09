籐編手袋推薦2024｜為夏天造型增添度假感！$4400起LOEWE、Dior款

籐編手袋推薦2024｜迎接充滿陽光活力的夏天！手袋櫃必不少得籐編手袋的收藏，為每日造型增添舒適悠閒的度假感覺。隨著時代變化，籐編手袋亦演變出不同的款式設計，各個品牌更加入獨有的經典元素，製作成極具自家特色的手袋，以下盤點9個新款籐編手袋，價錢低至4,400港元，不知當中有沒有大家的心水呢？



籐編手袋推薦2024｜Dior 籃形手挽袋 HK$42,000

Dior的新款手袋將優雅和日常平衡結合，以經典的Christian Dior Paris標誌為主要，加上帶圓潤感的梯形設計，袋口亦有花邊設計，展現出甜美的感覺。手袋以天然柳條手工編織而成，裡面搭襯藍色Dior Oblique緹花內部束繩小袋，為手袋倍復古經典的奢華魅力。

籐編手袋推薦2024｜CHANEL 大型托特袋 HK$76,400

在悠閒中帶型格味道的CHANEL，托特袋設計軟身，同時以淺啡色飾邊，增添對比和線條感，展現出粗糙和溫柔兼備的魅力。手袋縫有CHANEL和雙C標誌，綴以一條淺藍色線，締造活力玩味。襯搭皮革鏈帶，以及裡面的金屬標誌拉鏈，充滿精緻的細節感。

籐編手袋推薦2024｜LOEWE Small Basket bag in raffia and calfskin HK$4,400

每年都會推出籐編手袋的LOEWE，手袋以傳統手工編織而成，設計較為經典，配搭左右不對稱的小牛皮手柄，以及壓紋Anagram小牛皮貼飾，展現出品牌的簡約美學。手袋容量算大，可擺放較大型物品。

籐編手袋推薦2024｜LOEWE Mini LOEWE Font Tote in raffia HK$7,700

相較上面的款式，這款走精巧路線，由酒椰纖維編織而成，外型帶有線條感，加上整齊的編織手法，讓手袋更顯精緻魅力。手袋飾有撞色LOEWE標誌，可拆卸的牛皮幼肩帶，為手袋加添中性味道，無論男女都合用。

籐編手袋推薦2024｜Chloé Small Woody Basket #Blushy Beige HK$6,600

充滿甜美風格的Chloé，結合水桶袋的可愛設計，打造出充滿少女感的手袋。手袋側面飾有Chloé布帶手柄，裡面則是索繩布袋，以添日常悠閒魅力。整個手袋都以相似色調配搭，展現出和諧舒適的感覺。

籐編手袋推薦2024｜Maison Margiela 5AC Classique Baby #Pink HK$9,800

近期大受歡迎的Maison Margiela袋款，也換上籐編的袋身設計，並以撞色皮革飾邊，打造活力感覺。內袋縫有品牌獨有的標誌，布袋亦設直紋設計，以打造出層次玩味。雖然手袋有較大的款式，不過筆者喜歡小巧的感覺，加上露出內袋的設計，實在非常可愛呢！

籐編手袋推薦2024｜Balenciaga Ibiza Small Basket with Strap in Beige HK$8,600

手袋以經典籐籃設計，由袋身至手柄，全以籐編的手法製成。手袋設計簡約，前面綴以品牌的小羊皮標誌，並配有籐編金屬吊飾，環上刻有品牌標誌，打造出奢華的細節。

籐編手袋推薦2024｜Balenciaga Ibiza Small Basket with Strap in Beige HK$8,600 (官網)

籐編手袋推薦2024｜Givenchy 小號Voyou提籃包 HK$5,190

最新的Givenchy籐編手袋，配搭近年爆紅的Voyou設計，兩邊以皮革帶圍繞，展現出舒適悠閒的垂墜感，而帶上的金屬扣子，也加入更多色調、形狀和質感設計，讓整個手袋更有豐富的視覺享受，締造出奢華和活力的氛圍。

籐編手袋推薦2024｜FENDI Baguette沙色交織皮革和酒椰棕櫚葉纖維包款 #米色 HK$31,000

當經典莊重的Baguette手袋，結合清新活力的籐編元素，會產生怎樣的火花和魅力？答案便在這款新手袋上，以沙色皮革製成，上面綴有同色系的手工籐編，以酒椰棕櫚葉纖維交織，締造出優雅的度假感覺。手袋設有FF開合扣，裡面亦有個小口袋，方便擺放卡片，搭配可拆式沙色皮革手柄和肩帶，展現悠閒感覺。