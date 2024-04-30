淚之女王｜金智媛劇中名媛手袋盤點：必選梯形顯優雅、最愛兩品牌

韓劇《淚之女王》日前迎來大結局，收視更超越《愛的迫降》，打破該台過往最佳成績！雖大家嘴上說著老土，但仍會依舊緊貼劇情，收看時眼淚不自覺流下，內心變得戚然。除了演員們的劇情和演技，金智媛在劇中飾演的富家千金「洪海仁」，因多樣的時尚造型，亦引起網民關注，更成為手袋的「帶貨女王」。以下盤點劇中金智媛的4款手袋，都為其增添幾分優雅和霸氣。



淚之女王｜金智媛手袋盤點1. Valentino Garavani Mini VSLING Handbag with 3D Embroidery HK$42,000

要打造成熟優雅女生的感覺，金智媛便常用Valentino的手袋，當中VSLING手袋更是最愛，在多個活動場合中，都見手袋的身影。這個系列亦將70年代的優雅幾何元素，結合簡約摩登的線條，並綴以VLogo釦飾，展現出別緻優雅的層次魅力。

淚之女王｜金智媛手袋盤點1. Valentino Garavani Mini VSLING Handbag with 3D Embroidery (《淚之女王》劇照)

淚之女王｜金智媛手袋盤點1. 這個系列亦將70年代的優雅幾何元素，結合簡約摩登的線條。(Valentino提供)

淚之女王｜金智媛手袋盤點2. Valentino Garavani Locò Small Shoulder Bag with Jewel Logo HK$27,000

另一款金智媛常用的Valentino手袋，便是Locò系列，以光滑牛皮及方正輪廓，打造出建築美學，加上綴有閃石的大形VLogo Signature金屬標誌，款式大方優雅。手袋設有可拆除金屬鏈及皮革肩帶，可配合不同場合締造各種造型，為時下的流行款之一。

淚之女王｜金智媛手袋盤點2. Valentino Garavani Locò Small Shoulder Bag with Jewel Logo(《淚之女王》劇照)

淚之女王｜金智媛手袋盤點2. 手袋以光滑牛皮及方正輪廓，打造出建築美學。(Valentino提供)

淚之女王｜金智媛手袋盤點3. Delvaux Brillant MM HK$67,600

金智媛常用的手袋款式，還有Delvaux的Brillant手袋，更有著多款顏色。這比利時品牌擁約195年歷史，以皮革手袋起家，雖被喻為「比利時愛馬仕」，但實際比Hermès更早創立，當時深得當地王室喜愛，而且工藝超級精堪。以Brillant手袋為例，在1958年為紀念比利時世博會而面世，由64片皮革及五金組成梯形袋身，配合倒U形馬蹄形扣環，打造出瑰麗和典雅的魅力。

淚之女王｜金智媛手袋盤點3. Delvaux Brillant MM (《淚之女王》劇照)

淚之女王｜金智媛手袋盤點3. Delvaux擁約195年歷史，以皮革手袋起家，雖被喻為「比利時愛馬仕」，但實際比Hermès更早創立。(Delvaux官網)

淚之女王｜金智媛手袋盤點4. Dior Lady Dior My ABCDior 手袋 HK$50,000

在男女主角熱戀時期，金智媛便選以優雅和少女的Dior手袋約會。這款同樣以建築美學打造，搭以金屬字母扣飾，感覺充滿甜美浪漫。手袋當年更得到戴安娜王妃的加持，讓其增添幾分貴氣。

淚之女王｜金智媛手袋盤點4. Dior Lady Dior My ABCDior 手袋 (《淚之女王》劇照)

淚之女王｜金智媛手袋盤點4. 在男女主角熱戀時期，金智媛便選以優雅和少女的Dior手袋約會。(Dior官網)

淚之女王｜金智媛手袋盤點5. CELINE 緞面牛皮革小型16手袋 HK$34,500

在第十集時，金智媛以一身悠閒的藍色打扮，配襯CELINE手袋，展現出舒適的高雅感覺。LE 16系列名字取自品牌在巴黎的地址（16 RUE VIVIENNE），亦是創意總監HEDI SLIMANE掌舵後的首款手袋設計，以堅挺的梯形輪廓，綴以金屬鎖頭和直身釦子，看來優雅得來，帶點活力玩味。

淚之女王｜金智媛手袋盤點5. CELINE 緞面牛皮革小型16手袋 (《淚之女王》劇照)

淚之女王｜金智媛手袋盤點5. LE 16系列名字取自品牌在巴黎的地址。(CELINE官網)

淚之女王｜金智媛手袋盤點6. Saint Laurent Manhattan Small in Box HK$22,500

金智媛在劇中的機場時尚，便是Saint Laurent的手袋！她從德國返回韓國時，以背心和恤衫締造乖巧的英倫風，搭以Manhatton in Box手袋，增添典雅的氛圍。手袋同樣亦以梯形輪廓，配搭皮革扣帶，展現出簡約典雅的氣場，而且容易搭襯不同的造型。

淚之女王｜金智媛手袋盤點6. Saint Laurent Manhattan Small in Box (IG@highziumstudio)