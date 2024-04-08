黎巴嫩戰亂中長大、專製夢幻禮服！Elie Saab為媳婦製婚紗送祝福

論浪漫與夢幻的婚紗大國，不少人都想到法國、意大利，但近年卻有一中東地方冒起，設計師們坐擁不少王室貴族和女星熟客，而他們獨特的圖案設計和剪裁，叫每位女士們都吹之若騖，那裡就是黎巴嫩。



當中一個品牌Elie Saab，更是為人熟知。女星們要借穿出席活動，都需達到某個門檻，到底它的魅力點在哪？



雖沒時裝設計相關的家庭背景，但Elie Saab卻充滿天賦，還未到9歲便能自學製作洋裝給親妹。(Getty Images)

Elie Saab戰亂長大、卻創出夢幻婚紗

在戰亂的黎巴嫩貝魯特（Beirut）出生，Elie Saab小時候夢想逃到遙遠的國度。雖沒時裝設計相關的家庭背景，但他卻充滿天賦，還未到9歲便能自學製作洋裝給親妹，其後更在小區內小有名氣。他曾前往巴黎學習時尚，但後來中途輟學，直至18歲的那時（1982年），他開創立同名品牌，邀請十多位裁縫師進到工坊工作，並自掏銀包於家鄉舉辦時裝秀。

我們受苦受難太久了，年輕人需要希望的象徵。我想要讓他們看到，憑藉著努力、遠見與決心，他們可以成就夢想。 Elie Saab

對於Elie Saab的設計，他曾自言喜歡「具女人味的女生」。(IG@eliesaabbridal)

對於Elie Saab的設計，他曾自言喜歡「具女人味的女生」，「童年時我就仔細觀察女生的穿著方式，我想要以凸顯曲線的服飾，來吸引女性喜愛。」他擅長將皺褶、水晶和閃鑽，結合鏤空蕾絲和銀絲流蘇元素，相較一般保守的中東服飾，多分狂野性感，同時帶有分寸。

Elie Saab在2003年受法國高級訂製協會邀請成會員，成首個榮獲認許的阿拉伯品牌。(IG@eliesaabbridal)

Elie Saab將黎巴嫩與高訂婚紗掛鉤

而這份剛好的魅力，讓他在2000年首闖巴黎高級時裝時，擄住大眾的關注。3年後他受法國高級訂製協會邀請成會員，成首個榮獲認許的阿拉伯品牌，再隔3年他更與Valentino和Armani齊名，被選為Chambre Syndicale de la Haute Couture榮譽會員。

Elie Saab深得各國王室喜愛

除了受到中東王室喜愛，Elie Saab的婚紗和晚裝，也常見於多國王室活動中。如被譽為「歐洲最美王后」、約旦王后拉尼婭的登基、盧森堡大公儲妃Stéphanie de Lannoy的婚禮，而英國凱特王妃也曾穿品牌的baby blue禮服，出席Royal Ascot賽馬活動，散發出迷人優雅的氣息。

英國凱特王妃也曾穿Elie Saab的baby blue禮服，出席Royal Ascot賽馬活動。(Getty Images)

不是所有女星都能借Elie Saab的禮服？

在2001年的奧斯卡頒獎禮中，獲得影后獎座的Halle Berry以Elie Saab禮服亮相，使品牌名聲大噪。Elie Saab亦曾回想道，品牌得以成功，Halle Berry實在功不可沒。因著這次機會，更多女星選擇Elie Saab為紅地毯戰衣，而且由於每季款式數量有限，故能夠穿起這些服飾的女星，在時尚圈裡都是舉足輕重的，連台灣名模林志玲，也幾乎未曾穿過品牌服飾出席活動。

在2001年的奧斯卡頒獎禮中，獲得影后獎座的Halle Berry以Elie Saab禮服亮相，使品牌名聲大噪。(IG@halleberry)

Elie Saab親自設計婚紗向媳婦送祝福

讓大部分女生羨慕的婚紗，相信便是Elie Saab為媳婦設計的婚紗。Elie Saab長子Elie Saab Jr與愛侶Christina Mourad交往3個多月後宣布結婚，並在2019年於家鄉黎巴嫩辦一連三日的豪華婚禮盛宴。當時Christina穿著老爺Elie Saab設計的夢幻高訂婚紗，婚紗由50萬顆水晶點綴，而從婚紗輪廓設計至水晶刺繡，製作時間長逾800小時，配搭14呎長新娘頭紗，盡顯童話公主般的閃爍迷人魅力。

Elie Saab為媳婦設計夢幻高訂婚紗。(IG@eliesjr)