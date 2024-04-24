Sogo Thankful Week 2024｜3折起Furla、Marc Jacobs優惠手袋盤點

Sogo Thankful Week 2024｜崇光感謝祭周四（4月25日）開鑼！最讓人關注的優惠，想必都是精品手袋，可以用較親民的價錢，買到喜歡的設計款式，同時滿足內心渴望的一點奢華。在祟光感謝祭期間，一般都是人山人海，若然不事先做點功課，很多熱門款式或都會被人先行買走，因此以下為大家盤點8大優惠手袋，包括Furla、Kate Spade及Marc Jacobs等，低至3折起，大家不妨參考。



Sogo Thankful Week 2024｜崇光感謝祭優惠手袋1. Furla Diamante綠色小號真皮手袋 HK$1,974（原價HK$3,290）

經典款素來都是個不錯之選。這款Diamante手袋以梯形設計，配搭流暢的弧形開口，以及偏暗沉的綠色，締造出復古優雅魅力。手袋上綴以品牌標誌，看來簡潔時尚，加上腋下手袋的流行，非常適合在春夏季使用。

Sogo Thankful Week 2024｜崇光感謝祭優惠手袋1. Furla Diamante綠色小號真皮手袋 (品牌提供)

Sogo Thankful Week 2024｜崇光感謝祭優惠手袋2. Marc Jacobs 迷你水桶袋 #True Red HK$1,017（原價HK$3,390）

圓胖形水桶袋予人甜美感覺，襯搭白恤衫或少女感服飾，可散發出知性優雅的氣息。Marc Jacobs手袋亦注入圓潤感覺，可拆卸手柄展現出大弧度，而整齊皺褶更締造乖巧魅力，加上鮮明的紅色，能夠提升陽光活力和艷麗的氣質。

Sogo Thankful Week 2024｜崇光感謝祭優惠手袋3. Kate Spade Harper 手提/斜揹兩用手袋 HK$1790（原價HK$4,600）

今個春夏流行粉色調。Kate Spade手袋以柔和粉藍為主，綴以金扣和金色標誌，展現出典雅感覺。手袋可以使用長帶或肩帶，打造出不同造型風格，而且袋身容量較大，非常適合上班時用。

Sogo Thankful Week 2024｜崇光感謝祭優惠手袋3. Kate Spade Harper 手提/斜揹兩用手袋 (品牌提供)

Sogo Thankful Week 2024｜崇光感謝祭優惠手袋4. Armani Exchange 女士手袋 HK$649（原價HK$1,300）

半月形手袋近年大熱！這款手袋以天藍色為主，配合流暢弧度，以及肩帶的垂墜設計，展現出知性和甜美感覺。手袋揹法算多，肩帶亦能調節長短，非常適合日常出門使用，以打造隨性感覺。

Sogo Thankful Week 2024｜崇光感謝祭優惠手袋5. Furla Atena黑色真皮水桶袋 HK$1,390 （原價HK$4,440、4月27日限定）

一日限定低至31折！手袋以水桶款設計，可以收納不少隨身物品，索帶扣亦以黑色標誌圖案為主，締造出低調但優雅的舒適氛圍，而索起後手袋呈現出圓形輪廓，散發甜美可愛的感覺。

Sogo Thankful Week 2024｜崇光感謝祭優惠手袋5. Furla Atena黑色真皮水桶袋 (SOGO)

Sogo Thankful Week 2024｜崇光感謝祭優惠手袋6. Marc Jacobs The Uptown手提袋 #Light Periwinkle HK$1,617（原價HK$5,390）

擁有多個隔層的實用手袋，在經典復古的手袋外形前方，加上一個小袋，打開後亦可見3個間隔，中間設有拉鏈位，能夠更整齊地擺放隨身物品。手袋翻蓋為磁石貼，更方便打開，而肩帶亦設有一條絲帶，可以利用不同的綁法，來塑造各種風格。

Sogo Thankful Week 2024｜崇光感謝祭優惠手袋7. LeSportsac 奢華斜揹袋 #Swester Deboss Navy HK$565（原價HK$ 1,130）

手袋外形為品牌的經典款，可以擺放不少隨身物品，而且充滿悠閒的氛圍。相較突出的圖案，這款以簡潔為主，透過藍白配色打造線條感，再綴以搶眼的橙色，營造出鮮明和活力時尚。手袋的皮革部分，以不同紋理的直間拼接，展現出獨特感，看來更具特色。

Sogo Thankful Week 2024｜崇光感謝祭優惠手袋7. LeSportsac 奢華斜揹袋 #Swester Deboss Navy (SOGO)

Sogo Thankful Week 2024｜崇光感謝祭優惠手袋8. TUSCAN’S Glamour皮革肩背袋 HK$1,039（原價HK$ 1,299）

手袋典雅時尚，以弧形翻蓋設計打造出迷人魅力，加上象牙白色和金色的配搭，予人明亮優雅的感覺。手袋內設拉鏈口袋，方便擺放卡位，而肩帶亦能拆除，轉為金屬鏈帶，以打造不同的造型風格。