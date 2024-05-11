母親節禮物｜8款精品托特包推介　Loewe、Longchamp、YSL、Fendi

每天就是母親節，此時此刻的妳是否想好今年禮物要送什麼了呢？與其翻箱倒櫃研究媽媽的衣櫥時髦，或是偷偷猜測她沒說出口的願望單品，送上一款設計大器的時髦「托特包」絕對不會出錯！



從白天辦公、下班購物再到假日出遊等情境都適用，不僅滿足風格造型和實用收納，更能輕鬆搭配就能出門，以下小編特別整理了8款「1萬5有找」的托特包清單，無論是送給媽媽還是買給自己都相當推薦！

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1. Chloé

當夏日最應景的亞麻編織包正式駕到，像是拋開所有煩惱的奇幻魔法，讓人只想把度假想像通通裝進這個偌大的籃子包身裡，提起手裡最亮眼的Chloé水藍色刺繡織帶，是時候打開地圖、決定好下一個降落目的地！

2. Saint Laurent

聖羅蘭魅力是不拖泥帶水的性感俐落，採用豎向設計的包身不只能輕鬆裝入筆電、文件等各種物品，在視覺層次上也更加精簡輕盈，接著交給細膩小牛皮和Cassandre經典掛飾詮釋質感，不必描述太多，有品味的妳一定懂。

3. Fendi

這款迷你小巧的Fendi By The Way很適合輕裝出遊，除了俏麗白色調為夏日降溫，玳瑁手把和鍍金裝飾更讓質感朝著「高貴感」再度昇華，帶上波士頓包的Casual Chic風格，簡簡單單的Fendi Roma燙印就很時髦！

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4. Marc Jacobs

今年是Marc Jacobs品牌成立40週年，想當然這款經典The Tote Bag 絕對會是強力主打！不需要太多的繁複妝點，包身上的簡約凹印就足以詮釋美式風範，而玫瑰粉新色不只增添一絲溫柔典雅，耐看百搭的全粒面皮革材質更將實用性再度升級！

5. Longchamp

托特包也能來點不同變化，像是Longchamp巧妙以雙層皮革和梯型包身，帶出低調卻優雅的氣質線條，採用較長長度的肩帶設計，就算是繁忙之中拿取物品也不再擔心卡到自己，讓妳舉手投足都能是個優雅的都市女子！

6. Max Mara

鱷魚壓紋、扇型包身還有鍍金鑲扣——如此自帶個性張力的組合，在Max Mara的優雅風範之下誰能抵擋？一絲微妙的性感氣息，在圓潤線條和壓紋飾面上悄悄透露，就像是一位低調、內斂卻富含風情的女子，妳必須親自靠近才能得到那份迷人。

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7. Loewe

任誰都沒想過皮革包包也能隨性折疊！出自Jonathan Anderson的鬼點子，讓人聯想到童年遊戲「東南西北」，整個托特包以幾何圖版和建築線條重新解構，打開時的立體廓形足夠獨特又有大空間，折疊後更另類變換成一塊平整菱形，絕對會是別具新意的隨行好夥伴。

8. Marni

來自義大利的Marni是內行人才懂的品味壓箱寶，就像這款皮革托特包，以海軍藍、摩卡棕的簡約配色帶出具有深度的精緻質感，乍看之下別以為只有這樣，拎上包包、隨著步伐變換角度，妳會發現包身兩側還加入貝殼白的撞色設計，讓包包擺脫沉穩、就此活潑俏皮，這就是Marni專屬的趣味玩心！

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