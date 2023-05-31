IKEA 8大旅行收納好物！$7.9起入手行李收納好幫手：鞋袋、防水袋

IKEA旅行收納好物推介｜旅遊熱潮尚未減退，繼續有不少女生紛紛出國旅行！旅行前執行李，要執到省位又整齊，絕對是一門學問，一些收納好物就是妳的好幫手！《01女生》今次就為大家分享IKEA 8大旅行收納好物推介！



6大行李收納貼士出發旅行前必學 衣物、鞋子這樣放省位又整齊

IKEA旅行收納好物推介1：RENSARE 衣物收納袋 3件套裝 $39.9

出行旅遊少不免要帶上幾套更換衣物，想整齊又省位地妥善收納衫褲，衣物收納袋絕對是必備之物，IKEA 這款衣物收納袋一套3件，還可讓妳把外出衣物、睡衣及內衣褲分開擺放！

IKEA旅行收納好物推介1：RENSARE 衣物收納袋 3件套裝 $39.9（IKEA官網）

IKEA旅行收納好物推介2：VAGN 膠瓶 $24.9/ 4 件裝

去幾日旅行，有時都未必想帶上整瓶潤膚露、護膚品，尤其是女生護膚品眾多，全部都整瓶帶上真的很花空間。所以就建議這款VAGN 膠瓶，注入護膚產品後放入化妝袋，加上每個瓶子容量只有100毫升，放入手提行李帶上飛機也沒問題！

IKEA旅行收納好物推介2：VAGN 膠瓶 $24.9/ 4 件裝（IKEA官網）

IKEA旅行收納好物推介3：RENSARE 防水袋 $19.9

旅行回程時，要收納濕毛巾、泳衣等，就可用上這個RENSARE 防水袋，只要把頂部的袋口處仔細地捲3圈並繫上扣帶，就可作防水袋使用了！

IKEA旅行收納好物推介3：RENSARE 防水袋 $19.9（IKEA 官網）

IKEA旅行收納好物推介4：SKÖRDA配件袋 $14.9

女生們很多時候都要帶上不少零碎小物，例如髮夾、梳子、充電線等等，將所以小物擺放在SKÖRDA配件袋中，再收入行李箱中，就不怕散亂難找，保持行李箱整齊了！

IKEA旅行收納好物推介4：SKÖRDA配件袋 $14.9（IKEA 官網）

IKEA旅行收納好物推介5：VÄRLDENS 飾物袋 $24.9

除了以上的配件袋外，VÄRLDENS 飾物袋也可作化妝袋或雜物袋之用，整齊收納零碎小物！

IKEA旅行收納好物推介5：VÄRLDENS 飾物袋 $24.9（IKEA 官網）

IKEA旅行收納好物推介6：RENSARE 繩袋 $9.9

有些女生旅行時都習慣帶上造型夾、風筒、美容儀等這精便攜電器，直接放入行李箱擔心容易壓壞的話，就可以考慮放入這款RENSARE繩袋之中。

IKEA旅行收納好物推介6：RENSARE 繩袋 $9.9（IKEA 官網）

IKEA旅行收納好物推介7：PÄRKLA 鞋袋 $7.9

女生旅行一般都會帶上多一對鞋子以作替換或搭配衣物，用這款PÄRKLA 鞋袋就可以好好收納，又不怕弄污行李箱中的其他物品了！

IKEA旅行收納好物推介7：PÄRKLA 鞋袋 $7.9（IKEA 官網）

IKEA旅行收納好物推介8：ISTAD 密實袋 $24.9

密實袋無論是用作家居收納或旅行收納都絕對是最佳伙伴，出行時不但可用作擺放棉花棒、化妝棉等消耗品，用作收納替換內衣褲也是個不錯的做法！