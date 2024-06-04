丹寧時尚｜夏日必穿牛仔吊帶褲、套裝、連身裙　輕鬆打造休閒穿搭

夏日「丹寧穿搭術」！除了牛仔褲以外你還有這 3 個新選擇，簡單搭配展現丹寧獨特魅力！



「丹寧」絕對是每個人衣櫃都會有的面料，不管是外套、褲款或是裙裝，但除了最基本的牛仔褲以及牛仔裙，丹寧還能做出其他的搭配嗎？本篇就要來介紹除了牛仔褲以外的 3 種丹寧裝束，基本的面料卻是超凡的穿搭！

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1. 丹寧吊帶褲

吊帶褲就屬夏天最適合了！滿滿的夏日氛圍感，內搭一件簡單的白 T，輕鬆打造休閒穿搭！切記吊帶褲的吊帶可以放鬆一點，讓整體褲腳稍稍落地，再捲起褲管，讓一件式的服裝也能充滿細節，再配上帽子或是背包的點綴，看似休閒但其實處處都充滿巧思。

2. 丹寧連身裙

裙裝除了短裙你還有這個選擇！丹寧連身短裙率性又不失女人味，小腹還是臀部那些令女孩們擔心的問題通通可以遮起來，配上一雙牛仔靴或是長筒靴，絕對是上街回頭率百分百的完美造型！領口的扣子也不需完全扣起，敞開幾顆扣子打造慵懶感，折起袖口打造細節，一身自然不做作的裝束誕生。

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3. 丹寧套裝

近幾年成套套裝開始流行，無論是歐美派的休閒套裝還是韓系的正裝套裝，但其實丹寧套裝也是一個好選擇！不過於休閒但也不會像正裝套裝一樣正式，硬挺的版型為整體造型注入精神，上身的外套可以選用短版外套來做搭配，便能拉長腿部的比例，而下半身的丹寧褲款則可以選用稍微落地，但褲腳為開岔設計的款式，不只延伸腿部的長度，也不會讓人覺得整身丹寧會過於厚重的感覺。

Dappei 結語：

誰也和搭編一樣熱愛用丹寧來搭配服裝呢？這 3 種穿搭新選擇搭黨們絕對不能錯過！



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原文：女生夏日「丹寧穿搭術」：除了牛仔褲，吊帶褲、套裝、連身裙也是好選擇，簡單搭配展現獨特魅力！

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