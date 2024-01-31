BLACKPINK Lisa不再只做「人間Celine」近期愛用LVMH旗下手袋盤點

韓國女團BLACKPINK泰籍成員Lisa，自從與YG娛樂只續簽團體約後，不時旅居法國巴黎，日前更參與當地的慈善演唱會表演和晚宴，引起不少熱話。除了精采演出，Lisa近日造型亦受關注，因過往常穿Celine服飾的她，竟「突變叛逆」，多次轉用其他同為LVMH集團旗下品牌的手袋，同時彰顯出其與集團三公子Frédéric Arnault的感情狀況。



BLACKPINK早前宣布延續團體約，然而成員們則各自發展，Jennie自設個人公司ODD ATELIER，Jisoo亦將參與新電影《全知讀者視角》。至於傳與Arnault熱戀中的Lisa，則不時於社交媒體，分享在巴黎的日常和跨年生活，從相片可見，其造型跟以往有著不少變化，最顯眼莫過於所用的手袋品牌，雖然同為LVMH集團旗下，但更見多元化，展現出更多的魅力風采。

Lisa日前參與巴黎的慈善演唱會表演和晚宴。(IG@lalalalisa_m)

BLACKPINK Lisa手袋盤點1. Celine Besace Clea手袋

其實Celine依然是Lisa的愛牌，在日前的倒數活動及慈善晚宴中，她都配帶Celine的CLEA手袋，配搭全黑造型，感覺簡潔優雅。這款手袋並非Lisa首次使用，早在2022年12月便曾配搭長版大褸，與Rosé暢遊英國倫敦。

Lisa在日前的倒數活動及慈善晚宴中，她都配帶Celine的CLEA手袋。(IG@lalalalisa_m)

其實Celine依然是Lisa的愛牌。(IG@lalalalisa_m & Celine官網)

BLACKPINK Lisa手袋盤點2. Dior Lady D-JOY手袋

在日前的慈善晚宴中，Lisa亦以全白服飾，襯搭明亮紅色Lady D-JOY手袋，為造型增添艷麗。手袋為經典Lady Dior手袋的長版，最早期取名為Chouchou，其後得到已故戴安娜王妃的多番演繹和加持，最後更名為Lady Dior，以向這位備受愛戴的王妃致敬。

在日前的慈善晚宴中，Lisa亦以全白服飾，襯搭明亮紅色Lady D-JOY手袋。(IG@lalalalisa_m & Dior官網)

BLACKPINK Lisa手袋盤點3. Louis Vuitton Alma BB手袋

作為LVMH集團三公子的女友，Lisa當然也會使用LV手袋。她早前分享海灘照，可見穿著黃色LV泳衣，並戴Celine迷彩漁夫帽和髮圈。另一造型則為紅色露背開叉禮裙，配搭Alma BB手袋，以鮮艷活力色彩注入經典手袋內，締造清爽活力的感覺。

Lisa以紅色露背開叉禮裙，配搭Alma BB手袋。(IG@lalalalisa_m)

BLACKPINK Lisa手袋盤點4. LOEWE Penguin Dice Pocket 手機袋

想不到Lisa也會喜歡充滿街頭藝術感的西班牙品牌LOEWE！她於去年年末時分享行山照，以清涼的啡色一字肩上衣，襯搭牛仔短褲，加上天藍色手機袋，展現出清新感覺。手機袋為品牌與陶義工作室Suna Fujita的聯乘之作，以京都山林的景色和動植物為靈感，於經典的手袋設計上，印上可愛的企鵝和潛水員圖案，看來充滿和諧融洽的溫暖感覺。

想不到Lisa也會喜歡充滿街頭藝術感的西班牙品牌LOEWE！(IG@lalalalisa_m & LOEWE官網)

BLACKPINK Lisa手袋盤點5. LOEWE Mini Slit 草編袋

同一輯相片中，Lisa亦在沙灘上使用Mini Slit草編袋，款式充滿自然悠閒感，而且容量偏大，質感柔軟，難怪得到Lisa的喜愛。草編袋可以手提或設肩帶側揹，非常適合在夏天嬉水或野餐時穿帶，展現陽光和甜美的活力。

Lisa亦在沙灘上使用Mini Slit草編袋。(IG@lalalalisa_m & LOEWE官網)

BLACKPINK Lisa手袋盤點6. LOEWE Medium Pebble 水桶袋

Lisa早前一連分享多個LOEWE手袋，看來相當喜歡，當中更以Pebble手袋襯搭法式時尚，看來充滿優雅閒適的氣質，較以往的強勢造型，多分溫婉柔和的魅力。手袋沿用品牌的簡約美學，純粹將簡單的粗肩帶線條，搭襯刻有品牌標誌的金屬圓鈕，展現出簡練感覺。肩帶亦能直接搭到肩膀上，打造出隨性型格。

Lisa以Pebble手袋襯搭法式時尚。(IG@lalalalisa_m & LOEWE官網)

BLACKPINK Lisa手袋盤點7. FENDI Fendi First 晚宴包

BLACKPINK早前獲邀白金漢宮的晚宴，當中Lisa換上銀色閃爍的Fendi First手袋，襯搭由黎巴嫩定制品牌George's Hobeika的湖水藍色禮裙，展現出優雅仙氣。手袋由創意總監Kim Jones設計，以容量實用和可愛的晚宴包設計為主，並大膽將品牌的「F」字，製成金屬開合框架，感覺獨特和低調。