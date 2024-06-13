Bottega Veneta推出全新手袋！充滿品牌小心思 將成下一個大熱？

Bottega Veneta一直以隨性簡約的設計，深受女生們喜愛，而品牌創意總監Matthieu Blazy在接棒Daniel Lee後，每每推出新設計都是備受關注。早前釋出了全新早秋系列形象照，當中的Solstice手袋以宛如幸運曲奇（Fortune Cookie）的輪廓，吸引著大家的目光，一起來看看這款手袋的特別之處。



Bottega Veneta Solstice手袋（圖片來源：Bottega Veneta官網）

Bottega Veneta Solstice手袋，其外型以猶如幸運曲奇般再以拼接的方式呈現，配上經典的Intrecciato編織元素，保留品牌的經典元素，同時更突顯工匠們高端的工藝，讓人一再注目。

「Knot」金屬扭結金釦（圖片來源：Bottega Veneta官網）

除了品牌經典的Intrecciato編織，以小牛皮製成而成的手袋都飾有標誌性結飾，以及「Knot」金屬扭結金釦，這次將金釦運用在包袋的收尾處，使手袋更添精緻。該「Knot」金屬扭結釦，一直以來都是Bottega Veneta最具標誌性的設計之一，近來不僅出現在Solstice手袋上，更現身於鞋履和皮帶等配件上，又是品牌忠粉收藏目標之一。

Bottega Veneta小號 Solstice手袋（圖片來源：Bottega Veneta官網）

Bottega Veneta Solstice手袋，目前共推出3種大小，分別是迷你18x28x5cm、小號 30x26x2cm以及中號 44x37.5x2cm，讓有著不同使用需求的女生，都能選購合適的手袋。

奶油白色與冰藍色的Bottega Veneta Solstice手袋（圖片來源：Bottega Veneta官網）

此外，手袋目前更是推出多種配色，像是基本的黑色、棕色、奶油白色，都是可輕易搭不同服飾。假如喜歡特別一點的款式，Bottega Veneta還有推出奶油白色與冰藍色的拼色設計、拉菲草鉤編款、採用蟒蛇皮製的等款式，不論是喜歡清新還是型格的女生，都能一一滿足需求。

蟒蛇皮製成的Bottega Veneta Solstice手袋（圖片來源：Bottega Veneta官網）