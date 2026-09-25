CHANEL加價2026｜26大保值手袋最新價格：25 Mini破5萬、CF過10萬

CHANEL 加價2026｜CHANEL 早前已進行本年度加價，這次價格調整約在6%-9%左右。過去CHANEL首席財務長（CFO） Philippe Blondiaux 曾表示，衡量會否加價是取決於2大因素。繼上次價格調整中Classic Flap特大號手袋，價格突破港幣10萬後，這次數款手袋價格也破9萬；CHANEL 25 迷你手袋亦突破5萬港元，果然是早買早享受！CHANEL每次加價大多都是集中在經典手袋款式，這次「01女生」為大家盤點CHANEL 26大保值手袋的最新售價！



（IG@jennierubyjane）

CHANEL 首席財務長（CFO） Philippe Blondiaux在過去曾表示，會否再度加價將會考慮2大主要因素：成本通脹及貨幣的波動性。今年加價早前完成，升幅約在6%-9%左右，假如有心儀手袋真的要趁早入手！

CHANEL加價2026｜1-5. 保值手袋：CHANEL Classic Flap

CHANEL Classic Flap是品牌的「經典之最」，亦是女生們爭相入手的款式。一直是在價格調整中為加幅最高的袋款，加幅曾經高達13％，預計下次加價手袋中依然會有它的身影！這款手袋採用了品牌經典的菱格紋，配上金屬皮穿鏈帶和雙C標誌手袋扣，盡顯品牌的奢華優雅。手袋相繼推出過許多不同配色及材質的款式，同樣備受女生喜愛！

2025售價

迷你經典包款 HK$42,700

經典款細號手袋 HK$85,300

經典 11.12 包款 HK$88,700

經典款大號手袋 HK$95,600

特大號經典款手袋 HK$100,800



2026售價

1｜迷你經典包款 HK$44,000

2｜經典款細號手袋 HK$87,000

3｜經典 11.12 包款 HK$90,400

4｜經典款大號手袋 HK$97,300

5｜特大號經典款手袋 HK$102,500



CHANEL加價｜保值手袋：CHANEL Classic Flap（CHANEL）

CHANEL加價2026｜6-8. 保值手袋：CHANEL 22 Handbag

CHANEL 22 Handbag是於2022年推出，甫推出大受明星及時尚達人喜愛，迅速走紅，有機會成為加價袋款之一！這款手袋採用了品牌經典菱格縫線皮革，配上品牌金屬標誌、金屬皮穿鏈帶及「CHANEL Paris」吊牌，將隨性優雅發揮得淋漓盡致！

2025售價

CHANEL 22 迷你手袋 HK$ 42,700

CHANEL 22 手袋 HK$50,000

CHANEL 22 小號手袋 HK$47,400

2026 最新售價

6｜CHANEL 22 迷你手袋 HK$43,500

7｜CHANEL 22 手袋 HK$ 51,200

8｜CHANEL 22 小號手袋 HK$48,600



CHANEL加價｜保值手袋：CHANEL 22 Handbag（IG@jennierubyjane）

CHANEL加價｜保值手袋：CHANEL 22 Handbag（CHANEL）

CHANEL加價2026｜9-11. 保值手袋：CHANEL 2.55手袋

CHANEL 2.55手袋是Coco Chanel女士於1955年2月設計的，亦是她親自創作的第一個手袋，是難以被取代的經典款，是保值的手袋之一！Coco Chanel女士是於馬鞍圖案上的格紋取得靈感，繼而創作出菱格紋的設計，也成為了品牌經典元素，許多手袋都沿用或是以此手袋為靈感延伸出來，所以CHANEL 2.55絕對稱得上品牌標誌性手袋！

2025售價

2.55迷你手袋 HK$42,700

2.55手袋 HK$88,700

2.55大號手袋 HK$95,600



2026 最新售價

9｜2.55迷你手袋 HK$43,500

10｜2.55手袋 HK$90,400

11｜2.55大號手袋 HK$97,300



CHANEL加價｜保值手袋：CHANEL 2.55手袋（CHANEL）

CHANEL加價2026｜12-14. 保值手袋：BOY CHANEL HANDBAG

喜歡中性時尚感的女生，都無法抗拒BOY CHANEL的魅力。手袋以方正俐落的長方形及全翻蓋式呈現，並採用品牌標誌性的菱格紋配外圍的間紋皮革，配上粗身的皮革金屬鏈帶，使手袋別具型格氣息。

