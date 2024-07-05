舒淇連換2造型均揹BV全新Parachute 展獨有鬆弛感！細看手袋魅力

Bottega Veneta｜大容量手袋在近年討論度極高，近日Bottega Veneta就推出Andiamo Parachute手袋，各種小細節和設計讓人愛不釋手！作為Bottega Veneta全球品牌大使的舒淇，日前率先連換兩套造型演繹了兩種不同顏色的Small Parachute，讓此手袋矚目度更高。一起來看看Bottega Veneta的全新Andiamo Parachute手袋，如何成為今季矚目手袋之一。



舒淇揹上了薄荷綠Small Parachute，將她的隨性慵懶感發揮得淋漓盡致。（IG@sqwhat）

Bottega Veneta全球品牌大使的舒淇，早前出席品牌的北京之夜活動，當日她兩個造型，展現出截然不同的風格。但當中全新的Andiamo Parachute手袋，接然出現兩次，使手袋成功走進大眾視野當中。

於Bottega Veneta北京之夜活動中，舒淇先是換上了品牌2024早秋系列服裝的薄荷綠西裝套裝，內搭一件白色坦克背心，配上黑色尖頭高跟鞋，再配上同色系的薄荷綠Small Parachute，將她的隨性鬆弛感發揮得淋漓盡致。

舒淇還揹上了白色Small Parachute（IG@sqwhat）

而在Bottega Veneta北京之夜的After Party中，舒淇則換上品牌2024早秋系列的黑色低胸禮服，配上濕髮造型，完美展現出她的性感迷人。此外，舒淇還揹上了白色Small Parachute，展示出手袋的百搭和時尚魅力。

Bottega Veneta Small Parachute（Bottega Veneta）

Bottega Veneta 全新Andiamo Parachute，是品牌2024早秋系列中的一員。手袋採用品牌經典的Intrecciato皮革製作而成，並飾有標誌性的結飾細節，時尚迷人。而手袋最矚目之處定必是它的廓形，它以降落傘為靈感打造，方形底部再往上收窄，與一般水桶袋設計不同，更新穎獨特，所以有著「降落傘手袋」之稱。

Bottega Veneta Small Parachute（Bottega Veneta）

Bottega Veneta Small Parachute（Bottega Veneta）

Andiamo Parachute推出了Small和Large，其中舒淇所演繹的是Small，尺寸為16.5x21x17cm，更適合亞洲女生使用。而手袋顏色方面，品牌共推出3色，分別是薄荷綠色、海鹽白以及棕褐色，都是清爽又百搭的配色。

Bottega Veneta Small Parachute（Bottega Veneta）

Small Parachute的精緻度不僅表現在外觀上，它的手柄同樣是Intrecciato皮革製成，內裡採用Intrecciato黏合小羊皮，搭配磁性拉環開合，不僅時精緻，使用時非常便利。