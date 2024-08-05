名牌眼鏡8款推介　Jisoo同款Cartier無框鏡　Miu Miu眉框Y2K必備

「眼鏡」是現代幾乎人手一支的日常單品，別以為它是個無聊到不行的配件，它其實也能被視為一種時髦風格，好比從Miu Miu Y2K秀場造型中崛起的書呆子時尚（Geek Chic）就是其中之一。



藉由不同鏡框、材質樣式的變化，一副眼鏡也能玩轉知性、俏皮、復古或是叛逆等百變面貌，一起跟著小編來看看值得入手的TOP 8推薦！

8款2024夏日必買精品眼鏡，典雅Chanel珍珠眼鏡、最受Z世代歡迎的Gentle Monster眼鏡，你絕對不能錯過！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

8款名牌眼鏡推薦（Instagram@sooyaaa__；01製圖）

+ 8

1. CHANEL蝴蝶形眼鏡

黑色眼鏡也許人人都有一支，不過香奈兒的優雅風範卻是無可取代，由珍珠鑲飾和雙C Logo扮演鏡腳上的優雅主角，蝴蝶形鏡框則是打造小臉的關鍵秘密，香奈兒就是讓人全身上下都想擁有！

CHANEL蝴蝶形眼鏡 $3,300



2. Miu Miu時裝天橋太陽眼鏡

身為Y2K女孩的心頭好，Miu Miu最新推出的這隻眼鏡已經準備好成為爆款，由眉框設計搭配金屬鏡腳展現復古氣質，讓妳瞬間書卷氣滿滿，不只很會讀書，還是班上那位漂亮又搞怪的魅力女孩！

Miu Miu時裝天橋太陽眼鏡 $4,350



3. Gucci圓形光學鏡框

復古金色和金屬圓框是任何風格都百搭的組合，不過Gucci卻能拿捏恰到好處的別緻優雅，像是互扣式GG標誌隱身在一片燦金之中，隨著每個極致細膩的精緻曲線，折射出一道道動人光澤。

Gucci圓形光學鏡框 $3,420



4. Cartier SIGNATURE C DE CARTIER太陽眼鏡

如果妳也被韓星掀起的「無框眼鏡」風潮燒到，不如就從Jisoo同款卡地亞開始嘗試，透明長方形鏡片，配上銀色細節帶有一點點未來感又不會過於前衛，用大大的Cartier字母C銜接鏡框與鏡腳，簡約又時髦！

Cartier SIGNATURE C DE CARTIER太陽眼鏡 $7,770



+ 7

5. Bottega Veneta Classic Metal Semi rimless Panthos Eyeglasses

同樣是以圓框設計為基礎，Bottega Veneta始終能將細節發揮到極致，運用幾何曲線和細版金屬半框創造個性，乍看之下或許不會覺得有所差異，只有親自戴上它才能明白「質感」何在！

Bottega Veneta Classic Metal Semi rimless Panthos Eyeglasses $2,650



6. Balenciaga INVISIBLE RECTANGLE SUNGLASSES IN SILVER

Balenciaga式的搞怪前衛，既能大鳴大放也能低調出彩，就像這款銀色長方形眼鏡可能不會吸引妳的第一目光，但是從鏡框四角延伸Logo鏡架的精準俐落，是時髦內行人才懂的迷人細節！

Balenciaga INVISIBLE RECTANGLE SUNGLASSES IN SILVER $2,930



同場加映：7款精品LOGO耳環推介 LV鴛鴦小花極精緻、DIOR奶白珍珠優雅貴氣（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 10

7. Gentle Monster Kro 02

提到近幾年最受Z世代歡迎的眼鏡品牌，Gentle Monster說一沒有人敢說二！將現代風格、未來主義巧妙融合，懸空般的銀色弧形鏡框上裝飾著星形幾何細節，配上透明鏡片創造奇異「機械感」，難怪一票韓星都搶著戴！

8. Thom Browne TORTOISE ACETATE ROUND EYEGLASSES

比起素面單色或是金屬鏡框，帶有花紋的玳瑁樣式的存在感更高，能讓視覺重點聚焦在眼部，這款眼鏡延續Thom Browne的經典鑰匙孔圓框設計，眼角處則有橫向金屬飾條作為點綴，是雋永風格、精緻細節都具備的款式。

Thom Browne TORTOISE ACETATE ROUND EYEGLASSES $6,600



同場加映：6款經典不敗女裝手錶 ROLEX奢華保值 CARTIER、CHOPARD百看不厭（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 21

延伸閱讀：

2024春夏「精品牛仔褲」推薦TOP8：Chloé、Maje穿出優雅隨性，「這件」水晶牛仔褲泰勒絲一穿直接爆紅完售！

香奈兒2024春夏8款絕美耳環推薦：粉紅愛心浮雕、水鑽珍珠吊墜，簡直是最懂「少女心」的一季！

【本文獲「Bella儂儂」授權刊出，未經同意禁止轉載。更多精彩報導，詳見《Bella儂儂》。】