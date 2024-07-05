中價手袋推薦｜受年輕人注目的輕奢品牌！Furla大容量/DIESEL時尚

中價輕奢手袋推薦2024｜中價位手袋不僅是快時尚必備，而且質量和耐用也有保證。對於初入門購買名牌手袋的女生而言，預算一般會較低，即使不小心弄髒，也不至於太心痛。若然不知有甚麼好選擇，以下為大家精選5個時下流行的輕奢品牌，以及可以入手的手袋款式，價錢約在5,000港元以下，大家不妨參考。



中價輕奢手袋1. Longchamp Le Foulonnè系列大型拉鏈斜揹袋 HK$3,600

論輕便的悠閒手袋品牌，來自法國的Longchamp必是其一。這款手袋設計簡約小巧，以袋底的流暢圓角，展現出可愛感；而袋口則帶柔軟感，擺放東西後會稍微呈現出hobo手袋般的線條，配襯幼肩扣帶，締造出優雅氛圍。

中價輕奢手袋1. Longchamp Le Foulonnè系列大型拉鏈斜揹袋 (品牌官網)

中價輕奢手袋2. Furla Piuma 大號 Tote Bag HK$2,960

夏天一般都會帶較大的手袋，以收納雨傘、毛巾和小風扇等物品，而Furla全新的Piuma手袋，便非常符合條件。手袋質感柔軟和跣水，加上甜美優雅的拼色，以及微膨脹感的設計，看來超級可愛，而且大體積亦能顯得身體更瘦，作為沙灘袋非常適合。

中價輕奢手袋2. Furla Piuma 大號 Tote Bag (品牌提供)

中價輕奢手袋3. DIESEL 1DR XS手袋

無論是Y2K或Y3K，DIESEL的搖滾重金屬風格，都是核心品牌之一。而這款1DR系列手袋，便以經典標誌，結合圓潤袋身，展現出帶有復古和型格的魅力。除了手柄，亦設有粗扣鏈帶，讓手袋更顯小巧和可愛，而且可以當作腋下手袋使用，非常方便。

中價輕奢手袋3. DIESEL 1DR XS手袋 (品牌官網)

中價輕奢手袋4. Polène Numéro Neuf Mini手袋 US$520（約HK$4,061）

早年超流行的輕奢品牌，就連巴黎門店都大排長龍，將優雅融入簡單線條，展玩出知性氣質。其中這款手袋，利用大波浪線條輪廓，締造出活力玩味，不僅能擺放很多東西，而且微亮的皮革光澤，亦散發出輕盈舒適的魅力。

中價輕奢手袋4. Polène Numéro Neuf Mini手袋 (品牌官網)

中價輕奢手袋5. Coach Mira Shoulder bag with Tie-dye Print HK4,950

Hobo手袋是今年的熱門款，Coach亦有推出相關款式，結合深藍和白色的紮染風格，並附設粗鏈扣帶，展現出型格的未來感。手袋可擺放一般隨身物，設有可調節的長肩帶，以方便打造出多個造型和風格。