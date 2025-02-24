穿搭2025｜春夏穿搭潮流攻略：Mocha Mousse以外的十大流行色彩！

【春夏穿搭2025/穿搭2025】提到今年的潮流趨勢，大家應該會首先聯想起溫暖的棕色調，2025 年度代表色「摩卡慕斯 Mocha Mousse」。其實Pantone 除了每年會公布的年度代表色，亦會透過時裝秀中所運用的色彩，揭開每季的流行色彩！特別是流行時裝界瞬息萬變，想跟貼潮流的話，不妨參考一下以下的春夏流行色彩，讓大家的穿搭更為多變。



今年春夏流行色彩對比以往，增添了一絲沉穩感，與秋冬較常出現的摩卡慕斯 Mocha Mousse互相呼應，充滿大自然感覺。低飽和色調反映出對真實、歡樂個性和樂觀精神的渴望，同時帶來舒適放鬆的感受，輕鬆打造出 Quiet Luxury、Clean fit風。

春夏穿搭潮流攻略｜繭色 Cocoon

繭色可以是說潮流的常駐成員，一年四季都總會看到它的跡影。繭色普遍以米色調出現，米白、米黃或米粉色亦是常見的變調，不挑膚色之餘亦能夠展現出柔和初春感，十分建議穿搭時大面積地利用它，或以它作為中和色之用。

春夏穿搭潮流攻略｜麩色 Bran

棕色調可以說是2025 的年度大熱之選，麩色 Bran 乍看之下與摩卡慕斯 Mocha Mousse有點近似，實則偏向剛烤好的麵包的感覺，帶點光澤感的棕色木調。

春夏穿搭潮流攻略｜番紅花 Crocus

提到春夏，當然不少得浪漫的初春感！這款取名自同名香料－番紅花的色調，既有粉色的柔和感，同時富有紫色的沉實度。好襯之餘，活潑而不失成熟度，無論作為點綴單品或是跳色單品，都能夠點亮造型。

春夏穿搭潮流攻略｜青檸奶油 Lime Cream

除了棕色調外，綠色亦是相當受歡迎的選擇！這款清新的青檸奶油 Lime Cream，像甜品加入奶油般，富有活力同時不會過於搶眼，能夠輕鬆融入日常穿搭當中。

春夏穿搭潮流攻略｜貝殼藍 Limpet Shell

貝殼藍 Limpet Shell 絕對與Tiffany blue有著驚人相似度，但綠色的參與度會相對減低，揉合冰藍與青綠色，帶點薄荷的清涼感，高明度同時不會過於難配搭，展現出浪漫的夢幻感。

春夏穿搭潮流攻略：貝殼藍 Limpet Shell｜Miu Miu SS25（Miu Miu）

春夏穿搭潮流攻略｜似曾相識後藍色 Déjà vu Blue

單寧牛仔絕對是衣櫃必備單品之一，充滿熟悉感的牛仔藍亦以「似曾相識後藍色 Déjà vu Blue」回歸，長青、好搭配不在話下。

春夏穿搭潮流攻略：似曾相識後藍色 Déjà vu Blue｜Diesel SS25 Show Look（Diesel）

春夏穿搭潮流攻略｜白葡萄綠 White Grape

綠色看似不友好的色系，其實相當好駕馭，難怪這色系成為潮流常客：上年流行柔和淡雅的橄欖綠色，今年則流行多款低飽和度的綠色。這款像白葡萄果皮的白葡萄綠 White Grape，能夠打造明亮感，讓整體造型變得時尚。

春夏穿搭潮流攻略：白葡萄綠 White Grape｜Diesel SS25（品牌提供）

春夏穿搭潮流攻略｜喀什米爾 Kashmir

乍聽之下應該對喀什米爾 Kashmir相當疑惑，什麼色調能夠以地名取名？ 喀什米爾以壯麗的自然風景和文化遺產聞名，包括喀什山脈、湖泊和湖泊等，而這款帶有灰調的淡綠色，充分展現出草原遍野的感覺，清新而柔和，相當適合打造個人化的Clean fit穿搭。

春夏穿搭潮流攻略：喀什米爾 Kashmir｜PRADA SS25（品牌提供）

春夏穿搭潮流攻略｜萬壽菊 Misted Marigold

想在春夏嘗試活潑而搶眼的色彩，不妨挑戰鮮豔、明亮的萬壽菊 Misted Marigold，能夠搭出溫暖、喜悅和生氣勃勃感覺。

春夏穿搭潮流攻略：萬壽菊 Misted Marigold｜LONGCHAMP RE-PLAY SS25（品牌提供）

春夏穿搭潮流攻略｜橘子 Orangeade

另一款活潑鮮豔之選，就是這款介於黃色和紅色之間的橘子 Orangeade，比萬壽菊更為大膽而搶眼。如果擔心搭配得過於花巧，只需在基礎單品上配搭，立即展現出有如汽水般的活力感。