生於學霸家族卻為逃婚離家　創超現實主義禮服、CHANEL都視其為敵

近年新人舉辦婚禮，都走非傳統路線，部分婚紗更選擇獨特和前衛。像是在楊紫瓊的婚宴上，她穿上人臉造型馬甲式婚紗，引起一時熱話。她的這件婚紗，來自意大利高訂品牌Schiaparelli，早前亦因劉嘉玲於第四十二屆香港電影金像獎上，穿其另一套「龍蝦禮服」，再次回到大眾焦點。除了現任創意總監將品牌的超現實基因，演繹得前衛、有話題，創辦人Elsa Schiaparelli更是才華洋溢，與當時香奈兒女士（Coco Chanel）為死對頭。



Elsa Schiaparelli與當時香奈兒女士（Coco Chanel）曾為死對頭。 (Schiaparelli官網)

Schiaparelli出生自書鄉世家

Elsa Schiaparelli於1890年義大利出生，親戚皆為書鄉世家，母親是位拿玻里貴族，父親為學者，哥哥則是位發現了「火星運河」的天文學家，而父親的堂兄弟兼古埃及學家Ernesto Schiaparelli，更發現古埃及大王后Nefertari的墓塚。因此Elsa在小時候，已經會和叔叔討論有關天堂、天空和天象等話題，這亦培養出她的超現實主義。

Schiaparelli為逃婚離家出走

雖然擁有富裕生活，但Elsa的宇宙觀廣闊，對宗教文化充滿熱情及奇異想法，但很多時候都受到制肘。她曾在21歲時，以古希臘海洋女神Arethusa為藍本出詩集，卻因超越父母能接受的「道德範圍」，而被送往瑞士的修道院寄宿學校。為表達在修女學校的不滿，Elsa堅決絕食抗議，令父母只好送她回羅馬，並為其安排婚事，望其與俄羅斯鉅富結為姻親。不願就範的Elsa，藉著好友安排其到英國倫敦當保姆的機會，趁機離家出走。

Schiaparelli為逃婚離家出走 (Schiaparelli官網)

Schiaparelli邂逅愛情

在獨自生活後，Elsa邂逅愛情，22歲時在倫敦遇見超自然專家Willem de Wendt，兩人翌年結婚，更誕下小孩「Gogo」。兩人其後前往美國，結識不少超現實主義的藝術家好友，惜在1922年，據指Willem被指控為間諜，從此消聲匿跡。

Elsa Schiaparelli回到巴黎生活，並開創時尚王國。 (IG@schiaparelli)

Schiaparelli開展巴黎時尚事業

被拋下的Elsa和小孩，後來回到巴黎生活，Elsa透過好友認識到高級時裝設計師Paul Poiret，開始接觸裁縫工作，並在沒有數位印花的年代，製作出兩款帶有錯視感的像素圖案毛衣，於1927年引起時尚圈哄動。知名度大開的Elsa，之後多次運用標誌性「shocking pink」，結合金屬和甲蟲元素，在巴黎時尚圈備受矚目，更1934年成為首位登上《時代雜誌》封面的時裝設計師。

Schiaparelli是香奈兒女士的死敵？

當時Elsa在時尚圈的聲勢，與香奈兒女士並駕齊驅，兩人在設計上，有著截然不同的理念，固然成為了死敵。例如香奈兒女士認為「衣服是給人穿的」，但重視藝術的Elsa，則覺得要尊重並去適應衣服；而在設計上，香奈兒女士喜歡黑白簡約美學，以追求「解放女性」的身體，但Elsa則偏好繁複華麗的設計。由此，當時香奈兒女士都稱對方為「那個做衣服的義大利藝術家」，而Elsa亦不甘示弱表示對方為「那個做帽子的女人」。

兩人之間的爭辯，隨著二次世界大戰而落幕。由於Elsa為意大利人，當時與法國為相反陣營，因此她只好搬到美國紐約，而香奈兒女士則在巴黎獨掌時尚圈的天下。Elsa在戰後曾回到法國，重新她的時裝事業，惜那時已是Dior的New Look當道，最後她在1954年關閉了自己的工作室。直至2006年，品牌被Tod's集團收購復活，在2017年獲得法國高級訂製服協會的資格。

直至2006年，Schiaparelli被Tod's集團收購復活，在2017年獲得法國高級訂製服協會的資格。 (IG@schiaparelli)

劉嘉玲的Schiaparelli龍蝦禮服大有來頭？

Elsa一生結識多位超現實藝術家，並以她為首組織藝術家幫派「夏派（Shiap）」，當中與達利（Dali）最為老友。兩人更合作創出令人驚艷的服飾，如將龍蝦圖案印在禮服上的禮裙，當時由英國國王愛德華八世的愛人Wallis Simpson率先穿上。

在日前的第四十二屆香港電影金像獎中，代替老公梁朝偉領取「最佳男主角」獎座的劉嘉玲，在莊重典雅的黑色禮服上，掛上一條金色的龍蝦項鏈，成功造成話題，也讓人好奇Schiaparelli這個品牌。這套禮服出自現任創意總監Daniel Roseberry的2024春夏成衣系列，延續品牌的超現實主義基因，以新作向Elsa舊時的龍蝦晚裝致敬。

在日前的第四十二屆香港電影金像獎中，劉嘉玲在莊重典雅的黑色禮服上，掛上一條金色的龍蝦項鏈，成功造成話題。 (IG@carinalau1208)

在楊紫瓊的婚宴上，她穿上人臉造型馬甲式婚紗，引起一時熱話。(IG@michelleyeoh_official)

Schiaparelli創意總監為妹妹設計婚紗

除了華麗晚裝，Daniel Roseberry還會設計各種婚紗，如楊紫瓊婚宴上的款式，前年還為親妹妹Elizabeth Fox Roseberry打造華麗的一刻，引起網絡熱議。Daniel為Elizabeth打造的婚紗，透過Elsa在1938年設計的骷髏連衣裙為靈感，以簡約的白色抹胸緊身剪裁，綴以鍍金、水晶和珍珠等，配搭鍍金花卉眼鏡，打造華麗夢幻感，而兩層裙襬亦可拆除，以方便行動。