2025售價

BOY CHANEL 細號手袋 HKD 52,600

BOY CHANEL 手袋 HKD 58,200

BOY CHANEL 大號手袋 HKD 61,200



2026 最新售價

12｜BOY CHANEL 細號手袋 HK$53,400

13｜BOY CHANEL 手袋 HK$59,400

14｜BOY CHANEL 大號手袋 HK$62,400



CHANEL加價｜保值手袋：BOY CHANEL HANDBAG（CHANEL）

CHANEL加價2026｜15-18. 保值手袋：CHANEL 19 手袋

CHANEL 19 手袋是老佛爺Karl Lagerfeld與品牌藝術總監Virginie Viard，合作的最後一個系列作品，而取名「19」除了是代表手袋的發佈年份，亦是來自Coco Chanel女士生日—8月19日，所以「19」對於品牌來說是很重要的數字！而Chanel 19的設計是將品牌許多經典元素放大呈現﹐像是經典的菱格紋及雙C Logo﹐同樣非常華麗大方。此外這款手袋的價格相較親民，但具升值潛力和保值能力，是不少女生的入門首選！

2025最新售價

CHANEL 19 手袋 HKD 56,000

CHANEL 19 鏈條銀包 HKD 33,600



2026 最新售價

15｜CHANEL 19 手袋 HK$57,300

16｜CHANEL 19 鏈條銀包 HK$34,400

17｜CHANEL 19 大號手袋 HK$62,400

18｜CHANEL 19 超大號手袋 HK$68,000



CHANEL加價｜保值手袋：CHANEL 19 手袋（IG@jennierubyjane）

CHANEL加價｜保值手袋：CHANEL 19 手袋（CHANEL）

CHANEL加價2026｜19-22. 保值手袋：CHANEL Flap Bag With Top Handle

CHANEL Flap Bag With Top Handle別具復古優雅魅力，手袋採用經典菱格紋及半翻蓋式設計，飾有CHANEL 雙C標誌，處處散發著品牌低調的奢華。而手袋最特別之處是以半圓手挽設計，充滿復古氣息，此外手袋備有皮革金屬鏈帶，日常可作單肩或斜揹，設計相當貼心！

2025 售價

迷你手挽垂蓋手袋 HK$51,000

手挽垂蓋手袋 HK$54,500



2026 最新售價

19｜迷你手挽垂蓋手袋 HK$56,600

20｜手挽垂蓋手袋 HK$61,900

21｜大號手挽垂蓋手袋（粒紋小牛皮及金色金屬） HK$57,700

22｜特大號連手挽垂蓋手袋（粒紋小牛皮及金色金屬） HK$62,000



CHANEL加價2026｜保值手袋：手挽垂蓋手袋（CHANEL）

CHANEL加價2026｜23-26. 保值手袋：CHANEL 25 手袋

CHANEL 25手袋甫推出，即以隨性活力的外型，加上先後被唱作歌手Dua Lipa及Jennie演繹，備受矚目。手袋以經典的菱形格紋圖案為主，由Chanel女士於1920年從馬術騎師的外套和馬鞍取靈感，透過縫紉技術，打造出層次活力。外形以水桶袋為輪廓，配搭索繩設計，兩側也設有小間隔，容量、安全性和實用度兼備。再搭以皮革和鏈帶交織而成的肩帶及雙C金屬扣，展現出明亮的品牌個性和風格。

2025售價

CHANEL 25 迷你手袋 HK$48,200

CHANEL 25 小型手袋 HK$50,900



2026 最新售價

23｜CHANEL 25 迷你手袋 HK$51,000

24｜CHANEL 25 小型手袋 HK$54,500

25｜CHANEL 25 中型手袋 HK$58,000

26｜CHANEL 25 大號手袋 HK$63,100



CHANEL加價2026｜保值手袋：CHANEL 25 手袋（CHANEL）