INITIAL蜷川實花再度合作 蝴蝶繁花、藝術元素打造夏日聯乘系列

有留意日本攝影史或喜愛絢麗色彩、華麗風格的話，應該對蜷川實花並不陌生。蜷川實花擅長以鮮豔色彩結合花卉，表現出極具特色的個人風格。除了攝影、電影、作品，近年她亦涉獵藝術裝飾、時尚服飾，展現一個個虛實共存的綺麗繁花世界。



繼INITIAL 與蜷川實花攜手合作的春季系列，以「Flourishing Flowers（春花爛漫）」為題，打造出以繡花、數碼印花結合的一系列春裝作品。兩者再續聯乘，以蝴蝶作為夏裝主題，讓大家從恤衫、T恤、裙裝等單品，化身成蝴蝶中一員。

INITIAL X 蜷川實花再度合作 推出夏日聯乘系列 (Fb@蜷川実花)

INITIAL x 蜷川實花夏裝聯乘｜重點1: 蝴蝶綴飾

春裝以花卉作主題，今次夏裝則以Y2K 風潮大熱的蝴蝶點題。蝴蝶既是美麗的象徵，蜷川實花亦希望借以蝴蝶短暫的生命，讓大眾反思生命、自身與大自然的關係。

INITIAL x 蜷川實花夏裝聯乘｜重點2: 迷離光彩

今季的色調選擇，對比上季來得更加豐富，暖色調中亦有過曝、重影以及漏光等元素，令整體更加富迷離的藝術感，亦與生活中花卉曇花一現、生命周期短暫的蝴蝶互相連接，以易搭單品留住不為意、璀璨奪目一刻。

INITIAL x 蜷川實花夏裝聯乘｜重點3: 寬身版型

今季夏裝推出恤衫、T恤、裙裝等單品，當中的T恤與恤衫，以印花配以寬身版型。部分設計更採用了透明薄紗面料，增添層次感，同時讓人更能代入蝴蝶脆弱而有生命力的一生。