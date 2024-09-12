Bowcore熱潮蔓延！從Jennie、允兒造型中找靈感＋蝴蝶結髮飾推薦

【蝴蝶結髮飾｜Bowcore】想為整體日常造型增添質感，通常都會在色彩搭配上入手，或加入小飾物，近年日韓女生就掀起了「Bowcore」熱潮，更是蔓延全球！其中蝴蝶結髮飾是為流行，簡單夾或綁在頭髮上就頓添少女感，但又不顯稚氣，是不少韓國女生都會選擇的髮飾。一起來看看韓國女星的蝴蝶結髮飾造型，找找綁髮靈感，以及一些別具質感的蝴蝶結髮飾推薦！



BLACKPINK Jennie掀蝴蝶結造型熱潮

Jennie在BLACKPINK的《BORN PINK world Tour》世界巡迴演唱會中，展現了多個「Balletcore」造型，可說是她正式掀起蝴蝶結熱潮。像是Jennie會在辮子戴上小蝴蝶結，還會在雙髮髻上綁上不同顏色的蝴蝶結，變化多多，更亮眼好看！

允兒展富家千金氣息

假如是日常低調造型的話，可以參考允兒的造型，在半馬尾上綁上黑色絨面絲帶，再把頭髮夾出微微曲度，讓長長的絲帶自然垂在髮絲上，充滿富家千金氣息。

MOMO零成本的「Bowcore」造型

想要特別一點，可以參考MOMO的「名牌」髮飾造型！MOMO是先將兩邊頭髮分好綁三股辮，再有髮圈位置綁上蝴蝶結，不過她選用了CHANEL的絲帶，頓添了時尚氣息！像是這種名牌絲帶，其實在平常購物後，可以保留盒上或購物袋上的絲帶，美觀又環保！

名牌蝴蝶結推薦1. CHANEL 蝴蝶結髮夾 HK$5,400

CHANEL的這款蝴蝶結髮夾是2024 秋冬前導系列中的新款式，黑色的蝴蝶結採用了帶有微微光澤的絲緞，右邊綴有品牌標誌性的「雙C」，簡單卻充滿時尚氣息。這款簡約設計的蝴蝶髮夾，不論是戴在馬尾或半馬尾，都能使造型變得優雅知性。

名牌蝴蝶結推薦1. CHANEL 蝴蝶結髮夾 HK$5,400（CHANEL官網）

名牌蝴蝶結推薦2. Christian Dior 刺繡Dior Twist蝴蝶結 HK$4,500

Dior所推出的蝴蝶結髮飾是2024年冬季的全新款式，設計充滿品牌精緻的元素。這款全幅刺繡的蝴蝶結採用黑色和白色為主調，並精心綴以Christian Dior標誌，為任何髮型增添優雅氣息。蝴蝶結採用扣針開合，單手也能輕鬆戴上。

名牌蝴蝶結推薦2. Christian Dior 刺繡Dior Twist蝴蝶結 HK$4,500（Dior官網）

名牌蝴蝶結推薦3. GUCCI 真絲GG髮圈套裝 HK$3,050

GUCCI的真絲GG髮圈套裝，充滿品牌代表性元素。這款是採用一套兩件的設計，分別是粉紅色及象牙色的小髮圈和蝴蝶結髮圈，不論是疊戴還是分別都很好看。而髮圈上不僅有著品牌標誌性GG圖案，還飾有疊印及層壓的馬銜扣圖案，時尚又獨特。