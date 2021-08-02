精品漁夫帽成時裝新貴！GUCCI、PRADA、LOEWE 5大品牌精選推介

撰文：WIW-Women In Work
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環看今年春夏季，許多品牌都紛紛推出了不同樣式的漁夫帽，比起高單價的手袋，其親民的價格與可愛的樣式，讓人禁不住購物慾，超想入手！以下為大家盤點各品牌推出的漁夫帽款式，一起來搜羅你最喜歡的一款吧！

精品手袋固然亮眼，各大品牌新推的漁夫帽也相當吸睛，以下精選了GUCCI、PRADA、CHLOE、LOEWE、CELINE，5大品牌帽款燒燒大家~（點擊放大欣賞）▼▼▼

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【本文獲「WIW - Women In Work」授權轉載。】

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