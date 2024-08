CHANEL突宣布收購年輕製表品牌25%股份 為何有此舉？3大原因解構

【CHANEL|MB&F】在眾人關注CHANEL 藝術總監Virginie Viard離職後,首個2025春夏系列時裝周會有著怎樣驚喜時,竟突然宣布與獨立高級製表品牌MB&F的合作關係,收購了該品牌的25%股份,加強彼此的聯繫。此舉也透露著CHANEL在高級腕表上的野心,品牌在1987年起開始涉足腕表創作,從PREMIÈRE、J12到BOY∙FRIEND 系列,無一不是女士們的心頭好,如今的新動向正正在訴說品牌將在此領域加深影響力。



其實近年CHANEL 動靜不少,先是高級珠寶上不斷展現各種可能性,像是高級珠寶系列《Sport》、《Les Intemporels de CHANEL》等,由創新到奢華,給了時尚愛好者一個又一個驚喜。此外,CHANEL集團旗下的帽子品牌Maison Michel,於去年首次推出手袋,如今出手收購獨立高級製表品牌MB&F的股份,正彰顯著品牌想在不同領域中的野心。

CHANEL 不斷與製表品牌建立合作關係(IG@chanelofficial)

CHANEL 收購獨立高級製表品牌MB&F的25%股份,其實並非品牌首次與獨立製表品牌有此類「合作」。CHANEL曾於1993年收購瑞士的G&F Châtelain製表廠,負責品牌的腕表生產及組裝;在2011年曾入股瑞士製表品牌Romain Gauthier以及於2018 年投資法國製表品牌F.P.Journe,組成了由製表專家與零件供應商的專業團隊;此外在2019年還入股機芯廠Kenissi,為品牌旗下多款腕表提供機芯製作。

獨立高級製表品牌MB&F備受外界及行業認可(IG@chanelofficial)

細數之下,CHANEL在高級腕表領域中往外的發展已是相當充足,在行業更是有深度影響力,但在今年仍收購了MB&F的25%股份,該品牌又有著怎樣的魅力?

獨立高級製表品牌MB&F 創立於2005年,成立不到20年,已憑藉將近20款出色的機芯備受矚目,目前已拿下9項日內瓦鐘表大賞的獎項,其中也包括了GPHG最高榮譽的金指針獎。為保持質量,目前MB&F每年約生產3,500枚腕表作品,其獨特設計的腕表訂單,更是需要等待長達兩年的時間。

MB&F鐘表設計具創意且出眾(IG@mbandf)

MB&F位於日內瓦的總部是全球第一個鐘表概念實驗室,品牌以藝術及微型工程為概念,遵循創辦人和創意總監Maximilan Büsser的構想,通過解構傳統製表技術來創造3D動能藝術。並與一群出眾的獨立鐘表專家,共同設計及製造出極具創意且重要的概念手表,每一作品都會有著讓人眼前一亮的設計,這也是CHANEL一直以來的創作方向。

CHANEL與MB&F彼此都尊重創作(IG@chanelofficial)

每當出現股權變動,大眾最擔心的便會是品牌理念與設計,是否會隨之改變?在宣布消息時,CHANEL腕表及高級珠寶總裁Frédéric Grangié文出了讓人安心的答案,表示:「We are delighted to sign a strategic partnership with MB&F who share the same values of independence, creativity and excellence.(我們很高興與MB&F簽署戰略合作夥伴關係,他們擁有相同的獨立、創造力和卓越價值觀。)」

此外現時的股權分布,MB&F創辦人Maximilan Buesser仍擁有公司60%的股份,他的商業夥伴、公司研發和生產主管Serge Kriknoff則擁有15%的股份,絕大部份的決定權仍握在手中,不用擔心此舉會造成大影響。

MB&F與CHANEL合作達雙嬴(IG@mbandf)

而且CHANEL與MB&F所達成的合成,更是讓MB&F可更安心創作,以及長遠發展來說也會是一件好事。Buesser亦是有著這樣的想法:「In addition to allowing us to pursue our independent path, free of any pressure on growth, the investment by Chanel will strengthen our operations by providing access when needed to their wider ecosystem and network of specialised suppliers.(除了能讓我們在不受任何增長壓力情況下追求獨立的道路之外,CHANEL的投資還將在需要時,提供更廣泛的生態系統和專業供應商網絡的支持,從而加強我們的營運。)」