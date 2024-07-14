2024棒球帽推介｜6款夏日Cap帽遮陽瘦臉　LV、CELINE打造個性時尚

夏季新配件買起來！夏天出遊造型如何打扮的輕鬆又時尚？妞編輯首推靠「棒球帽」來加分！ 不論長髮或短髮的妞妞，戴上Cap帽都能瞬間讓頭髮乖乖聽話，遮陽又能修飾臉蛋，堪稱戶外造型神隊友。



快跟着妞編輯來看看2024春夏6款「精品棒球帽」推薦清單吧！

一秒升級你的夏日穿搭，快來看精選MIUMIU、LOUIS VUITTON、VERSACE等品牌的夏日棒球Cap帽推薦（點擊放大瀏覽）▼▼▼

2024夏日6款棒球帽推薦（MIU MIU官網；01製圖）

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1. MIU MIU

MIU MIU斜紋棒球帽 $4,250



對不起了錢錢，我真的需要這個可愛東西！ 來自MIU MIU今年春夏悄悄上架的這款斜紋棒球帽採用蘭花粉色配上軍綠色的撞色設計，糅合繽紛色彩與運動風格，非常適合早春穿搭，有少女心的妞妞們可不能錯過它！

2. LOUIS VUITTON

LV Signature棒球帽 $4,350



這款清新運動風的LV Signature棒球帽以純棉面料製作，帽冠綴有LV Initials刺繡標誌，與可調節鬆緊後方搭帶的金色金屬Monogram花卉圖案互相呼應，集魅力與舒適於一身，能為任何穿搭增添亮麗色彩。

3. CELINE

CELINE牛皮革棒球帽 $7,100



想要成為CELINE酷女孩，妞編輯推薦收下這款牛皮革棒球帽，款式經典又充滿個性，不分四季都可以佩戴的黑色牛皮革配上「CELINE字樣貼片」，展現低調奢華風格，仿舊紋理設計更增添了一絲復古氛圍！

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4. VERSACE

VERSACE BAROCCO DENIM LOGO BASEBALL CAP $4,200



不管露思戴什麼都先＋1！中國人氣演員趙露思拍攝VERSACE 2024春季形象廣告中，演繹的這款丹寧圖騰棒球帽飾有同色Barocco圖案和刺繡「Versace 90's Vintage標誌」，展現了女孩甜美又帥氣的一面，搭配皮革西裝外套和牛仔褲簡直絕配！（妞編輯已被狠狠生火......）

5. LONGCHAMP

LONGCHAMP棒球帽 $1,550



「自在穿梭在聖特羅佩小鎮上，體驗度假帶來的美好心情」是LONGCHAMP今年春夏想要帶給每位時尚迷的禮物。說到度假穿搭當然不能沒有棒球帽啦！經典又簡約的基礎款就是最百搭的配件，使用立體的「馬術騎士刺繡」營造活潑歡快的感覺，紫色同時也能彰顯獨特的穿衣品味！

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6. Jimmy Choo

Jimmy Choo Pacifico糖粉色混色棉質棒球帽 $3,650



和最懂女人心的Jimmy Choo一起去度假會是什麼模樣呢？Pacifico系列棒球帽使用糖果粉色搭配鮮豔的椒紅色回應夏季的熱情，棉質面料佩戴起來非常舒適，帽身正面點綴品牌標誌性LOGO，讓人一眼心動！

7. AMI Paris

AMI Paris RED AMI DE COEUR EMBROIDERY CAP $1,300



最原汁原味的法式簡約風格就在AMI！品牌創立至今，以簡約的實穿風格與經典的愛心A標誌獲得極大的關注，AMI的「靜奢風」搭配細緻又簡單的紅色刺繡設計棒球帽可愛又帶有一點率性風格，妞編輯推薦溫柔拿鐵色或是春夏必備的單寧牛仔藍都超Q！

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