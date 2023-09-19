BV全新Hop Bag｜舒淇率先演繹!自然垂墮散發慵懶感、顏色溫柔易襯

【Bottega Veneta｜BV手袋】大容量手袋熱潮今年再度吹起，從品牌們相續將2023秋冬新款手袋上架中，不難看出都花了不少心思。其中Bottega Veneta更是推出了全新「Hop Bag」，不僅具備大容量設計外，它的廓型、配色、尺寸等都充滿亮點，難怪一推出都備受明星、時尚達人喜愛，紛紛搶先換上！一起來看看Bottega Veneta的全新「Hop Bag」，讓人無法抗拒的亮眼之處！



Bottega Veneta推出新Hop Bag（Bottega Veneta）

Bottega Veneta推出新Hop Bag

Bottega Veneta全新Hop Bag，設計靈感來自在2002年亮相的Hobo手袋﹐所以名字也是十分相近。這次在品牌創意總監Matthieu Blazy重新演繹下，將Hop Bag以三角形的外型呈現，再配上Bottega Veneta標誌性的Intrecciato編織工藝，是簡約的廓型及經典元素的融合，讓人愛不釋手！

Bottega Veneta推出新Hop Bag（Bottega Veneta）

Bottega Veneta Hop Bag均全人手製作

Bottega Veneta Hop Bag是採用全人手製作，每個手袋都是由皮革工匠用花2天時間打造，可見用心程度。而手袋是採用黃銅金屬磁扣作開合，附有一個拉鍊的口袋，而手袋共推出Small及Large兩種尺寸，大小分別是20.5x41x7.5cm 及 24x54x13cm，前者雖是Small尺寸，但容量也是不容小覷，而Large更是現時大家都很喜歡的大容量，兩款手袋都是不論日常外出還是作為上班用手袋都很合適。

Bottega Veneta Hop Bag均全人手製作（Bottega Veneta）

Bottega Veneta Hop Bag推出多款顏色

而這款Bottega Veneta Hop Bag，之所以能一推出就備受女生們喜歡，是它採用了柔軟的皮革製作而成，讓它擁有自然的垂墮感，搭配不同造型時會有慵懶感！而且手袋這次分別推出了多款顏色，包括淡黄色、淡紫色、經典白色、黑色及深棕色，不是溫柔淡雅就是百搭易襯的顏色，難怪剛推出就在許多女生的入手目標！

Bottega Veneta Hop Bag推出多款顏色（Bottega Veneta）

舒淇率先演繹Bottega Veneta Hop Bag

就連女星舒淇都早前在第80屆威尼斯影展中，穿上Bottega Veneta的裙裝，配上這款淡黄色的Hop Bag，優雅又迷人，不愧被譽為該影展的「最美評審」！