泳衣推介｜精選7款名牌泳裝：LV Bikini優雅性感　DIOR視覺顯瘦

妞妞們喜歡耍辣款的比堅尼還是保守款的泳衣呢～

大家是不是每到出遊之日，就會想增添美美新衣？在夏天的時刻，正是泡溫泉、或是去海島國家渡假的大好時機，快來入手這些名牌精品泳衣穿出門美美打卡吧！



妞編輯精選7款不退流行、入手一件可以穿很久的「精品泳衣」推薦給妞妞們，一起來看看吧！

從CELINE到LOUIS VUITTON，精選7款夏日出遊必備的精品名牌泳衣、Bikini（點擊放大瀏覽）▼▼▼

7款出遊必備精品泳衣（01製圖）

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1. CELINE

CELINE交織圖案平織布泳衣 $8,500



連身泳衣非常方便，一套上就可以出門，還可以當作日常服裝的內搭，CELINE這款泳衣以交織圖案的凱旋門標誌為特色，經典的剪裁搭配交叉V領展露小小性感，最可愛的是它背面繫帶綴有TRIOMPHE金屬繩頭，CELINE迷必入！

2. MIUMIU

MIUMIU Viscose bra



MIUMIU這套完全是海邊必備！這款比基尼以羅紋針織的工法讓單品變得更加精緻、有質感，搭配下擺的交叉繫帶增添亮點，中間有MIUMIU標誌點綴細節，非常適合妞妞們大方展露姣好身材！

3. DIOR

DIOR連身泳衣 $8,400



保守妞妞看過來！穿上DIOR這件連身泳衣不論是去游泳還是泡溫泉都超安心，採用藍色科技布的Dior Oblique圖案設計，V領造型搭配背面飾有交叉背帶，讓肌膚露出來的地方恰到好處，並且在收納袋上藏了一隻蜜蜂刺繡點綴作品，是一款不挑風格和身形的款式！

4. SAINT LAURENT

SAINT LAURENT彈性絲綢喬其紗露背連身衣 $9,500



YSL家修身的露背連身泳衣，很適合展現低調的高級感，妞編輯推薦這款「彈性絲綢喬其紗露背連身衣」以半透明的布料設計，配以低圓領、背面繩扣、高叉褲腳、可調節繩扣腰部及三角褲設計，室內泡湯穿上也很適合，腰部有著SAINT LAURENT扣環開合，打造細節滿分的時尚感。

5. VERSACE

VERSACE MEDUSA CONTRASTO ONE-PIECE SWIMSUIT $5,000



喜歡可愛感多一些的妞妞，可以選擇VERSACE今年春夏這款主推的粉色棋盤格樣式，全身採用Medusa Contrasto印花，奢華又甜美的氛圍盡在不言中，湯匙形領口和大挖背設計既能展現身材、又不會太過性感！

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6. BURBERRY

BURBERRY Check Triangle Bikini $5,300



妞妞們還記得去年在Water Bomb一戰成名的權恩妃身上那件超辣比基尼嗎？正是來自BURBERRY的格紋三角比基尼，近日品牌又將它重新上架，雖然沒有明顯的大LOGO，但日常又百搭的格紋圖案早已成為它的標誌，這款可以成套入手，也可以分開來搭配，推薦給想要小小耍辣的妞妞們！

7. LOUIS VUITTON

LOUIS VUITTON Monogram提花圖案比堅尼泳衣 $5,350



LV今夏推出的泳衣較偏向優雅的風格，設計以輕盈的泳裝針織面料裁製，並綴滿同色調Monogram圖案，展現低調標誌性格調。特別在金屬部分以玩味風格的Monogram花卉圖案裝飾，不經意的精緻巧思替整體造型加了許多分！

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