名牌手鏈推薦2026｜$2100起易襯YSL、Dior、LV款　精緻女孩必收！

名牌手鏈推薦2026｜相信喜歡精緻感的女生，首飾箱定必收藏不少手鏈款式，用以襯搭各種造型，讓每日都擁有好心情。除了單條，近年流行疊戴款式，配搭手鐲或皮帶，展現出個性風格。以下為大家盤點22款易襯精緻的熱門名牌手鏈，包括Dior、Valentino和YSL等，不僅可以展現輕奢感，而且價錢都相當親民，非常值得收藏！



名牌手鏈推薦2026｜款式1. GUCCI Interlocking Gold-Tone Faux Pearl Bracelet

以標誌性的GG圖案為主打，配襯珍珠和小銀色珠子的手鏈組合，展現出典雅感覺和活力的層次對比。手鏈線條有效修飾雙手，可以襯搭手錶等作疊戴，締造個性時尚。

名牌手鏈推薦2026｜GUCCI Interlocking Gold-Tone Faux Pearl Bracelet (NET-A-PORTER)

名牌手鏈推薦2026｜款式2. Bottega Veneta Silver Bracelet

購買方法：NET-A-PORTER (HK$4,900)

以品牌標誌性的繩結，作為主要立體圖案，同時加入亮澤效果，散發奢華魅力。繩結配搭粗鏈設計，可顯出手腕的線條感，讓雙手更具魅力。

名牌手鏈推薦2026｜Bottega Veneta Silver Bracelet (NET-A-PORTER)

名牌手鏈推薦2026｜款式3. Loro Piana My Charms 手鏈 HK$6,200

將品牌的標誌性鎖頭串連成手鏈，配襯鎖形和圈形扣，展現出中性魅力，同時帶有優雅品味。手鏈粗幼適中，可以修飾手腕的纖長感，可以配搭白色服飾，強調出閃耀感覺。

名牌手鏈推薦2026｜Loro Piana My Charms 手鏈 (Loro Piana官網)

名牌手鏈推薦2026｜款式4. Hermès Glenan Bracelet HK$3,200

運用經典的「Q」字扣飾，配搭綁帶Swift皮革，締造出現代優雅魅力，加上色調接近膚色，不僅展現出和諧溫暖的感覺，而且散發quiet luxury的魅力。手鏈可以單戴或疊戴，締造鮮明的時尚與個性活力。

名牌手鏈推薦2026｜Hermès Glenan Bracelet (Hermès官網)

名牌手鏈推薦2026｜款式5. Chloé The Chloé Iconic Bracelet HK$2,900

以潦草寫成的金屬標誌，深受不少人喜歡，加上水滴形狀扣，容易襯搭之餘，亦展現出高級和隨性的魅力。手鏈長度可以調節，加上幼帶設計，適合配搭其他鏈飾作疊戴，締造個性和層次玩味。

名牌手鏈推薦2026｜Chloé The Chloé Iconic Bracelet (Chloé官網)

名牌手鏈推薦2026｜款式6. Alexander McQueen 骷髏頭珍珠鏈飾手鏈 HK$4,000

透過雙鏈的設計，打造出層次感覺，綴以仿珍珠和貼有水晶的骷髏頭，展現出典雅的巴洛克風格。手鏈以黃銅製作，可以調節長度，可以襯搭較淺的服飾，締造優雅的氛圍。

名牌手鏈推薦2026｜Alexander McQueen 骷髏頭珍珠鏈飾手鏈 (品牌官網)

名牌手鏈推薦2026｜款式7. FENDI O’Lock手環 HK$2,890

品牌的入門級選擇，以標誌性的FENDI O’Lock圖案為主，上綴以白色水晶，並在標誌旁串連 一顆較大的水晶，看來充滿輕奢和精緻感覺。手鏈以幼帶設計，可以突顯手部的骨感美。

名牌手鏈推薦2026｜FENDI O’Lock手環 (品牌官網)

名牌手鏈推薦2026｜款式8. VERSACE Greca Bracelet HK$4,000

帶有古典魅力的中性設計，以重覆的幾何圖案設計，當然不少得標誌性的Medusa吊墜，展現出華麗和典雅感覺。手鏈圖案較大，因此帶有中性型格魅力。

名牌手鏈推薦2026｜VERSACE Greca Bracelet (品牌官網)

名牌手鏈推薦2026｜款式9. Dior Petit CD Bracelet HK$3,600

簡單精巧的易搭款式之一，以別緻的CD金屬標誌為主，上面鑲滿閃石，其中一邊亦綴以圓石，打造出輕奢感覺。手鏈尾端設有金屬標誌圓牌，上面鑲有閃石，看來充滿甜美可愛的氛圍。

名牌手鏈推薦2026｜款式10. Valentino VLOGO Signature Metal and Swarovski Crystal Bracelet HK$3,100

予人優美魅力的Valentino，手鏈同樣充滿氣質感，以VLOGO金屬吊飾為主，配搭鏈帶及多顆閃石，簡單得來，展現閃耀迷人感覺。手鏈尾端為橢圓形吊牌，感覺更為經典柔和，為整體增添優雅魅力。

名牌手鏈推薦2026｜Valentino VLOGO Signature Metal and Swarovski Crystal Bracelet (Valentino官網)

