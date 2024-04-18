編髮造型教學｜潑水節必學LISA/林明禎/中村一葉等甜美型格的做法

編髮造型教學｜隨著夏日迫近，女生們髮型更受關注！編髮不僅能帶來清涼感，也可營造不同風格，讓自己整天懷著美好的心情。由於潑水節活動陸續有來，不少女生都會選擇編髮，以免頭髮貼到面上，讓自己變得狼狽。而編髮亦有著很多不同變化，以下盤點女星們的12款編髮造型，大家不妨參考。



編髮造型教學參考1. LISA - 蝴蝶結辮子

蝴蝶結趨勢已延至髮型設計！連LISA也在近日的活動中，以辮子頭的打扮示人，展現出個性魅力。她將瀏海和鬢髮留下，其餘頭髮則梳向後，做出中馬尾，然後再弄成多條辮子。仔細一看，她還把當中兩條辮子，打圈做出蝴蝶結造型，以增添甜美感覺。

編髮造型教學參考2. LISA - 低孖辮

卸下鏡頭前的強勢氣場，LISA私下打扮都較為舒適和甜美，亦會以日常的白衫搭牛仔褲打扮，襯搭孖辮造型，展現出甜美的一面，與舞台上的她形成可愛的反差。由於她的辮子位置較低，而且編髮整齊，予人一種乖巧和親切的感覺。

編髮造型教學參考2. LISA - 低孖辮 (IG@lalalalisa_m)

編髮造型教學參考3. 太妍 - 蓬鬆低辮

擁有童顏的太妍，部分活動造型也會糅合辮子元素，例如這個低辮髮型，將頭髮編成緊密的辮子，再慢慢拉出髮絲，以營造蓬鬆感。她亦將髮尾捲曲，為髮型增添活力感。

編髮造型教學參考3. 太妍 - 蓬鬆低辮 (IG@taeyeon_ss)

編髮造型教學參考4. 太妍 - 漁夫帽配搭

辮子頭予人陽光活力感覺，與漁夫帽非常合襯。太妍也曾以悠閒打扮，搭襯低孖辮髮型，再加上漁夫帽和魚網袋，充滿田園魅力。

編髮造型教學參考4. 太妍 - 漁夫帽配搭 (IG@taeyeon_ss)

編髮造型教學參考5. 鄧麗欣 - 日常低辮

相較太妍的低辮，鄧麗欣則選擇較鬆和隨性的做法，感覺更為自然親切，非常適合日常打扮。

編髮造型教學參考5. 鄧麗欣 - 日常低辮 (IG@stboo)

編髮造型教學參考6. 林明禎 - 髮髻辮子

造型百變的林明禎，在為拍攝形象照片時，以俐落的髮型，展現簡練美學。她將頭髮梳成髮髻，並特別留下較低的頭髮，然後梳成辮子，為經典的造型，帶來新生代的活力玩味。

編髮造型教學參考6. 林明禎 - 髮髻辮子 (IG@minchen333)

編髮造型教學參考7. 陳凱詠（Jace）- 髮底幼辮

陳凱詠的造型素來都是時尚型格，間中亦會以編髮造型，打造活力和動感。正如這個髮型，她將較低位置的頭髮留下，並紮出8股辮子，然後將其餘頭髮紮髻，感覺悠閒得來，亦帶有個性和特色。

編髮造型教學參考7. 陳凱詠（Jace）- 髮底幼辮 (IG@jacechw)

編髮造型教學參考8. 陳凱詠（Jace）- 寶寶辮（Baby Braids）

感覺陳凱詠都偏好幼辮的髮型，曾以傳統的金飾、唐裝和髮髻，搭襯歐美流行的寶寶辮，即於頭頂抽出兩撮頭髮，再編成辮子，這樣不僅保留典雅的女性魅力，同時糅合中西的美，展現出甜美活力。

編髮造型教學參考8. 陳凱詠（Jace）- 寶寶辮（Baby Braids） (IG@jacechw)

編髮造型教學參考9. LE SSERAFIM成員中村一葉（Kazuha）- 辮子髮箍

擁有芭蕾舞底子的Kazuha，外貌知性甜美，非常適合時下流行的芭蕾舞風格。她曾以甜美的辮子髮箍造型，展示青春優雅的氣息，搭以甜美的蝴蝶結絲帶，頓時將其氣質提升。這髮型做法簡單，需在頭髮兩側各取一撮頭髮，然後紮成辮子，再把頭髮梳起紮髻，最後配以粉色蝴蝶結便可。

編髮造型教學參考9. LE SSERAFIM成員中村一葉（Kazuha）- 辮子髮箍 (IG@zuhazana)

編髮造型教學參考10. LE SSERAFIM成員中村一葉（Kazuha）- 絲帶編髮

除了蝴蝶結，Kazuha亦會利用絲帶編髮，先在頭頂取出一撮頭髮，然後以絲帶紮起，並將餘下的絲帶，連同頭髮編成幼辮子，這樣不僅更顯甜美型格，而且整體造型感覺清爽俐落。

編髮造型教學參考10. LE SSERAFIM成員中村一葉（Kazuha）- 絲帶編髮 (IG@zuhazana)

編髮造型教學參考11. 樊沛珈（Ah Gi）- 公主頭

辮子頭除了可以打造個性魅力，也可營造甜美乖巧的氛圍。像是阿Gi般，便以整齊的公主頭，展現出優雅感覺。這個髮型適合以較鬆的編法，打造出悠閒和親切的魅力。

編髮造型教學參考11. 樊沛珈（Ah Gi）- 公主頭 (IG@ahgigiha)

編髮造型教學參考12. 余潔滢 - 幼辮

這個髮型非常適合趕出門時弄，感覺低調不浮誇，同時充滿甜美的造型感，而且易襯不同風格造型。余潔滢在出席活動時，以簡單的幼辮，展現出日常知性的感覺，加上甜美外貌，可以提升優雅的個人魅力。