Louis Vuitton夏日限定系列 現活力熱帶風情 玩味渡假單品必入手

步入夏日，當然要換上清涼的服飾！Louis Vuitton 亦推出夏日限定系列LV By The Pool，頌揚寧靜美好的夏日。整個系列橫跨服飾、鞋履、手袋到首飾配件，打造出一系列洋溢夏日活力氣息的單品，為夏日旅程展開序幕。



LV By The Pool夏日限定系列｜重點1：繁茂熱帶樂園

LV By The Pool 2024 中充分利用富夏日風情色調：海洋藍調與珊瑚蜜桃、橘色調。除了色調，整個系列充斥旅遊及熱帶島嶼、熱帶花卉、棕櫚樹與復古行李箱的印花圖案設計，從而緊扣品牌理念：「展翅飛翔，揚帆啟航」（Volez、Voguez、Voyagez），呼應航行、旅行元素，描繪出活力四射的繁茂熱帶樂園感覺。

LV By The Pool夏日限定系列｜重點2：玩味夏日 重塑Monogram圖案

夏日風情並不單單展現於系列單品的色調與印花圖案，更將品牌經典Monogram元素重新演繹，締造出多樣化的風格造型，令整個系列更有趣味性：型格復古的牛仔布 Monogram、水彩效果Monogram、印滿fil coupé法式刺繡效果，展現模糊感的經典Monogram等。

LV By The Pool夏日限定系列｜重點3：渡假夏日材質

提到夏日度假，又怎能夠少得舒爽、輕盈的材質物料？單品亦換上牛仔布、流蘇飾邊、毛巾料、棉質鉤織等元素，為夏日度假做好準備。