從少女名媛到輕熟風格！Jisoo最新造型大解構｜星級穿搭研究所

Jisoo造型穿搭2024｜韓國女團BLACKPINK成員Jisoo每次出席活動，都會吸引大批人圍觀，而她身上的甜美公主穿搭，總會掀起一股搶購熱潮，更是各大品牌的寵兒。以下持續更新Jisoo的活動造型，到底她是如何透過穿搭技巧，配合溫文乖巧的個性，塑造出優雅年輕的名媛風格？



韓國時尚大行其道，不少女星的造型，都能穿出她們的風格，打造適合自己的個人形象。《01女生》特別打造「星級穿搭研究所」，為大家盤點她們的活動穿搭，並持續整理最新所穿著的服飾，以及背後隱藏的穿搭技巧，讓大家都能從中偷師！

「女星穿搭研究所」—— Jisoo篇 (IG@sooyaaa__)

Jisoo造型穿搭｜棉花糖般的甜美女孩

踏入30歲的Jisoo，外貌造型卻充滿年輕活力。在日前分享的慶祝生日照片中，她穿上粉紅毛茸上衣連外套，襯搭閃爍的銀色短裙，露出小蠻腰，以締造健康活力。為營造冬日暖意，她亦穿上粉紅針織泡泡襪和白色蝴蝶結平底鞋，展現出時尚的Y2K魅力，同時換上孖辮，看來超顯童顏。

踏入30歲的Jisoo，外貌造型卻充滿年輕活力。(IG@sooyaaa__)

Jisoo造型穿搭｜糅合傳統及現代風格

Jisoo終於帶來新消息：她所主演的劇集《流感》（Newtopia）即將播出！在日前的記者發布會中，她選擇Dior紫色禮服和腰帶，當中裙子的暗花圖案和盤扣設計，展現出東方美態，加上Cartier珠寶的點綴，散發出優雅和瑰麗的感覺。

Jisoo在日前的記者發布會中，選擇Dior紫色禮服和腰帶。(Dior提供)

Jisoo造型穿搭｜俏皮芭蕾舞風

在溫暖歡樂的聖誕節，Jisoo變成芭蕾舞伶，向大家送上節日祝福。她選擇self-portrait的黑色掛頸連身泡泡裙，利用蕾絲締造優雅美態，加上Cartier的腕錶及戒指點綴，即時提升高級和耀眼的魅力。此外，她亦襯搭蝴蝶結元素，打造更優雅的感覺。

Jisoo造型穿搭｜俏皮芭蕾舞風 (IG@blissoo_official)

Jisoo造型穿搭｜型格姐姐造型

在巴黎時裝周的Dior 2025春夏女裝時裝秀中，Jisoo改變以往的甜美公主形象，轉以黑色型格造型示人，感覺更為輕熟和知性。她穿上吊帶露肩恤衫，襯搭短褲，上方以彷如裙子的長流蘇設計，打造出若隱若現的性感。加上高跟長靴，以及all back高馬尾，讓整體顯得俐落大方。

isoo改變以往的甜美公主形象，轉以黑色型格造型示人。(品牌提供)

Jisoo造型穿搭｜Tenniscore

將少女風格糅合網球服飾，便是tenniscore的意思。Jisoo日前出席紐約時裝周的Tommy Hilfiger時裝秀，期間她在紐約街頭上，以深色polo羅紋針織上衣，襯搭灰色A字裙，展現出少女般的年輕活力。以往不少人或覺得polo恤易顯老，但把布料轉為針織，所增添的柔和感，反而展現出時尚魅力。

Jisoo日前出席紐約時裝周的Tommy Hilfiger時裝秀，期間她穿上tenniscore的打扮。(IG@sooyaaa__)

Jisoo造型穿搭｜Blokecore

要營造年輕活力氛圍，必要知道時下的流行趨勢，再加入個性風格單品。Jisoo在最新的帖文中，便分享與好友兼Red Velvet成員瑟琪（Seulgi）的行山照片。當中白色長袖衫採用通風的球衣設計，配搭不少時尚潮人大讚顯小臉的Emis白帽，展現出清純的blokecore魅力。

Jisoo在最新的帖文中，展示時下流行的Blokecore時尚。(IG@sooyaaa__)

