靜奢風手袋推薦2025｜Quiet Luxury風必備！打造俐落都市女性造型

【Quiet Luxury/老錢風/靜奢風】Quiet Luxury這樣搭！Pantone 2025 年度代表色新鮮出爐，以棕色調「摩卡慕斯（Mocha Mousse）」作為年度色。提到棕色調，絕對不少得低調而高雅的Quiet Luxury 靜奢風穿搭。 乍聽之下，以簡約大方的單品配搭出奢華感看似簡單，但其實相當考驗細節！由單品材質、配襯能力，到整體風格平衡，處處都要下心思。想知道如何打造不出錯的Quiet Luxury 靜奢風？以下要點就能助你打造簡單、俐落的都市女性造型。



Quiet Luxury 靜奢風是什麼？

想打造Quiet Luxury 靜奢風，可以選用較低調的色調，例如大地色調、米色調或灰色調。服飾配件選擇經典大方的外觀，不強調LOGO，配合具設計感的剪裁，從細節中流露出高級感。

Quiet Luxury 手袋推薦：TOTEME T-Lock suede shoulder bag

優惠碼「APAC15」即享額外85折！

瑞典極簡品牌TOTEME，以中性色彩配合簡潔線條見稱。這款梯形大手袋、弧形手柄，配以柔軟奢華的絨面革，容量十足之餘亦相當好襯。

Quiet Luxury 手袋推薦：TOTEME T-Lock suede shoulder bag（net-a-porter）

Quiet Luxury 手袋推薦：Polo Ralph Lauren Polo Play HK$4,290

提到老錢風，又怎能夠少得Polo Ralph Lauren的位置呢？今個春夏，品牌推出一系列Polo Play手袋， 大家可以因應需要入手大、中或小號尺寸，簡約的菜籃輪廓，加上繽紛明亮色彩，實用與活力兼備。

Quiet Luxury 手袋推薦：Polo Ralph Lauren Polo Play HK$4,290（品牌提供）

Quiet Luxury 手袋推薦：Valextra Milano Micro

作為義大利國寶級手袋品牌Valextra，單靠口耳相傳已成為貴婦追捧的對象。品牌近日推出全新的Milano Micro，延續Milano系列V形廓形、經典方扣以及可調節腰帶，精緻化後的尺寸，完美適合日夜間需要。

Quiet Luxury 手袋推薦：Valextra Milano Micro（品牌提供）

Quiet Luxury 手袋推薦：GUCCI Jackie leather shoulder bag HK$29,000

立即入手！

提到GUCCI 的經典、保值之選，莫過於Gucci Jackie 1961。GUCCI Jackie 則是2020秋冬系列重新推出的系列，以輕巧、扁身但富立體厚度剪裁工藝而成的水餃袋形俐落而簡約，非常百搭，無論作為斜揹或手提都同樣經典耐看。

Quiet Luxury 手袋推薦：GUCCI Jackie leather shoulder bag HK$29,000（net-a-porter）

Quiet Luxury 手袋推薦：TOTEME T-Lock textured-leather shoulder bag HK$13,400

限時優惠入手！

說到簡約主義的手袋，不能錯過來自北歐的TOTEME！這款俐落的T-Lock，只有T 字開關與縫線細節，任其自然垂放或放滿成半弧形，都有種知性慵懶感。

Quiet Luxury 手袋推薦：TOTEME T-Lock textured-leather shoulder bag HK$13,400（net-a-porter）

Quiet Luxury 手袋推薦：THE ROW Park XL textured-leather tote HK$22,400

上班必備！

無論是工作、Staycation 或旅遊，實用的大容量手袋都是不少人的首選。被譽為「新生袋Hermès」的The Row，連Jennifer Lawrence、Rosé 都曾有用它！這款以可延展的紋理皮革製成的XL Tote Bag，內部空間十分充足，輕鬆收納所有隨行物品。

Quiet Luxury 手袋推薦：THE ROW Park XL textured-leather tote HK$22,400（net-a-porter）

Quiet Luxury 手袋推薦：Louis Vuitton Low Key Hobo MM HK$ 29,100

Monogram 作為Louis Vuitton 多年標誌，今年品牌反其道而行，主力展示皮革工藝：將Monogram換成內袋設計，以低調配色配合鎖頭。新推出的 Low Key Hobo 結合Tote Bag與水桶袋的外觀，以簡約、大方的微斜形示人，容量實在，不論手提、肩背或斜側背都能夠勝任。

