七夕手袋推薦2024｜以袋傳情！精選5款充滿愛意的Dior、BV款式

七夕手袋推薦2024｜購物總要為自己找個理由！適逢充滿團圓和愛意的七夕，各品牌都會推出相關系列，款式帶有甜美和可愛，讓一眾男生含蓄地傳遞傾慕之情。以下盤點5款七夕系列手袋，不知大家喜歡哪款呢？



七夕手袋推薦款式1. Gucci Rosso Ancora 紅色皮革Horsebit 1955手袋 HK$29,000

為迎接七夕，Gucci特別推出這款Rosso Ancora色調的Horsebit 1955手袋，並由名模賀聰及代言人張凌赫演繹全新廣告企劃「Love, Connected」。沿用經典款式設計，手袋外形以較圓胖的方式呈現，配搭標誌色Rosso Ancora，帶有女性神秘和嫵媚感之餘，充滿高級艷麗氛圍。

七夕手袋推薦｜Gucci Rosso Ancora 紅色皮革Horsebit 1955手袋 (品牌提供)

七夕手袋推薦款式2. Prada 中號皮革手袋 HK$22,000

近期非常流行長形手袋的設計，不僅容量大，而且看來優雅，無阻手袋原有的風格感覺。這款Prada手袋，以復古粉紅色為主，配搭光澤柔軟皮革，散發隨性和甜美感覺，加上精緻五金，展現出高級感覺。手袋側特別以皮革繩結裝飾，帶有活力感覺。

七夕手袋推薦｜Prada 中號皮革手袋 (品牌官網)

七夕手袋推薦款式3. DIOR Small Lady D-JOY bag in Je Vous Adore Print Calfskin with Heart Charm HK$38,500

在法文裡，「Je t’aime」表示「我愛你」，而「Je t’adore」則表達傾慕，口語上意為「超愛」，感覺較直率和真誠。Dior將這句文字以手寫方式，印在Lady D-JOY手袋上，感覺充滿活力，同時亦展現出強烈的愛意，加上心形圖案金屬扣，相信定會令人心動。

七夕手袋推薦｜DIOR Small Lady D-JOY bag in Je Vous Adore Print Calfskin with Heart Charm (品牌提供)

七夕手袋推薦款式4. Balenciaga Women’s Monaco Mini Bag Quilted in White HK$14,400

七夕手袋推薦｜Balenciaga Women’s Monaco Mini Bag Quilted in White (品牌官網)

七夕手袋推薦款式5. Bottega Veneta Candy Wallace 手提袋

近期Bottega Veneta都主推格紋編織元素，這次更加入七夕元素，以可愛的心形圖案，為手袋增添甜美和玩味。手袋實用性亦高，採用hobo設計，讓外形更顯精緻和優雅感覺，打造出低調和含蓄的愛意。