Jisoo造型穿搭｜針織外套

論Jisoo近期最愛的造型單品，必有針織外套，無論在行山或周年慶時，都有作此打扮，不僅締造優雅性感，亦可只扣上面鈕扣，並露出小蠻腰，展示年輕活力。在慶祝BLACKPINK出道8周年的簽售會中，她便穿美國小眾品牌Reformation的嬰兒藍色碎花裙，襯搭Simone Rocha的針織外套，以閃石圖案打造華麗感，再加上Cartier戒指和手錶，展現出奢華知性的氛圍。

在慶祝BLACKPINK出道8周年的簽售會中，Jisoo穿美國小眾品牌Reformation的嬰兒藍色碎花裙，襯搭Simone Rocha的針織外套。(IG@sooyaaa__)

在穿針織外套時，可像Jisoo般，只扣上面鈕扣，並露出小蠻腰，展示年輕活力。(IG@sooyaaa__)

Jisoo造型穿搭｜悠閒造型+個性手袋

相較千禧年代追捧的緊身褲，現時傾向鬆身和舒適風格。Jisoo近日於韓國出席電影《Victory》首映，以支持女主角兼好友惠利的演出。她當日穿上黑色背心上衣，並同樣解開下方鈕扣，露出健康的腰線，再搭Dior牛仔闊褲，以及全新Miss Dior翻蓋手袋，透過特大的Miss Dior標誌，宣告自己的風格取向。

Jisoo近日於韓國出席電影《Victory》首映，穿上黑色背心上衣，搭Dior牛仔闊褲及全新Miss Dior翻蓋手袋。(Dior提供)

Jisoo造型穿搭｜摺腳褲

Jisoo近期喜愛的造型單品，還有摺腳褲！以闊身的摺腳，減少沉悶感，而暗花圖案還可締造個性。在巴黎奧運開始前，她曾走訪法國著名景點艾菲爾鐵塔（Eiffel Tower，又名巴黎鐵塔），以針織上衣襯搭闊身牛仔褲，打造出悠閒的度假魅力，加上可愛的Dior Groove手袋，盡顯甜美浪漫的氛圍。

在巴黎奧運開始前，Jisoo走訪法國著名景點艾菲爾鐵塔。(IG@sooyaaa__)

Jisoo近期喜愛的造型單品，還有摺腳褲！(IG@sooyaaa__)

Jisoo造型穿搭｜莊重場合的選擇

在莊重的場合和活動中，Jisoo則選擇公主風造型，如在出席早前新加坡的Cartier活動時，穿意大利品牌GCDS 2024春夏季系列禮裙，以帶波浪輪廓線條，展現出獨特的活力氣息，而平口設計可打造適度的性感，配合帶空氣感的公主頭髮型，並綴以Cartier華麗的鑽飾，一貫以往甜美迷人的感覺。

在莊重的場合和活動中，Jisoo則選擇公主風造型。(IG@sooyaaa__)

Jisoo造型穿搭｜卡通圖案Tee

眾所周知Jisoo最喜愛的卡通人物，便是英國小女孩Hello Kitty，不時在她的穿搭中，也可見Kitty的身影。她早前於限時動態分享日常造型時，便以韓國潮牌Ordinary Holiday的紫色Hello Kitty圖案Tee，襯搭Alo Yoga黑色闊褲及TAW&TOE人字拖，締造簡單的時尚，同時透過造型傳遞自己的喜好。

眾所周知Jisoo最喜愛的卡通人物，便是英國小女孩Hello Kitty，並愛透過造型傳遞自己的喜好。`(IG Story@sooyaaa__)

Jisoo造型穿搭｜中性工裝風格

喜歡舒適造型的Jisoo，當然會選擇時尚的運動風格。作為Alo Yoga的品牌大使，她穿品牌的工裝褲和黑色外套，締造出帶輕微粗獷感的街頭氛圍。她亦襯搭AVAM HOME的Tee，以白邊領口和文字打造出個性，同時減低沉悶感覺，加上流行的LEMAIRE牛角袋，展現出中性型格。

喜歡舒適造型的Jisoo，當然會選擇時尚的運動風格。(IG@sooyaaa__)

Jisoo造型穿搭｜顯神秘型格的單品

不少藝人的日常造型，都會以低調為主。因此Jisoo間中都會以全黑造型出門，如喇叭褲、波鞋、貨車帽和黑框眼鏡等，而為增添神秘和型格的時尚氛圍，她亦選擇神秘家族生意Chrome Hearts的外套，打造出潮人的魅力。

由賣皮飾意外開拓銀飾生意王國！克羅心家族經營低調卻獲超高人氣

Jisoo也愛穿戴Chrome Hearts的針織冷帽。(IG@sooyaaa__)