Quiet Luxury 手袋推薦：Louis Vuitton Low Key Hobo MM HK$ 29,100（Louis Vuitton）

Quiet Luxury 手袋推薦：Cafuné Egg Bucket 摩卡棕 HK$4,200

想入手高質手袋的話，香港本地薑亦是個不錯之選！自2015年創立的本地設計師品牌Cafuné，以高級材質配合精緻細節，打造永不過時的手袋設計。如果想要容量實惠之選，新推出的水桶袋Egg Bucket 更換上溫暖的摩卡棕，仿麂皮加上自然流暢曲線：合上時會形成四葉草狀封口，袋面綴以別緻的「小金蛋」配扣，高雅又易襯。

Quiet Luxury 手袋推薦：Cafuné Egg Bucket HK$4,200（Cafuné）

Quiet Luxury 手袋推薦：LONGCHAMP Le Roseau 手提包 XS HK$5,200

對小巧的手袋情有獨鐘的話，LONGCHAMP 這款簡潔的手提包，看似小巧卻能夠容納手機、錢包和其他精緻小物。手袋 以Le Roseau 手袋相呼應並將其縮小化，光滑泥褐色小牛皮，加上像首飾般的竹節扣，並配有可調節、可拆卸肩帶與 ；斜背、肩背或手提都可以，經典之餘同時增添動人女性魅力！

Quiet Luxury 手袋推薦：LONGCHAMP Le Roseau 手提包 XS HK$5,200 (LONGCHAMP)

Quiet Luxury 手袋推薦：MARITHE FRANCOIS GIRBAUD CLASSIC LOGO SUEDE TOTE BAG camel 179,000원

近年韓風盛行，韓國時尚品牌三巨頭紛紛落戶香港，其中 MARITHÉ FRANÇOIS GIRBAUD 首間香港專門店亦登陸銅鑼灣白沙道。品牌結合高品質設計及休閒風格，主打法式學院風格。提到法式打扮，不能不提到信封包，這款絨面皮革的手提包，以斜身外形綴以同色調的品牌標誌，休閒與冬日感兼備。

Quiet Luxury 手袋推薦：MARITHE FRANCOIS GIRBAUD CLASSIC LOGO SUEDE TOTE BAG camel 179,000원（MARITHE FRANCOIS GIRBAUD）

Quiet Luxury 手袋推薦：Ralph Lauren RL 888 Box Calfskin Top Handle HK$20,300

手提包簡潔又好襯，Ralph Lauren 今年的秋季/節日系列，以含蓄優雅的線條以及色調，致敬極簡主義。這款最新RL 888系列的手提袋，方形包身的設計靈感來自Ralph Lauren 的家鄉建築，加上標誌性「RL」字母組合固定扣，仿如雕塑般經典、歷久不衰。

Quiet Luxury 手袋推薦：Ralph Lauren RL 888 Box Calfskin Top Handle HK$20,300（Ralph Lauren）

Quiet Luxury 手袋推薦： Bottega Veneta Small Solstice HK$24,900

對外形獨特、時尚的腋下包有興趣的話，Bottega Veneta 今年推出的Solstice，以兩片Intrecciato 皮革交叉成半圓，加上明線以及標誌性的結飾細節，打造出輕巧玩味感。

Quiet Luxury 手袋推薦： Bottega Veneta Small Solstice HK$24,900（Bottega Veneta）

Quiet Luxury 手袋推薦： Chloé THE 99 SHOULDER BAG IN GRAINED LEATHER HK$ 15,700

Chloé 新任設計師Chemena Kamali 上任後，2024 秋冬系列以一系列單品，重塑出別緻浪漫、自由個性Chloé 。這款揉合率性與女性柔美、破格的THE 99 SHOULDER BAG，結合了多款大熱元素：長形、腋下包Hobo Bag 以及多功能Pocket Bag於一身，金屬鎖頭細節更是致敬70年代老佛爺（Karl Lagerfeld）。

Quiet Luxury 手袋推薦： Chloé THE 99 SHOULDER BAG IN GRAINED LEATHER HK$ 15,700（Chloé）

Quiet Luxury 手袋推薦： LOEWE Small Squeeze bag in nappa lambskin HK$33,150

簡約為主的LOEWE，一向深受女生歡迎，於2023年秋冬登場的Squeeze bag，登場不久即成為話題手袋！月牙彎軟身手把加上圓潤垂墜的手袋外形，加上皺褶細節，一袋三穿，柔軟又實用，營造出懶傭與正式感兼備的風格。

Quiet Luxury 手袋推薦： LOEWE Small Squeeze bag in nappa lambskin HK$33,150（LOEWE）

Quiet Luxury 手袋推薦：ROBINMAY 諾牧森羽肩背包 HK$468

誰說Quiet Luxury必定要名牌、高奢才能夠打造到？這款來自台灣的小資品牌ROBINMAY，打皺皮紋配以腋下彎月包的設計，充滿流行元素同時好襯。