巴黎奧運｜將時尚與運動結合的一屆！張家朗鍾情這3個時尚品牌？

【巴黎奧運會｜運動員首飾】4年一屆的奧運會，各國運動員都用盡全力及所學參與每一項比賽，只望奪得好成績，尤其今屆奧運於有著「時尚之都」稱號的法國舉辦，更是為運動賽事染上不少時尚氣息。這份時尚氣息不僅展於比賽場館、獎牌、周邊等，運動員們的比賽服裝也是亮點之一，不過最讓人意想不到的是由他們自行搭配的珠寶首飾！

今年不少運動員都有戴上對他們而言重要的珠寶或首飾，有的是背後有著不一樣的意義，有的是跟隨他們佂戰並獲勝多場重要賽事的幸運之物。這次一起來看看其中幾位運動員身上的珠寶或首飾，由奢侈品牌到小眾品牌都有。



張家朗鍾情這3時尚品牌？Cartier、Van Cleef & Arpels及HOORSENBUHS（Getty images）

張家朗：Cartier、Van Cleef & Arpels及HOORSENBUHS 共約HK$121，986

張家朗今日凌晨為香港再次奪得個人男子花劍奧運金牌，連同上屆東京奧運金牌，他成為了香港首位衛冕奧運金牌的運動員，創造新歷史！張家朗出戰比賽時，手腕就戴著Cartier LOVE系列黃金手鐲和Van Cleef & Arpels 5枚四葉幸運圖騰的Vintage Alhambra手鍊，兩款分別都是該品牌的經典產品。VCA的四葉草手鍊更是帶著幸運寓意，張家朗在不少比賽或日常都會戴著該品牌的手鍊。

Cartier LOVE系列黃金手鐲 官網定價HK$58,000

張家朗：Cartier LOVE系列黃金手鐲 官網定價HK$58,000（圖片來源：Cartier）

Van Cleef & ArpelsVintage Alhambra手鍊，5枚四葉幸運圖騰 官網定價HK$36,000起

此外，張家朗還戴著Cartier LOVE系列的黃金戒指，以及疊戴了兩隻HOORSENBUHS的MICRO DAME TRI-LINK戒指，很有潮流觸覺的張家朗更是選擇了兩種不同寬度的同款戒指進行疊戴，更有層次感。

Cartier LOVE系列的黃金戒指 官網定價HK$15,300

張家朗：Cartier LOVE系列的黃金戒指 官網定價HK$15,300 （圖片來源：Cartier官網）

HOORSENBUHS MICRO DAME TRI-LINK III 官網定價HK$11,100

HOORSENBUHS MICRO DAME TRI-LINK III HK$11,100（圖片來源：HOORSENBUHS官網）

HOORSENBUHS MICRO DAME TRI-LINK III HK$1,586

HOORSENBUHS MICRO DAME TRI-LINK III HK$1,586（圖片來源：HOORSENBUHS官網）

何詩蓓、Tom Daley：奧運五環戒指

香港游泳運動員何詩蓓和英國跳水運動員Tom Daley，在巴黎奧運和上屆東京奧運中都不約而同戴上了銀色奧運五環戒指，雖然可能未必是出自同一品牌，但都有著將奧運精神戴在身上的意思。奧運五環由5種顏色所組成，代表著五大洲互相團結的精神，以及全球運動員一同進行公平、公正及友好的競爭。

何詩蓓由上屆東京奧運到巴黎奧運都戴上了奧運五環戒指（IG@siobhanhaughey01）

兩位運動員於今屆巴黎奧運中都已有收獲，香港游泳運動員何詩蓓在今日凌晨時間，於女子200米自由泳中奪得銅牌，稍後將再戰100米自由泳；而英國跳水運動員Tom Daley男子雙人10米跳台中，與搭檔Noah Williams奪得銀牌。

Tom Daley亦是由上屆東京奧運到巴黎奧運都有戴奧運五環戒指（Getty images）

鄧俊文：Van Cleef & Arpels 黑色5枚四葉幸運圖騰的Vintage Alhambra手鍊 HK$36,000

香港羽毛球運動員鄧俊文與女羽毛球運動員謝影雪組成「鄧謝配」，主攻混估雙打項目，與上屆東京奧運中獲得第四名。今屆將是二人最後一次拍檔出戰奧運，目前他們已晉身8強。其中鄧俊文與奧運金牌得主張家朗，同樣鍾情Van Cleef & Arpels 黑色5枚四葉幸運圖騰的Vintage Alhambra手鍊，希望能同樣為鄧俊文帶來幸運。

鄧俊文：Van Cleef & Arpels 黑色5枚四葉幸運圖騰的Vintage Alhambra手鍊 HK$36,000 （圖片來源：Van Cleef & Arpels）

日本乒乓球選手早田希娜首次參與奧運（路透社）

早田希娜：Chaumet JEUX DE LIENS、Phiten運動項鍊 約HK$58,843.8

日本乒乓球選手早田希娜首次參與奧運，正出戰女子單打並順利晉身32強。早田希娜在奧運比賽及早前多場重要賽事中，都戴上她代言的Phiten運動項鍊，以及Chaumet的JEUX DE LIENS項鏈，將運動與時尚結合。

Phiten運動項鍊 JPY¥8,800円（約HK$443.8）

早田希娜：Phiten運動項鍊 JPY¥8,800円（約HK$443.8）

Chaumet JEUX DE LIENS HK$58,400