名牌手鏈推薦2026｜款式11. Saint Laurent Cassandre Charm Bracelet in Metal HK$2,100

購買方法：NET-A-PORTER

甜美中帶簡潔個性魅力，這款手鏈色調較為特別，以甜美的玫瑰金色為主，並以幼帶設計，連繫品牌金屬標誌，配以長方形金屬標誌牌，展現出簡約中性的魅力，容易襯搭出不同的風格。

名牌手鏈推薦2026｜YSL Cassandre Charm Bracelet in Metal (YSL官網)

名牌手鏈推薦2026｜款式12. CELINE 金色黃銅TRIOMPHE鉸接式手鐲 HK$4,650

以標誌性的凱旋門金屬扣為主，配以長型黃銅手鐲，並設有扣環，以方便戴上，穿戴時也更為舒適。標誌金屬扣鐫刻 CELINE PARIS 標識，帶有輕奢感覺，加上款式線條較實，配襯淨色衣物時會更顯眼。

名牌手鏈推薦2026｜CELINE 金色黃銅TRIOMPHE鉸接式手鐲 (CELINE官網)

名牌手鏈推薦2026｜款式13. Louis Vuitton My LV Pearl Bracelet HK$5,000

充滿夏日度假感的設計，LV手鏈運用海洋風格，將時下流行的珍珠配飾，結合標誌、圓花和尖花立體金屬圖案，展現出可愛時尚活力，散發悠閒和慵懶氣息。手鏈尾端配有圓形標誌，垂墜時可以增添隨性魅力。

名牌手鏈推薦2026｜Louis Vuitton My LV Pearl Bracelet (LV官網)

名牌手鏈推薦2026｜款式14. GUCCI Blondie 水晶手鏈 HK$4,300

GUCCI的這款珍珠手鏈，則有著經典優雅感覺，以鑲滿水晶的鏈帶，配搭圓形鏤空的Interlocking G圖案吊飾，下方更有顆水滴形樹脂珍珠，會隨手部動作搖擺，展現出隨性魅力。

名牌手鏈推薦2026｜款式15. John Hardy Love Knot Bracelet HK$5,580

以銀飾深受歡迎的John Hardy，設計算為經典，將編織紋銀鏈纏繞成一個可隨意擺動的結，富設計感之餘，佩戴也較舒適。由於設計以線條為主，而且傾向中性，因此作為情侶手鏈，也是非常合適。

名牌手鏈推薦2026｜款式16. PRADA 金屬手鏈 HK$4,800

既充滿摩登感又優雅的款式。利用標誌性的幾何倒三角，結合較粗的金屬邊，打造出極富線條感的輪廓，展現時尚魅力非常適合在穿著較女生的服飾時穿戴。

名牌手鏈推薦2026｜PRADA 金屬手鏈 (品牌官網)

名牌手鏈推薦2026｜款式17. MIU MIU 金屬手鏈 HK$4,000

簡單而帶個性的手鏈，以吊牌設計為整體注入靈活感，並在心形金屬牌上飾以琺瑯細節，甜美又有活力，非常符合時下年輕人的時尚元素。

名牌手鏈推薦2026｜MIU MIU 金屬手鏈 (品牌官網)

名牌手鏈推薦2026｜款式18. Givenchy Tape Bracelet in Metal and Enamel HK$2,890

以代表Givenchy風格的銀色金屬吊牌為主，配搭皺褶做舊效果，以及黑色琺瑯「GIVENCHY Paris 1952」字體，展現出簡約隨性的優雅魅力。

名牌手鏈推薦2026｜Givenchy Tape Bracelet in Metal and Enamel (品牌官網)

名牌手鏈推薦2026｜款式19. SWAROVSKI Matrix Tennis 手鏈 HK$3,000

採用Swarovski鋯石和水晶交錯排列而成，展現出活力層次，帶來純粹精緻的感覺。手鏈設計簡約，可以以疊戴方式，襯搭其他手鏈，以提升手部的閃爍魅力。

名牌手鏈推薦2026｜SWAROVSKI Matrix Tennis 手鏈 (品牌官網))

名牌手鏈推薦2026｜款式20. CHANEL 2025/26早春度假系列時裝展手鏈 HK$6,000

將多種繽紛的水晶色調串連，打造出優美活力氛圍，配搭顯典雅的玻璃珍珠，上面鑲有水間，打造矚目迷人的感覺。手鏈吊帶設有雙C金屬標誌，為整體增添華麗魅力。

名牌手鏈推薦2026｜CHANEL 2025/26早春度假系列時裝展手鏈 (品牌官網)

名牌手鏈推薦2026｜款式21. Burberry 格紋印花手鏈 HK$4,300

以標誌性的Burberry格紋絫主要設計，並以黃銅鍍金製的波紋圖案組合而成，一端更配搭B字形吊飾，締造簡約而富魅力的感覺。可以襯搭淨色服飾，以突顯格紋的藝術美學。

名牌手鏈推薦2026｜Burberry 格紋印花手鏈 (品牌官網)

名牌手鏈推薦2026｜款式22. Off-White Round Arrow Bracelet HK$2,250

帶有復古和經典的街頭味道，非常適合時下年輕人的玩味潮流。採用黃銅扣鏈組成，配搭經典標誌圖案及白色底色，突顯出型格與優雅的態度。