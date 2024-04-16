淚之女王｜愛情總會變親情？8大金句了解婚姻 勿讓忙碌沖淡熱情

【Netflix推薦2024/淚之女王】近期的韓劇話題之作，必定是金秀賢、金智媛所主演的《淚之女王》，劇集收視直迫20%，緊追《愛的迫降》的人氣，成為tvN歷年韓劇第2！劇集雖然在4月14日完美落幕，據說大結局後將在5月播出兩集特輯，為大家補足不捨！



《淚之女王》能夠成為人氣之作，除了演員的感染外，劇本的貼地亦成功勾起不少共鳴，劇情有別於以往浪漫的韓劇，反而是直指婚姻與愛情的分裂，在共同面對生活的挑戰、自身的困境時，現實與浪漫的拉扯，關於中的兩人又該何去何從，道出現實中不少情侶、夫妻心中的疑問。

《淚之女王》金句：1. 「婚姻就像夏夜開的冷氣，彼此想要的溫度不同。」

不少人戲言結婚就是同床異夢，雖然大家的生活習慣、生活方式並不一致，但仍有可以共同協讓的位置。每個人所需的冷氣溫度高低不一，一味容忍、讓步過高或過低的溫度，只會令人不適；需要協議共識才能令大家都愉悅。

《淚之女王》大結局在4月14日完美落幕（《淚之女王》劇照）

《淚之女王》金句：2.「你剛才說婚姻是怎樣？找到和你目標一致的人生伴侶？我本來不懂你在說什麼，但是看到你先生我就懂了；我想要和我家老公正面相視，而不是看向同一個方向，因為光是看他的臉就很有意思。」

《淚之女王》金句：3. 「我不知道你認為的愛是什麼，不過我認為的愛不是一起享受好東西，說些甜言蜜語，而是一起忍受」

婚姻是現實而骨感的，不單需要「麵包」支撐，更需要兩人互相扶持、適時讓步，單靠浪漫的泡泡：對方的外表、沒有實際行動的甜言蜜語等，面對困境失意時則會形成虛設。婚姻不單是兩人的契合，更是戰友，才能夠達至長久而持續的關係。

婚姻是現實而骨感（《淚之女王》劇照）

《淚之女王》金句：4.「我們是因為愛而結婚，為什麼婚後就不愛了呢？」

不少情侶準備投入另一人生階段、步入婚姻時，普遍會發現兩人的爭吵變多、意見不合，令人不禁懷疑是對方變了或是愛情變了味，但其實真正影響兩人的是，爭吵不滿過後的處理方法，自己是否願意為了關係而向對方低頭。愛不只在於好的一面，錦上添花固然容易，貴在雪中送炭。

「我們是因為愛而結婚，為什麼婚後就不愛了呢？」（《淚之女王》劇照）

《淚之女王》金句：5.「我想要和當年一樣，一起散步，一起喝茶和吃飯，還有把過去沒聊的都聊一聊，那樣應該會很不錯，要是可以每天都那樣，那就太好了。」

老夫老妻亦好，在一起一些時日的情侶，生活雖忙，但亦別因忙碌而忘了自我、忘卻生活，更被匆忙而沖淡熱情。適時的慢活，與自己或另一半來一場休息，重溫舊日或共創新回憶。

「我想要和當年一樣，一起散步，一起喝茶和吃飯，還有把過去沒聊的都聊一聊，那樣應該會很不錯，要是可以每天都那樣，那就太好了。」（《淚之女王》劇照）

《淚之女王》金句：6.「我們小時候不是學過游泳嗎？後來幾年十年沒都沒游，哪天突然掉到水裡都還是會游，你以為都忘記了，但是身體的肌肉會記得。愛情也是一樣，你以為都忘記了，但是哪天要去愛，你的心會記得。」

人是感性而共情的，有研究指出養出一個習慣只需要27日的時間，不妨從細節中表達愛意，口頭讚揚、鼓勵或欣賞等正面話語，都是愛的有力溝通工具。

「我們小時候不是學過游泳嗎？後來幾年十年沒都沒游，哪天突然掉到水裡都還是會游，你以為都忘記了，但是身體的肌肉會記得。愛情也是一樣，你以為都忘記了，但是哪天要去愛，你的心會記得。」（《淚之女王》劇照）

《淚之女王》金句：7.「人生看起來似乎很長，卻沒有多少美好又閃耀的時光。我希望那些美好的時光，不會變成是他們人生中的瑕疵或是傷口。」

《淚之女王》金句：8.「離婚又沒什麼大不了的，一定是覺得生不如死才會離婚，至少比死好吧。」

一段關係中需要兩人的用心與互相努力，只有一人的硬撐或讓步，只是不健康的苟且偷生。那怕再不捨、時間再長，白費心神與氣力的有毒關係，還是盡早切割吧。