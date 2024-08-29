巴黎奧運帶動法國奢侈品零售：逾30間實體店進駐！效應預延續10年

【巴黎奧運｜殘奧】巴黎奧運剛完滿結束不久，今日（29/8）凌晨時間迎來傷殘奧林匹克運動會(殘奧)的開幕。在法國巴黎舉行此兩大盛事期間，吸引了世界各地的注視，由LVMH打造的獎牌和聖火火炬專屬的行李箱以至場地的設計，各種時尚精緻的小細節，使今屆獲得了「最時尚奧運會」的美譽。

從而成功帶動法國奢侈品業，這不僅僅是使多個品牌成功走出疫情後的影響，更有著良好的趨勢，此效應更被預估能延續10年，一起來看看巴黎奧運如何帶動了當地的奢侈品零售。



巴黎奧運會成功帶動實質GDP 奢侈品零售明顯好轉（Getty images）

巴黎奧運會成功帶動實質GDP 奢侈品零售明顯好轉

在巴黎奧運會舉辦前，不少當地人都擔心此盛事是「勞民傷財」，甚至有反對聲音。僅根據法國央行與官方統計機構的預計，今屆巴黎奧運會將會帶動法國本季經濟上算，預估實質GDP增長率接近0.5%，並估計將會吸引逾1,500萬名旅客到訪當地，經濟效易會陸續顯現。

而在Seiki數據公司的統計，在巴黎奧運會的帶動下，今個夏季的遊客數量上升了19%，平均每月有高達130萬人經過名店林立的香榭麗舍大道，促使法國奢侈品零售的明顯好轉。

超過30間奢侈品店進駐巴黎（Getty images）

超過30間奢侈品店進駐巴黎

在疫情陰霾下，不少零售業經營重心轉至網絡。但在巴黎奧運會帶動下，從去年至今巴黎有超過30間奢侈品店進駐，數量驚人，相信許多品牌亦正考慮加入，望趁著奧運的熱潮可帶動營銷。

Louis Vuitton旗艦店進駐香榭麗舍大街（Getty images）

Louis Vuitton旗艦店進駐香榭麗舍大街

LVMH是今屆奧運合作贊助商，Louis Vuitton旗艦店就在去年（2023年）搬進了香榭麗舍大街103至111號歷史悠久的新藝術風格建築，當時更以巨型的Louis Vuitton旅行箱包裹著進行大規模的裝修與室內設計工作，相當神秘。今年更因應巴黎奧運換上了全新外觀佈置，覆蓋上色彩繽紛的棋盤格帆布，既有著盛事歡樂氣氛，又吸引眾人注意。

Tiffany & Co. 萬眾矚目開幕（Getty images）

Tiffany & Co. 萬眾矚目開幕

美國著名珠寶品牌Tiffany & Co.則趕在巴黎奧運會前，今年6月正式進駐法國香榭麗舍大道62號，當時多位名人Hilary Swank、Jessica Biel、Emmanuelle Seigner等出席此歐洲旗艦店開幕。店內更首次限時展出全世界最為稀有的名鑽之一Tiffany Diamond珍稀黃鑽，此黃鑽是於1878年被Tiffany創始人買下後，在巴黎切割完成，非常珍貴，吸引不少遊客前往欣賞，成功帶動經濟。

時尚與運動結合的巴黎奧運｜乒乓波運動員王曼昱奧運賽場上配戴Tiffany & Co. 黃鑽項鍊（Getty images）

巴黎奧運效應可延續10年？

法國國家統計與經濟研究所早前更發表報告，巴黎奧運將為GDP增長帶來明顯貢獻，同時還有機構預計此奧運效應，會延續在賽事完滿結束後的10年，為旅遊業帶來2億至12億歐元的經濟收益。巴黎旅遊局更認為奧運熱潮不只2-3星期，認為在過後仍會有許多遊客到訪，旅遊業亦會因此帶旺。