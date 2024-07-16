返工手袋挑選攻略｜社會新人應用甚麼款？造型師教3保養法更耐用

返工手袋推薦｜正所謂人靠衣裝，相信很多女生在上班前，都會苦惱自己的穿搭和手袋，以展示個性和形象，並給同事們留下好印象。尤其是返工手袋，常都會被拿來分享及討論，因此為避免「踩雷」，造型師Elma Li向《01女生》分享職場上的手袋穿搭貼士，到底新入職和剛投社會的女生，應該配搭哪些手袋呢？



由2024年1月起，Girl's Pick 將以全新形式和大家見面，加入專家講解分享和編輯評測。每月不同主題，和大家評測話題產品。以下將列出手袋的材質、購買年份、尺寸、價錢、易襯及實用度評分，以幫助大家在入手前了解更多，密切留意01女生！

《01女生》4位記者為大家推介近期愛用的返工手袋，當中包括Hermès、ISSEY MIYAKE、Longchamp、ete!，以及女神韓韶禧都愛的小眾品牌。另外，亦會加入評分和公開手袋內常備的物品，到底會有甚麼呢？

正所謂人靠衣裝，相信很多女生在上班前，都會苦惱自己的穿搭和手袋，以展示個性和形象，並給同事們留下好印象。(《淚之女王》劇照)

新入職/社會新人的返工手袋建議

對於新入職或社會新人而言，要在同事們心中留下好印象，挑選手袋也有學問！Elma Li便表示，最主要有兩大關鍵因素 —— 實用性和專業，並推薦以下的設計類型、顏色和價錢，這樣穿搭會較保險。

社會新人返工手袋建議｜設計類型

1. 結實的托特袋（Structured Tote Bag）：能夠有充足空間容納工作必需品，同時又不影響風格。建議配襯中性色，例如黑色、海軍藍或駝色（Camel）等。

2. 極大容量、實用性高的Overstuffed手袋：這為2024年春夏的流行趨勢，風格旨在擁抱更休閒和日常的感覺，而且實用優先於美觀。它更真實地展現出日常生活中，實際使用包包的方式 —— 有點凌亂、但很實用。手袋可攜帶所有日常必需品，以及與工作相關的物品，同時無需再多拿一個小手袋。

3. 手提包：輪廓獨特的設計，如半月形或梯形等引人注目的形狀，可讓手袋與傳統的公事包區分，使它看來更前衛和時尚。

對於新入職或社會新人而言，要在同事們心中留下好印象，挑選手袋也有學問！(《我要準時下班》劇照)

社會新人返工手袋建議｜顏色

選擇鈷藍色、森林綠色或腮紅粉紅色等鮮豔顏色的手提包或頂部手柄包，能為服裝增添一抹流行色彩，同時又不失專業感。

社會新人返工手袋建議｜價位

建議選擇中等價格範圍，因為這可能是你的日常包，意味著這會經常被使用。根據袋子的使用情況，可能需要不時更換。

返工手袋挑選重點

由於大部分的返工氛圍，都較為嚴肅和認真，因此無論穿搭和手袋上，都會較為正式和經典。Elma Li同時列舉3大挑選返工手袋的重點，大家不妨參考。

1. 品質和耐用性：確保手袋由優質材料製成且結構良好，這樣造工好的手袋都會較耐用。

2. 功能：購買前可以評估手袋的尺寸、容量和收納方式，到底是否你的符合需求。建議能夠容納所有上班用的必需品，並有足夠的隔層，以方便整理袋內的日常隨身物。

3. 風格：根據個人風格和喜好選擇手袋。這確保能夠輕鬆地與自己的衣櫃服飾作襯搭，從而提升手袋的使用次數和實用度。

返工手袋建議使用大容量款式。(朱加曦攝)

返工手袋保存秘訣

由於返工手袋經常使用，要提升它的耐用度和壽命，Elma Li便分享3個保存法，教授大家妥善護理和收藏。

1. 避免與水和濕氣接觸：由於水會使顏色滲色，並損壞手袋結構。因此需要正確存放手袋，如避免陽光直射，以防引致褪色。另外，可以使用防塵袋來保護手袋，以免受刮傷和沾上灰塵。

2. 使用防護噴霧：使用專為皮革或布袋設計的防護噴霧，這會形成一道屏障，防止污漬和水漬接觸到皮革。

3. 定期清潔手袋：有些皮革手袋或需專門護理。建議每次使用手袋後，都以柔軟的乾布輕輕擦拭。