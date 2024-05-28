手提行李包推薦｜免加額外行李額：大容量旅行郵差袋、波士頓包

【手提行李包推薦2024/郵差袋推薦/波士頓包推薦】辛苦工作就是為了放鬆！夏意盛放，正是旅遊好時機，不過近期不少旅遊公司都紛紛改例，對Hand Carry 隨身行李有加以限制。短途旅行時，不想增加旅遊成本的話，入手一個大容量的郵差袋（Luggage bag）就十分重要！



想解放雙手，用上手提行李箱當然方便，但是又要計算尺寸、體積，令人十分混亂；而靈活彈性的手提行李包就更適合輕鬆出行。

手提行李包推薦：1. Victorinox WERKS TRAVELER 6.0 滑輪登機型手提袋 HK$ 3,450

想方便出行，入手一個自備滑輪的手提袋更可以解放雙手，而這款Victorinox 的登機型手提袋，3.1 kg看似比較笨重，當中具備伸縮式雙拉桿、能夠擴展多 4 厘米，內部特別採用 X 形緊壓帶，輕鬆包實需要被保護好的收納物品。

手提行李包推薦：Victorinox WERKS TRAVELER 6.0 滑輪登機型手提袋 HK$ 3,450（Victorinox）

手提行李包推薦：2. Nordace Siena Weekender Duffel Bag HK$889

立即入手！

想要好好收納物品，隔層清晰的行李袋就能助你一臂！來自夏威夷的Nordace手提袋，十分輕便，只有 1.35kg，更能夠包括 32L大容量，當中更有多個收納層隔：鞋子收納、15.6吋手提電腦等，商務工作或短途出行都可以。

手提行李包推薦： Nordace Siena Weekender Duffel Bag HK$889（Nordace）

手提行李包推薦：3. Jollying SOFTHARD Messenger Bag 旅行郵差袋 HK$899

誰說手提行李包一定是一式一樣的波士頓包（Boston Bag）？Jollying將時尚注入手提行李包，打造出外形與功能、安全性兼備，只有 0.9 kg的軟配硬包裝，輕便又耐磨、抗劃傷、防撞；輕鬆應付任何上山下海！

手提行李包推薦：Jollying SOFTHARD Messenger Bag 旅行郵差袋 HK$899 （Jollying）

手提行李包推薦：4. LOUIS VUITTON Keepall Bandoulière 45 HK$ 31,500

波士頓包作為 LOUIS VUITTON的一大經典袋款，這款注入牛奶配色，並綴有淺藍色Monogram壓花圖案，整個柔美又可愛。

手提行李包推薦： LOUIS VUITTON Keepall Bandoulière 45 HK$ 31,500（LOUIS VUITTON）

手提行李包推薦：5. SAINT LAURENT棉質提花行李袋 HK$18,000

擔心皮質行李袋無法承載過多重量？棉質的行李袋或是一個好選擇，SAINT LAURENT這款大容量的行李袋，既有頂部長手柄以及可調節可拆式肩帶，容易搭配；不怕影響時尚造型。

手提行李包推薦：SAINT LAURENT棉質提花行李袋 HK$18,000（SAINT LAURENT）

手提行李包推薦：6. MCM VISETOS 圖案的 OTTOMAR 行李箱 HK$10,800

想要復古感強烈的行李袋，這款充滿MCM 標誌的行李袋，以慕尼黑黃金時代為靈感，方圓外型綴以革包覆掛鎖與鑰匙，展現低調格調。