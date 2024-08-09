CHANEL全新手袋展華麗高雅！富品牌經典元素兼創新 為造型添浪漫

CHANEL每一季度的手袋和時裝，都是相當驚艷！尤其在剛公開的CHANEL 2024/25秋冬前導系列中，更是將品牌的華麗與優雅展現得淋漓盡致，當中的設計既是創新又是將品牌經典元素融入其中。一起來看看CHANEL這次最新以及不能錯過的3款手袋，為每日的造型增添浪漫。



CHANEL 31 MINI SHOPPING BAG HK$40,500

CHANEL 31 MINI SHOPPING BAG，甫推出就大受女士們喜愛。手袋是Karl Lagerfeld以Coco Chanel女士的住所及工作室31 Rue Cambon為創作靈感，別具意義。CHANEL 31 MINI SHOPPING BAG富含著品牌的經典元素，以標誌性的菱格紋縫線作為主要元素，上方的手提是以弧線呈現，並備有可拆卸式皮穿鏈，不論是哪種揹法都是華麗又優雅。

CHANEL 31 MINI SHOPPING BAG HK$40,500（圖片來源：CHANEL官網）

CHANEL 31 MINI SHOPPING BAG HK$40,500（圖片來源：CHANEL官網）

CHANEL SMALL TOTE HK$46,200

CHANEL的這款SMALL TOTE，把品牌的高級精緻和優雅發揮得淋漓盡致。手袋採用柔軟的白色小羊皮配上品牌標誌性的菱格紋縫線，簡單高貴，而手袋特別橢圓形開口作手提，成了特別的焦點。此外，手袋還配有一條白色的皮穿鏈，使用時可使造型更加的知性優雅，很適合職場女生使用。

CHANEL SMALL TOTE HK$46,200（圖片來源：CHANEL官網）

CHANEL SMALL TOTE HK$38,500

CHANEL 另一款的SMALL TOTE同樣不能錯過！手袋採用亮面的黑色小羊皮及金色金屬製作而成，配上品牌標誌性的菱格紋縫線和金色品牌LOGO，整體奢華又高雅。此外手袋的容量相當可觀，尺寸為15 × 20 × 6 cm，內裡還配有一個拉鍊隔層，非常便於收納的各種大小物件。

CHANEL SMALL TOTE HK$38,500（圖片來源：CHANEL官網）