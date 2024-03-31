2024 5大流行服裝元素｜波點、蝴蝶結回歸時尚尖端 懷舊風持續燒
撰文：Goody25
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新的一年又有新的時尚要跟了！那麼2024年的時尚服裝會流行些什麼呢？
以下推薦的這幾種時尚服裝元素在之前也有流行過了，而今年也會再次流行起來！
讓我們一起了解一下有哪些時尚元素吧！（點擊放大瀏覽）▼▼▼
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Cherry Red
喜歡鮮豔搶眼顏色設計的朋友，櫻桃紅或許是你在2024年必要有的顏色之一！不需要太多的花樣設計，光靠櫻桃紅本身的顏色就讓人很有強勢勢力的感覺！好有霸氣感！
金屬材質
顯得優雅高級的一面，非金屬材質不可了！穿在身上金光閃閃的，讓人看了驚歎不已！但可以的話不要一身都是金屬色材質的服裝，可以搭配不同材質的單品，那麼就不會顯得太過over。
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Polka Dots
如果不喜歡太多pattern設計的你，又想要在單調設計中有一些點綴的話，圓點的設計是最適合了。有小圓點和大圓點的設計，再加上服裝本身的單一顏色，看起來不會太單調還顯得更加好看！尤其是有圓點設計的連身裙真的有夠好看的啦！
針織材質
在幾年前就開始流行的針織裝，今年也會流行起來！不僅可以很好的搭配其他單品而且穿起來舒服又好看，有圖案設計的針織衫也是今年的流行趨勢。
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蝴蝶形狀絲帶
帶有蝴蝶形狀絲帶（Ribbon）的服裝/配飾也是今年會流行起來的元素，如果不喜歡戴上大蝴蝶結絲帶也可以選擇小的蝴蝶結絲帶，整體搭配起來可愛浪漫的感覺，配上連身裙更適合了！
今年流行的時尚服裝元素你都喜歡哪一種呢？有大膽的，有休閒的也有可愛浪漫的穿搭，不管哪一種元素都可以很突顯個人的個性哦！
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