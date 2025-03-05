2025秋冬米蘭時裝周10大手袋！Gucci、Fendi將經典傾注柔和格調

2025秋冬米蘭時裝周在剛去的一星期，引起不少話題，當中各大品牌的手袋，更是非常注目，促使時尚迷積極儲備「彈藥」。到底今個秋冬將有甚麼重點手袋，以下為大家逐一盤點。



2025秋冬米蘭時裝周重點手袋1. 柔軟版 Horsebit 1955

Gucci每次都以經典馬銜扣為主軸，推出不同的變奏版手袋。這回品牌則將具建築美學的Horsebit 1955手袋廓型，換成柔軟的皮革，予人柔和舒適的反差美。

2025秋冬米蘭時裝周重點手袋1. 柔軟版 Horsebit 1955 (Gucci提供)

2025秋冬米蘭時裝周重點手袋2. Fendi Peekaboo手袋

適逢100周年，第三代傳人Silvia Venturini Fendi重推經典，將標誌性的「Fun Fur」元素，注入Peerkaboo手袋，打造出充滿高級奢華的感覺。手袋雖有如狐狸、貂皮和紫貂般的質感， 不過是由剪羊毛材質製作，以貫徹環保理念。

2025秋冬米蘭時裝周重點手袋2. Fendi Peekaboo手袋 (Fendi提供)

2025秋冬米蘭時裝周重點手袋3. Loro Piana 大袋魅力

論實用方便，大容量手袋回歸主流。Loro Piana亦將手袋放大，當中這款帆船袋，以幼細線條打造出強烈的廓形，同時營造精緻感覺，並加入垂墜元素，締造悠閒的靜奢美學。手袋側面亦縫有標誌的直紋，以展現趣味和層次。

2025秋冬米蘭時裝周重點手袋3. Loro Piana 大袋魅力 (Loro Piana提供)

2025秋冬米蘭時裝周重點手袋4. Diesel 可愛牛角包袋

牛角包袋的可愛程度，幾乎大部分女生的衣櫥都會有一個，以彎月形的輪廓，配搭柔軟皮革和皺褶元素，展現出女性的優雅感覺。Diesel手袋還配黑色和亮面質感，締造可鹽可甜的效果，並將髮夾當成手柄飾品，看來充滿趣味。

2025秋冬米蘭時裝周重點手袋4. Diesel 可愛牛角包袋 (Diesel提供)

2025秋冬米蘭時裝周重點手袋5. Prada 復古時尚

以現代幾何元素和建築美學為主的Prada，手袋特別注入復古風格，包括幼鏈帶和漸變啡色，予人一種經歷多年洗滌、但依然充滿光澤亮麗的感覺。加上經典廓形，盡顯中古魅力。

2025秋冬米蘭時裝周重點手袋5. Prada 復古時尚 (Prada提供)

2025秋冬米蘭時裝周重點手袋6. Versace 回到巴洛克

巴洛克時期令人聯想到極繁圖案和奢華窩釘，Versace手袋運用大小不同的圓窩釘，拼貼出特別花紋，展現出華麗而強勢的氣場。

2025秋冬米蘭時裝周重點手袋6. Versace 回到巴洛克 (Versace提供)

2025秋冬米蘭時裝周重點手袋7. Marni 保齡袋主場

近期手袋流行索繩設計，Marni保齡袋也備有這元素，並採用品牌擅長的層次拼接，將柔軟和挺身的皮革巧妙糅合，打造出別具趣味和活力的款式。

2025秋冬米蘭時裝周重點手袋7. Marni 保齡袋主場 (Marni提供)

2025秋冬米蘭時裝周重點手袋8. Max Mara 經典美學

以《咆哮山莊》為靈感，Max Mara在今次時裝秀中，巧妙糅合經典、新哥特式和都市田園風格，交織成兼具都市和復古的品味。手袋以方形線條為主，配搭肩帶和手提帶，打造出百搭實用而富簡約美的款式。

2025秋冬米蘭時裝周重點手袋8. Max Mara 經典美學 (Max Mara提供)

2025秋冬米蘭時裝周重點手袋9. Onitsuka Tiger 百搭窩釘

Onitsuka Tiger今次將澀谷、新宿和原宿等都市繁華感覺，糅合遠郊的寧靜魅力，打造出「都市二元性」的趣味議題。手袋加入整齊排列的窩釘，盡顯現代奢華魅力，配搭輕柔和留蘇等鄉村元素，展現出別具個人特式的對比美學。

2025秋冬米蘭時裝周重點手袋9. Onitsuka Tiger 百搭窩釘 (Onitsuka Tiger提供)

2025秋冬米蘭時裝周重點手袋10. Maison Margiela 奢華大袋

Maison Margiela繼續以輪廓作時尚探究，連手袋也以強烈的線條，配搭亮澤花紋皮革，展現出靜奢美學，加上超大容量的設計，兼具實用性。