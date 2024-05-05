由賣皮飾意外開拓銀飾生意王國！克羅心家族經營低調卻獲超高人氣

撰文：朱加曦
出版：更新：

近日捲席韓國時尚圈的單品，莫過於克羅心（Chrome Hearts）的銀飾！當中傳與LVMH集團三公子熱戀的LISA，近日都有穿戴Chrome Hearts服飾，讓人不禁猜測LVMH集團擴展事業版圖的下個目標，將是這個神秘家族品牌。Chrome Hearts創立不到40年，靠銀飾擄獲不少荷李活巨星的喜愛，到底它的魅力何在？

NewJeans近日也有穿著Chrome Hearts服飾。(IG@newjeans_official)
LISA早前上載Chrome Hearts的照片，讓人不禁猜測LVMH集團擴展事業版圖的下個目標，將是這個神秘家族品牌。(IG@lalalalisa_m)

Chrome Hearts賣皮飾起家卻打造出銀器王國

雖然Chrome Hearts日常宣傳低調，但卻幾乎所有時尚人都會認識。品牌創於1988年，由Richard Stark在美國洛杉磯開設。Richard最初開店的原因，只為替荷李活製作道具和皮飾，由於他喜歡騎重機，於是從製作皮革外套開始做起，並以銀飾點綴造型。其後他在機緣巧合下，結識到搖滾巨星雪兒（Cher），並為對方設計皮褲，因而大受關注。

Chrome Hearts賣皮飾起家卻打造出銀器王國 (IG@chromeheartsofficial)

曾開價貴於柏金包

雪兒曾在訪問中，重憶相識過程，表示Richard當時突然闖入其錄音室，並帶來一條皮製的吉他背帶。她頓被精美的設計所吸引，可惜對方開價5,000美元，即比當時柏金包的價格高出很多，令她有所卻步，最後決定打發他走。不過此後，雪兒對Richard設計念念不忘，於是邀請對方製作服裝，更形容品牌為「高級訂製服遇上地獄天使」，令品牌備受矚目。

開拓銀飾市場

以皮革起家，卻意外開拓銀飾市場。Chrome Hearts在1992年得到被喻為「時尚奧斯卡」的CDFA大獎，透過腐蝕、打磨和手工鎚打等方式，精製出極度厚重的巴洛克式重機美學，吸引不少搖滾受愛好者的賞識。

Chrome Hearts創辦人Richard Stark與愛妻工作上超合拍。(Getty Images)

與愛妻工作上超合拍

Chrome Hearts與其他大集團相比，一直都是由家族成員經營要職。Richard與妻子Laurie Lynn不僅情投意合，職場上亦非常合拍，更推進品牌邁向多個里程碑。Laurie擔任Chrome Hearts的創意和設計工作，多年來貫徹品牌風格，亦會負責品牌拍攝，認為相較成為著名設計師，更想是位成功的藝術家，因此品牌所打造的作品，在製作方面總是花費多個時間。

作為「靈魂伙伴」，Richard曾在訪問中，大讚並感謝他的妻子，指若品牌少了她，「我們可能除了自家的雜誌外，根本不會有任何媒體曝光。」不僅展現出兩人默契，Richard這番話也道出了對妻子的重視。

Richard Stark子女都在Chrome Hearts工作 (Getty Images)
長女Jesse Jo Stark與Bella Hadid為兒時好友。(Getty Images)

子女都在Chrome Hearts工作

兩人育有3名子女，同樣在家族事業上各展所長，如二女為模特兒，小兒子則被視為接班人。至於長女Jesse Jo Stark，現時與父道共同掌舵Chrome Hearts，亦自設個人服裝品牌Deadly Doll。此外她亦是位音樂人，曾推出音樂專輯，並出演幾部電視劇，故與一眾巨星都是好友，如Bella Hadid和G Dragon等，其中前者更是兒時好友，兩人曾推出聯名系列，助Chrome Hearts打進時下年輕人的圈子裡。

生於學霸家族卻為逃婚離家　創超現實主義禮服、CHANEL都視其為敵曾成寡婦、階下囚！約瑟芬遇拿破崙譜姊弟戀卻被拆散　他見證一切黎巴嫩戰亂中長大、專製夢幻禮服！Elie Saab為媳婦製婚紗送祝福
Lisa
BLACKPINK
LE SSERAFIM
NewJeans
LVMH
時尚
穿搭時尚
名人時尚
01女生