秋冬手袋｜將再度掀起美拉德熱潮！5大焦糖棕色推薦：CELINE、YSL

【秋冬手袋2024｜美拉德】在去年秋冬掀起的「美拉德」熱潮，也延續到今年的時尚潮流。在剛踏入9月，就發現不少品牌所推出手袋都有著誘人的「美拉德」色調，像是暖黃色、焦糖色、棕紅色等色彩。這次《01女生》先為大家集中精選了焦糖棕色手袋，包括：SAINT LAURENT、CELINE、Bottega Veneta等，一起跟上這個「美拉德」風潮。



秋冬手袋2024推薦1. SAINT LAURENT VOLTAIRE皮革頂部提手袋 HK$ 17,500

SAINT LAURENT所推出的VOLTAIRE皮革頂部提手袋，是以植鞣皮革製成的手袋，飾有金屬色的CASSANDRE，設有可調節的頂部手柄，整體感覺華麗知性。手袋採用磁性按扣开合，尺寸為17.5X21X8cm，容量實用，設計又是手拿或肩背皆宜，不論上班還是約會都適合。

秋冬手袋2024推薦1. SAINT LAURENT VOLTAIRE皮革頂部提手袋 HK$ 17,500

秋冬手袋2024推薦1. SAINT LAURENT VOLTAIRE皮革頂部提手袋 HK$ 17,500

秋冬手袋2024推薦2. CELINE LOUISE光滑牛皮革中號手袋 HK$24,500

CELINE的中號LOUISE光滑牛皮革手袋，採用耐用的牛皮革製作而成，襯裡則是羊皮，配上金色飾面的五金，整體知性優雅。手袋設計很貼心，設有TRIOMPHE磁扣開關配以皮革翻蓋，尺寸為23.5X24X16cm，備有一個可拆除拉鍊收納內袋，可整齊收納各種物品。此外，手袋有著一個皮革提手，和一條可拆除及可調校肩帶，適合因應場合和造型變換。

秋冬手袋2024推薦2. CELINE LOUISE光滑牛皮革中號手袋 HK$24,500

秋冬手袋2024推薦3. Bottega Veneta Bang Bang Vanity Case HK$18,200

Bottega Veneta所推出的Bang Bang Vanity外型復古，配上品牌經典的Intrecciato編織工藝，為手袋增上華麗貴氣。這款手袋廓形採用長扁型配上拉鏈掀蓋式設計，拉鏈更特別採用金屬色，並融入全新的三角鏤空標誌，使手袋充滿古典韻味。手袋的半圓手柄在手提時可為整體造型增添復古感，還備有可拆卸式的皮革長肩帶，想解放雙手時可扣上即可單肩揹或斜揹。

秋冬手袋2024推薦3. Bottega Veneta Bang Bang Vanity Case HK$18,200

秋冬手袋2024推薦3. Bottega Veneta Bang Bang Vanity Case HK$18,200

秋冬手袋2024推薦4. FENDI Peekaboo ISeeU Small HK$44,500

FENDI的小號Peekaboo ISeeU手袋，採用556條同色系手工縫製大明線製成，象徵著自1925年以來，代代相傳的Fendi工匠標誌性Selleria工藝，非常值得入手。這款是採用咖啡色Cuoio Romano皮革製成，小牛皮採用無金屬鞣製工藝製成，具有獨特的天然紋理，內部採用小牛皮襯裡，設有兩個內部隔層，並由堅硬的 Cuoio Romano 皮革隔層隔開，還有一個內部口袋，非常實用。

秋冬手袋2024推薦4. FENDI Peekaboo ISeeU Small HK$44,500

秋冬手袋2024推薦5. Louis Vuitton Low Key Hobo PM HK$27,300

Louis Vuitton的Low Key Hobo PM是以滑面小牛皮打造，皮身柔軟，並綴有小牛麂皮襯裡，別具質感。手袋設計獨特，手袋設有掛鎖搭扣的可調節長度單肩帶，而內部則設有Monogram帆布可拆式拉鏈收納包，可整齊收納各種物品。手袋可裝載小型錢包、大型智能手機、鑰匙和其他小型個人物品，非常實用。

秋冬手袋2024推薦5. Louis Vuitton Low Key Hobo PM HK$27,300