由賣皮飾意外開拓銀飾生意王國！克羅心家族經營低調卻獲超高人氣

近日捲席韓國時尚圈的單品，莫過於克羅心（Chrome Hearts）的銀飾！當中傳與LVMH集團三公子熱戀的LISA，近日都有穿戴Chrome Hearts服飾，讓人不禁猜測LVMH集團擴展事業版圖的下個目標，將是這個神秘家族品牌。Chrome Hearts創立不到40年，靠銀飾擄獲不少荷李活巨星的喜愛，到底它的魅力何在？



NewJeans近日也有穿著Chrome Hearts服飾。(IG@newjeans_official)

LISA早前上載Chrome Hearts的照片，讓人不禁猜測LVMH集團擴展事業版圖的下個目標，將是這個神秘家族品牌。(IG@lalalalisa_m)

Chrome Hearts賣皮飾起家卻打造出銀器王國

雖然Chrome Hearts日常宣傳低調，但卻幾乎所有時尚人都會認識。品牌創於1988年，由Richard Stark在美國洛杉磯開設。Richard最初開店的原因，只為替荷李活製作道具和皮飾，由於他喜歡騎重機，於是從製作皮革外套開始做起，並以銀飾點綴造型。其後他在機緣巧合下，結識到搖滾巨星雪兒（Cher），並為對方設計皮褲，因而大受關注。

Chrome Hearts賣皮飾起家卻打造出銀器王國 (IG@chromeheartsofficial)

曾開價貴於柏金包

雪兒曾在訪問中，重憶相識過程，表示Richard當時突然闖入其錄音室，並帶來一條皮製的吉他背帶。她頓被精美的設計所吸引，可惜對方開價5,000美元，即比當時柏金包的價格高出很多，令她有所卻步，最後決定打發他走。不過此後，雪兒對Richard設計念念不忘，於是邀請對方製作服裝，更形容品牌為「高級訂製服遇上地獄天使」，令品牌備受矚目。

開拓銀飾市場

以皮革起家，卻意外開拓銀飾市場。Chrome Hearts在1992年得到被喻為「時尚奧斯卡」的CDFA大獎，透過腐蝕、打磨和手工鎚打等方式，精製出極度厚重的巴洛克式重機美學，吸引不少搖滾受愛好者的賞識。

Chrome Hearts創辦人Richard Stark與愛妻工作上超合拍。(Getty Images)

與愛妻工作上超合拍

Chrome Hearts與其他大集團相比，一直都是由家族成員經營要職。Richard與妻子Laurie Lynn不僅情投意合，職場上亦非常合拍，更推進品牌邁向多個里程碑。Laurie擔任Chrome Hearts的創意和設計工作，多年來貫徹品牌風格，亦會負責品牌拍攝，認為相較成為著名設計師，更想是位成功的藝術家，因此品牌所打造的作品，在製作方面總是花費多個時間。

作為「靈魂伙伴」，Richard曾在訪問中，大讚並感謝他的妻子，指若品牌少了她，「我們可能除了自家的雜誌外，根本不會有任何媒體曝光。」不僅展現出兩人默契，Richard這番話也道出了對妻子的重視。

Richard Stark子女都在Chrome Hearts工作 (Getty Images)

長女Jesse Jo Stark與Bella Hadid為兒時好友。(Getty Images)

子女都在Chrome Hearts工作

兩人育有3名子女，同樣在家族事業上各展所長，如二女為模特兒，小兒子則被視為接班人。至於長女Jesse Jo Stark，現時與父道共同掌舵Chrome Hearts，亦自設個人服裝品牌Deadly Doll。此外她亦是位音樂人，曾推出音樂專輯，並出演幾部電視劇，故與一眾巨星都是好友，如Bella Hadid和G Dragon等，其中前者更是兒時好友，兩人曾推出聯名系列，助Chrome Hearts打進時下年輕人的圈子裡。