返工手袋推薦2024｜記者公開袋內好物！真實評測Hermès是否好用？

返工手袋推薦2024｜無論見工或返工，穿搭都會影響別人對你的第一觀感。常見在網上討論區，不少人都討論剛踏進社會、新入職同事的手袋。因此若想避開成為焦點，選擇返工手袋也是門學問。這次《01女生》4位記者分享大家最近愛用的返工手袋款式，包括Hermès、ISSEY MIYAKE、Longchamp、ete!，以及女神韓韶禧都愛的小眾品牌，並列出使用評分和心得。同時大家亦會公開手袋內常備的物品，到底會有甚麼呢？



由2024年1月起，Girl's Pick 將以全新形式和大家見面，加入專家講解分享和編輯評測。每月不同主題，和大家評測話題產品。以下將列出手袋的材質、購買年份、尺寸、價錢、易襯及實用度評分，以幫助大家在入手前了解更多，密切留意01女生！

記者評測：5大實用好看返工手袋推薦！

高級記者 張懿慧 - 一年四季都能揹

返工手袋推薦2024｜1. Hermès Picotin Lock 18 bag 約HK$27,700

材質：牛皮Taurillon Clemence（TC皮）

購買年份：2020年

易襯程度（5★滿分）：3.5★

實用程度（5★滿分）：★★★☆☆

尺寸大小（cm）：18 × 18 × 13



個人認為手袋最緊要百搭易襯，可以「一個袋走天涯」。水桶袋型的Picotin 18，外觀線條極簡俐落，皮革柔軟，充滿質感。而且容量適中，可輕鬆收納日常隨身物品，實用性高。

返工手袋推薦2024｜1. Hermès Picotin18 手袋 (朱加曦攝)

相比起經典黑色，屬於冷灰色調的大象灰色介乎於棕色和灰色之間，更顯高級耐看。假如平日衣著打扮主要以黑白色為主，大象灰色手袋能點綴整體造型，不論是搭配上班正裝穿搭，或是假日休閒風打扮都能輕鬆駕馭，簡約而不簡單。

記者 朱加曦 - 充滿時尚魅力的「百寶袋」

返工手袋推薦2024｜2. BAO BAO ISSEY MIYAKE手袋 HK$6,100

材質：PVC樹脂、聚酯纖維、尼龍、人造革

購買年份：2024年

易襯程度（5★滿分）：★★★★☆

實用程度（5★滿分）：★★★★☆

尺寸大小（cm）：41 x 32 x 8



對於凡事做足萬全準備的筆者而言，返工手袋都以偏大容量為主，加上經常趕出門口，款式傾向百搭易襯，同時帶點時尚特式。雖然BAO BAO手袋的設計推出多年，但一直都沒太大留意，直至今年在機遇下發現，幾何圖形也可展現出柔和優美的建築美學。

返工手袋推薦2024｜2. BAO BAO ISSEY MIYAKE手袋 (朱加曦攝)

手袋容量算大，基本上很多隨身物品，都可以隨手收納，亦附設卡片位，有時放工後做運動，還會擺入運動內衣及瑜伽褲，然後拉上拉鏈，非常方便。手袋以亮面黑色為主，擺放時會因重量而摺起，形成隨性和立體的皺褶，而且每次位置都不一樣，展現出獨特和時尚的一面。

返工手袋推薦2024｜3. JEDREFEB5 Butterfly Shoulder Bag Medium 108,000韓圜（約HK$610）

材質：尼龍

購買年份：2024年

易襯程度（5★滿分）：★★★☆☆

實用程度（5★滿分）：★★★★☆

尺寸大小（cm）：38 x 22.5 x 8



近年韓國小眾品牌超級流行，不僅款式多樣好看，而且價錢親民，即使「包色」也不會太心痛。其中的JEDREFEB5，設計以甜美活力為主，並以輕微的膨脹感，締造出舒適慵懶的感覺，非常適合在Blue Monday使用。

返工手袋推薦2024｜JEDREFEB5 Butterfly Shoulder Bag Medium (朱加曦攝)

購買這款手袋的原因，便是韓韶禧曾於機場上佩帶，而近日女團IVE成員來港時，機場上也是用這款！感覺百搭易襯，而且皺褶和蝴蝶結充滿細節和甜美感，加上較長帶的設計，揹起來時更舒適。手袋容量偏大，而且輕便（只有340g），可以擺放不少東西，亦設卡片位擺放小物，非常舒適方便。由於適合襯搭悠閒或甜美風，因此有時還會在手袋掛上公仔，以添可愛活力。

記者 許秀麗 - 箱形手袋設計富質感

返工手袋推薦2024｜4. WilsonKaki x ete! Leather Crossbody Bag with Signature Keychain US$350（約HK$2,732）

材質：皮革

購買年份：2021年

易襯程度（5★滿分）：★★★★☆

實用程度（5★滿分）：★★★☆☆

尺寸大小：17 x 14 x 7



在挑選返工手袋時，筆者而言最在意的是「易襯」，一個手袋就搭配每日不同的上班造型，近日筆者很喜歡使用Wilsonkaki所推出的斜揹袋，無論是廓型還是設計都充滿小心思！

返工手袋推薦2024｜ETE x YDC WILSONSKAKI手袋 (朱加曦攝)

這款斜揹袋的廓型是方形箱包呈現，採用皮革製作而成，配上翻蓋開合配上磁石腰帶作開合，設計極富質感又獨特，可為一般的上班造型增加亮點！手袋的容量方面是不過不失，可收納日常上班必備物品，像是化妝品、紙巾、文具、手機等，但由於是箱包外型靈活性不如一般袋型，實用性方面有點遜色。

記者 李樂瑤 - 柔美夏日風情

返工手袋推薦2024｜5. Longchamp Le Pliage Filet 手提袋 L 約HK$1,000

材質：棉、牛皮革

購買年份：2022年

易襯程度（5★滿分）：★★★★☆

實用程度（5★滿分）：4.5★

尺寸大小（cm）：38（長）x 31（高）



夏日來臨，想要一個既有清涼感又實用的手袋款，編織袋是個不錯之選！彈性容量，好裝又輕巧，唯一不便是要另配絲巾或內袋使用，這樣才能將文件或個人化妝品、隨行小物都能夠一一放好。

不論是外出遊玩、約會或上班，個人最討厭「一袋二袋」的狼狽感，所以穿著搭配時一向偏好大容量手袋，才能夠方便走動與工作。而且旅行、外出郊區過後，個人有洗袋的習慣，亦會偏好棉質、布質等易洗材質，以保持衛生與手袋外觀。

返工手袋推薦2024｜Longchamp Le Pliage Filet 斜揹袋 (朱加曦攝)

選擇這款Longchamp編織棉袋，既休閒又有夏日風情，而且會因著內容物而彈性變形，相當富玩味與實用性，更十分適合MBTI中，「J」人的有計劃、井然有序個性，這樣才能夠「百寶袋」般將藥品、隨行物品和化妝品等等收入囊中。手袋的顏色選擇豐富，搭配飄逸連身裙或褲裝都能打造輕盈休閒造型。