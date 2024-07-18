托特袋穿搭｜藍色代表可靠忠誠？造型師分享4件小物提升個性時尚

托特袋穿搭｜很多女生上班前，都會好好打扮，讓自己擁有好心情，來面對繁複和忙碌的工作。要收納大量的隨身物，托特袋絕對是個不錯的選擇，部分還能放下手提電腦或平板等，而且設計多變和時尚，總有一款適合自己的風格。《01女生》今次邀請到造型師Elma Li，分享托特袋可以如何搭襯，以及一般造型師的袋內，都會帶備甚麼？同時不同顏色的手袋，反映出怎樣的性格？以下為大家逐一詳述！



由2024年1月起，Girl's Pick 將以全新形式和大家見面，加入專家講解分享和編輯評測。每月不同主題，和大家評測話題產品。以下將列出手袋的材質、購買年份、尺寸、價錢、易襯及實用度評分，以幫助大家在入手前了解更多，密切留意01女生！

《01女生》4位記者為大家推介近期愛用的返工手袋，當中包括Hermès、ISSEY MIYAKE、Longchamp、ete!，以及女神韓韶禧都愛的小眾品牌。另外，亦會加入評分和公開手袋內常備的物品，到底會有甚麼呢？

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要收納大量的隨身物，托特袋絕對是個不錯的選擇。(freepik)

托特袋襯搭法

或會有人認為，托特袋外形不夠獨特，看來或會沉悶，但其實只要略花心思，利用小物襯搭手袋，反而變得更有特色和個性。Elma Li分享自己造型時的4個法寶，為整體更添時尚魅力。

1. 圍巾：將絲質或圖案圍巾綁在袋柄上，可增添色彩和質感，同時給人一種優雅的氣質。

2. 眼鏡：超大、方形或幾何鏡框都是當前的眼鏡趨勢，可為造型增添一抹精緻感。

3. 印花襯衫：在西裝或西裝外套下加件印花襯衫，並選與服裝對比的托特包色調，打造引人注目的視覺效果，並提升你的工作裝扮。

4. 散紙包或吊飾：一個色彩繽紛的散紙包，可以襯托手袋或形成對比，看來既實用又時尚。

其實只要略花心思，利用小物襯搭托特袋，反而變得更有特色和個性。

手袋色彩心理學

不知每次選擇手袋時，大家都會否因心情，而作出不同決定呢？從心理角度來看，手袋顏色會反映出不同個性，Elma Li亦列出其中5款，大家快看看自己最常用甚麼手袋吧！

1. 黑色：經典又專業，黑色是手提包永恆的顏色，適合喜歡精緻外觀的人。

2. 紅色：大膽自信，紅色是強烈的個性色彩。若是個積極進取、引領潮流的人，紅色手袋可表達出個性，而猩紅色Céline Trio或法拉利紅Gucci GG Marmont手袋，更可展現大膽個性。

3. 藍色：從海軍藍到天藍色，這種顏色傳達出可靠和忠誠的感覺。

4. 彩色：充滿活力、顏色鮮豔的手袋，如紫紅色或綠松石色，可表達出外向且充滿活力的個性，並且不怕在人群中脫穎而出。

5. 圖案：帶有豹紋、花卉或幾何圖案等，有趣的印花手袋可展現出俏皮和創意的一面，並且為喜歡的造型注入一點奇思妙想。

從心理角度來看，手袋顏色會反映出不同個性。(freepik)

造型師的手袋都放甚麼？

返工手袋一般分為兩類，有的會準備很多東西；有的則幾乎不帶物品。到底Elma Li會屬於哪類呢？以下都是她必備的個人單品！

1. 筆記簿和筆：即使在數位時代，隨身攜帶筆記簿和筆，來記下想法或做筆記總是好的。

2. 水樽：保持水分很重要，尤其是當你忙於工作的時候。

3. 零食如有嚼口的補充劑和燕麥能量棒，可以在工作時補充能量。