韓韶禧型格演繹Dior全新心形手袋 完美駕馭各風格！4不容錯過款式

【Dior｜心形手袋】精緻的迷你手袋，總讓女生忍不住一個接一個地入手，尤其是擁有獨立外型的手袋！早前Dior官網上釋出了不少新款的心形手袋，由心心廓形到心形圖案縫線，都是非常精巧且實用。這次《01女生》為大家盤點多款Dior新手袋，由迷你手袋、卡片套到熱賣的Lady D-Joy 都融入了心形元素。



韓韶禧率先型格演繹Dioramour Dior Caro 鏈帶心形小袋

韓韶禧率先型格演繹Dioramour Dior Caro 鏈帶心形小袋（IG@xeesoxee）

韓韶禧率先型格演繹Dioramour Dior Caro 鏈帶心形小袋（IG@xeesoxee）

Dior心形手袋推介1. Dioramour Dior Caro 鏈帶心形小袋 HK$9,100

這款擁有精緻廓形的Dior Caro 鏈帶心形小袋﹐是來自品牌Dioramour限定系列，採用小牛皮製成，綴有心形主題圖案Cannage藤格紋圖案縫線，非常甜美。手袋尺寸為11x10x2.5cm，可收納卡片套、無線耳機、唇膏等小物，還附有可拆卸鏈帶，可肩背、斜孭或變成化妝包放入手袋中。

Dior心形手袋推介1. Dioramour Dior Caro 鏈帶心形小袋 HK$9,100（圖片來源：Dior官網）

Dior心形手袋推介1. Dioramour Dior Caro 鏈帶心形小袋 HK$9,100（圖片來源：Dior官網）

Dior心形手袋推介2. Dioramour Dior Caro 心形微型化妝袋 HK$14,800

這款Dioramour Dior Caro 心形微型化妝袋，同樣融入了心形元素，採用黑色柔軟的羊皮製成，綴有心形主題圖案Cannage藤格紋圖案縫線，整體小巧精緻。化妝袋以拉鏈作開合，可收納所有小型必需品，配上可拆卸的復古金色飾面金屬鏈帶，配以搪瓷鏈環，華麗高貴。

Dior心形手袋推介2. Dioramour Dior Caro 心形微型化妝袋 HK$14,800（圖片來源：Dior官網）

Dior心形手袋推介3. Dioramour Lady D-Joy 微型手袋

這款是Dior超人氣的Lady D-Joy微型手袋，配上Cannage 藤格紋圖案縫線和心形主題圖案，並且採用採用柔軟的羊皮製成，垂吊著淡金色飾面金屬D.I.O.R.吊飾，整體高貴優雅。手袋配備一條可拆卸的鏈式肩帶，和一條可調校和可拆卸的皮革肩帶，可手提、肩背或斜揹，完美配襯日夜不同造型。

Dior心形手袋推介3. Dioramour Lady D-Joy 微型手袋

Dior心形手袋推介3. Dioramour Lady D-Joy 微型手袋（圖片來源：Dior官網）

Dior心形手袋推介3. Dioramour Lady D-Joy 微型手袋（圖片來源：Dior官網）

Dior心形卡片套推介4. Dioramour Dior Caro Freesia 卡片套 HK$3,100

Dior的小皮具同樣非常精緻，這款Dioramour Dior Caro Freesia 卡片套採用小牛皮製成，綴以心形主題圖案Cannage藤格紋圖案縫線，正面綴以復古金色飾面金屬CD標誌，設有5個卡片隔層，設計典雅而實用。

Dior心形卡片套推介4. Dioramour Dior Caro Freesia 卡片套 HK$3,100（圖片來源：Dior官網）