Bottega Veneta推全新化妝箱手袋！充滿古典韻味、富品牌經典元素

Bottega Veneta 近年創意不斷，每每推出新款都能成一時熱話，像是甜美的Solstice Bag、鬆弛感十足的Parachute Bag、Hop Bag等，都是大膽地將新穎設計與品牌經典Intrecciato編織工藝相結合，打造出一個個與眾不同的手袋。近日Bottega Veneta竟推出化妝箱型的手袋，讓人有眼前一亮的感覺！



Bottega Veneta全新「Bang Bang Vanity」（Bottega Veneta官網）

Bottega Veneta近日推出了一款化妝箱型的手袋，命名為「Bang Bang Vanity」﹐外型復古，配上品牌經典的Intrecciato編織工藝，為手袋增上華麗貴氣。這款手袋廓形採用長扁型配上拉鏈掀蓋式設計，拉鏈更特別採用金屬色，並融入全新的三角鏤空標誌，使手袋充滿古典韻味。

Bang Bang Vanity手袋有一個很大的收納空間（Bottega Veneta官網）

Bang Bang Vanity手袋廓形是以立體呈現，內裡主要是一個很大的收納空間，能裝進各種日常用品，包括手機、錢包、化妝品、鑰匙等，相較一般化妝箱型手袋，實用不少！手袋另一亮點在它的半圓手柄，在手提時可為整體造型增添復古感，此外手袋還備有可拆卸式的皮革長肩帶，想解放雙手時可扣上即可單肩揹或斜揹。

Bang Bang Vanity手袋除了外型吸引外，在顏色上亦是相當用心。這款手袋共推出5色，包括經典的黑色、百搭的白色、古典的棕色、中性的卡其色以及充滿秋意的深酒紅色，每一款都能為造型增添不同特色。