曾成寡婦、階下囚！約瑟芬遇拿破崙譜姊弟戀卻被拆散　他見證一切

珠寶代表永恆，同時見證著多個世紀的故事，這賦予其更深的意義。擁有逾244年歷史的珠寶品牌CHAUMET，其Joséphine系列亦記載在十九世紀時，皇帝拿破崙和皇后約瑟芬的深厚感情，兩人由相戀至被拆散分開，都至死不渝。而CHAUMET始創人馬利艾虔·尼鐸（Marie-Étienne Nitot）當時見證一切，他是約瑟芬皇后的御用珠寶工匠，曾為對方製作加冕后冠，以印證拿破崙對她的愛慕。



宋慧喬戴上Joséphine系列珠寶。(IG@kyo1122)

Joséphine系列珠寶。(CHAUMET官網)

CHAUMET見證約瑟芬與拿破崙的愛情

當年尼鐸深得王室重用，因為有份替教宗設計三重冕，而受拿破崙及約瑟芬賞識。他其後曾應要求製作加冕之劍，上面鑲嵌一顆重達140.5克拉、名為「攝政王」（Régent）的鑽石。他亦為約瑟芬王后創製冠冕，由拿破崙在登基當日為對方戴上，掀起貴族圈內的一股冠冕熱潮，而這亦成為了CHAUMET Joséphine系列的靈感來源。

尼鐸更曾為約瑟芬皇后製作多款「藏頭詩手鏈」，由多顆彩色寶石鑲嵌，若將寶石的英文字首串連，則可解讀出一組秘密信息。其中一條便是約瑟芬皇后的兩位孩子名字：Eugène和Hortense。雖然拿破崙和約瑟芬相愛，但兩人最終無奈被分開，譜寫出一段可歌可泣的故事。

約瑟芬皇后。(CHAUMET官網)

約瑟芬代姊出嫁、卻成寡婦、階下囚？

約瑟芬在嫁給拿破崙前，曾有過一段婚姻。她的爸爸為地方領主，由於姐姐英年早逝，約瑟芬代替對方履行婚約，在1779年嫁給當地將領亞歷山大（Alexandre de Beauharnais），並誕下兒子Eugène和女兒Hortense。但好景不常，1794年爆發雅各賓「恐怖統治」，亞歷山大因防守不力，而被送上斷頭台，約瑟芬頓成寡婦，被囚於加爾默羅會監獄中。

拿破崙對約瑟芬一見鍾情

直至得到政治團體的幫助，約瑟芬得以釋放。她其後活躍於法國上流社會，並在社交場合上，遇上拿破崙，對方對她一見傾心，後來兩人陷入愛戀，並在1796年結婚。兩人為差6年的姊弟戀，當時33歲的約瑟芬，於婚紙上虛報年齡為29歲，而拿破崙亦將年紀加大，由27歲改為28歲。

拿破崙一世。(CHAUMET官網)

拿破崙親自為約瑟芬加冕皇后

雖然兩人在婚姻期間，曾有過不少爭執，但拿破崙依然深愛著約瑟芬，不僅在接受加冕時，為對方特別打造后冠，亦一直無視家人的反對，堅決與她結婚。不過，由於他們一直無自己的子女，加上被視為繼承人的姪子離世，最終在1810年無奈離婚，而拿破崙基於外交考量，同年迎娶奧地利公主瑪麗（Maria Luise）。

拿破崙與約瑟芬因一事被迫離婚

在被迫分開後，拿破崙依然深愛約瑟芬，除了保留她的皇后專號，給予豐厚津貼，還繼續與約瑟芬保持往來，也會透過以寫信傳情。可惜在離婚的4年後、即1814年，約瑟芬逝世，享年50歲，拿破崙其後亦被督政府流放異地，於1821年離世。